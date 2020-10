Night into Day | Μία έκθεση για τα θολά όρια μεταξύ χώρου και χρόνου στο Fondation Cartier

PROCHAINE EXPOSITION SARAH SZE, " De nuit en jour ". Découvrez les nouvelles œuvres de l’artiste américaine, à partir du 24 octobre ! Vingt ans après la première exposition qu’elle lui a consacrée, la Fondation Cartier pour l’art contemporain invite à nouveau Sarah Sze à créer une exposition immersive en dialogue avec les espaces transparents du bâtiment iconique de Jean Nouvel. Inspirées des modèles scientifiques du planétarium et du pendule, les deux installations qu’elle propose explorent la manière dont la prolifération des images transforme notre relation aux objets, au temps et à la mémoire. (Lien en bio) . UPCOMING EXHIBITION SARAH SZE, "Night into day". From October 24, discover the new works of the American artist! For her second solo show at the Fondation Cartier pour l’art contemporain, internationally renowned artist Sarah Sze presents an immersive installation that transforms the visitor’s experience of Jean Nouvel’s iconic building. Inspired by two age-old scientific tools, the planetarium and the pendulum, the installation explores the way in which the proliferation of images has fundamentally changed our relationship to objects, time, and memory. (Link in bio) . #FondationCartier #SarahSze @sarahszestudio #exhibition #comingsoon #contemporaryart #installationart #sculpture #video

