Μπορείτε να απολαύσετε το δικό σας "Breakfast at Tiffany's" στο Λονδίνο

Για όλους τους λάτρεις της cult ταινίας "Breakfast at Tiffany's" ο θρυλικός οίκος κοσμημάτων Tiffany & Co. ανοίγει το πρώτο του cafe μέσα στα Harrods στο Λονδίνο στις 14 Φεβρουαρίου. Είναι η τέλεια ευκαιρία να ζήσετε όπως η Holly Golightly (την οποία ενσάρκωσε η Audrey Hepburn στην εν λόγω ταινία) και να απολαύσετε ένα πραγματικό ... Breakfast at Tiffany's.

Στη θρυλική ταινία Breakfast at Tiffany's, η Golightly συνήθιζε να στέκεται νωρίς το πρωί μπροστά στη βιτρίνα του κοσμηματοπωλείου στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης, πίνοντας τον καφέ της και θαυμάζοντας τα υπέροχα κοσμήματα.

Είναι η πρώτη φορά που ο οίκος κοσμημάτων ανοίγει το δικό του μοναδικό café στην Ευρώπη. Το Blue Box Café στεγάζεται στο πολυτελές πολυκατάστημα Harrods στην καρδιά του Knightsbridge στο Λονδίνο και ξεχωρίζει για την πραγματικά όμορφη διακόσμησή του. Highlight του εσωτερικού διάκοσμου, ο διάσημος καθρέπτης του Blue Box Café του flagship καταστήματος στη Fifth Avenue της Νέας Υόρκης που επανεκδόθηκε για τα Harrods. Το εμβληματικό χρώμα του οίκου, το Tiffany Blue, χρησιμοποίηθηκε ως βασικό θέμα στο café, δίνοντας έτσι στους επισκέπτες την ψευδαίσθηση ότι βρίσκονται μέσα στα διάσημα μπλε κουτιά του κοσμηματοπωλείου.

Εξαιρετικοί flat whites καφέδες, κρουασάν βουτύρου, eggs Florentine και καπνιστός σολομός των νήσων Φερόες είναι μερικά από τα πιάτα που μπορείτε να απολαύσετε, ενώ γύρω σας φιγουράρουν μοναδικά κοσμήματα και περίτεχνα μοτίβα. Φυσικά, οι γαστριμαργικές εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ.

Το Tiffany Blue Box Café προσφέρει signature πιάτα, φτιαγμένα με άριστες πρώτες ύλες. Ακολουθώντας πιστά την εναλλαγή των εποχών, το μενού θα εξελίσσεται μαζί τους, παραμένοντας μοναδικά Tiffany.

Το Blue Box Café είναι το ιδανικό μέρος για πρωινό, απογευματινό τσάι ή δείπνο, με ένα μενού εκλεπτυσμένο και παιχνιδιάρικο ταυτόχρονα, καθώς επίσης και μια κάρτα που δίνει έμφαση στην τοπική κουζίνα. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων πιάτων - όλα σερβίρονται σε πορσελάνη Tiffany & Co. - η σαλάτα Central Park και τα κέικ Big Apple και Blue Box Celebration. Η συλλογή Home & Accessories θα διατίθεται προς πώληση στο café και είναι ιδανική για να μεταφέρετε στο σπίτι σας ένα μέρος της Tiffany γαστρονομικής εμπειρίας.

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα - Σάββατο

8 π.μ. – 10.30 μ.μ | Τελευταία παραγγελία: 9.30 μ.μ

Κυριακή:

10 π.μ. – 6.30 μ.μ. | Τελευταία παραγγελία: 4.45 μ.μ.

Τηλ.: +44 (0) 20 7225 6800