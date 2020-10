"Romaison 2020" | Η μόδα και ο κινηματογράφος συναντιούνται σε μία έκθεση αφιερωμένη στην δεξιοτεχνία των ατελιέ της Ρώμης

Dal 23 ottobre al 29 novembre 2020 l’incredibile patrimonio creativo delle Sartorie di Costume romane si mette in mostra negli spazi del Museo dell'#AraPacis. L'esposizione #Romaison, curata dalla storica e critica della moda #ClaraTosiPamphili, racconta una città unica dove moda e cinema generano da sempre un sistema creativo apprezzato in tutto il mondo. Un percorso che intreccia tradizione, artigianalità, ricerca e sperimentazione, aprendo idealmente le porte degli atelier e svelando per la prima volta le collezioni di pezzi autentici conservate negli archivi. Per informazioni e biglietti: bit.ly/romaison2020

