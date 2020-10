Tropical Milan | Ένα art project για τον βιγκανισμό, τη βιωσιμότητα και την υπερθέρμανση του πλανήτη

Το Tropical Milan είναι το νέο έργο του Erez Nevi Pana για το 5Vie, σε επιμέλεια της Maria Cristina Didero, το πολιτιστικό hub που λειτουργεί στην ομώνυμη περιοχή. Μετά την έκθεση Vegan Design - Or the Art of Reduction (2018) στο Garage San Remo - ο Ισραηλινός σχεδιαστής παρουσιάζει μια νέα εγκατάσταση που περιλαμβάνει μια ταινία που ασχολείται με τα θέματα του βιγκανισμού, της βιωσιμότητας και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, στρέφοντας για άλλη μια φορά τους ανθρώπους αντιμέτωπους με τις ευθύνες τους.

Το 2018, μετά την επιστροφή στην πατρίδα του, ο Nevi Pana συλλογίστηκε την έκθεση που παρουσιάστηκε στο Μιλάνο, την οποία πραγματοποίησε με vegan υλικά που είχε βρει και συλλέξει με την πάροδο του χρόνου. Ο σχεδιαστής αντιμετώπισε τα όρια αυτής της πρακτικής για τα μελλοντικά του έργα, όχι απλώς χρησιμοποιώντας αποκλειστικά βίγκαν προμήθειες, αλλά και προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, αναπτύσσοντας τα δικά του συστατικά, έτσι ώστε να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο σε αυτά.

Το Tropical Milan είναι μια οραματική κατάδυση σε ένα περιβάλλον που μοιάζει με τη ζούγκλα - το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει σύμβολο για το κέντρο της πόλης του Μιλάνου - στο οποίο τα ανθρώπινα όντα αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων συμπτωμάτων, ακραία υγρασία, εισβολή κουνουπιών και δραματικά αποτελέσματα λανθασμένης μονοκαλλιέργειας (παραγωγή μίας καλλιέργειας, π.χ. μπανάνες) που έχει ως αποτέλεσμα την περιορισμένη προσφορά τροφίμων, τη φτώχεια και τις μαζικές μεταναστεύσεις. Όπως βλέπουμε στην ταινία του Nevi Pana, η ανθρωπότητα αναγκάζεται να επιβραδύνει, να παραμείνει ακίνητη, να αναπνεύσει διαφορετικά και να προστατευτεί μετατρέποντας κουκούλια - επίσης φτιαγμένα με πλήρως βιώσιμες ίνες.

Μέσω του Tropical Milan, η πόλη γίνεται το σύμβολο της παγκόσμιας παρακμής, σε μία πλήρη αντίθεση με τη γοητευτική, λαμπερή εικόνα της. Ο άντρας στο κουκούλι αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο που φαίνεται υπνωτισμένος και "τυφλός" ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Tropical Milan, 5 Vie Head Quarter, Via Cesare Correnti 14, Μιλάνο, Διάρκεια έως 10 Οκτωβρίου 2020.

Φωτογραφίες: Ofer Kantor, Dor Kedmi