4 ελληνικά Concept Stores για online αγορές

Το 2020 είναι η χρονιά που μείναμε στο σπίτι μας περισσότερο από ποτέ. Κάπως έτσι το homewear έχει την τιμητική του. Ο τρόπος με τον οποίο "ντύνετε" το σπίτι σας αντανακλά την προσωπικότητά σας και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διάθεσή σας.

Οι προσωπικοί μας χώροι αποκτούν περισσότερες από μία διαστάσεις: γίνονται σε γραφεία, κρύβουν γωνιές διαλογισμού και χαλάρωσης, δέχονται "επισκέψεις" μέσω zoom, μετατρέπονται ακόμα και σε studio yoga. Ο εξοπλισμός του σπιτιού σας με όμορφα αντικείμενα, η αναζήτηση εκείνου του ξεχωριστού κομματιού που θα ομορφύνει το τραπέζι σας, ένα σπάνιο coffee table book, μία σειρά drinkware για να αναβαθμίσετε την ιεροτελεστία του καφέ μπαίνουν στη λίστα των επόμενων μηνών.

Ακόμη κι αν τα φυσικά καταστήματα παραμένουν κλειστά, το online shopping παραμένει ο ιδανικός και πιο εύκολος τρόπος για να περιηγηθείτε στα αγαπημένα σας καταστήματα και τελικά να αποκτήσετε μοναδικά κομμάτια για το σπίτι σας. Το πιο σημαντικό όμως είναι παράλληλα με το shopping θα στηρίξετε μία τοπική επιχείρηση και έναν δημιουργό που μοιράζεται το ίδιο πάθος για το interion design και τα fine curated αντικείμενα, με εσάς.

Συγκεντρώσαμε 4 ξεχωριστά concept stores από τα οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας online.

fig shop

Μία από τις πιο πρόσφατες αφίξεις στο κέντρο της Αθήνας, το fig shop ξεκίνησε σαν ιδέα γύρω από την αγάπη της ιδιοκτήτριάς του, Έλλης Ξεμαντηλώτου, για το πρώτο γεύμα της ημέρας. "Πάντα έχω στο μυαλό μου την αίσθηση της φροντίδας και της ιεροτελεστίας γύρω από τα γεύματα μου είτε πρόκειται να τα σερβίρω σε αγαπημένους φίλους είτε πρόκειται να τα απολαύσω μόνη μου. Θεωρώ πως πρέπει να απολαμβάνουμε στην καθημερινότητα μας όλα τα καλά σερβίτσια των γιαγιάδων που πιάνουν σκόνη στα ντουλάπια. Είναι ένα είδος πολυτελείας να σερβίρεις το γεύμα σου σε ένα σκεύος που σου αρέσει να βλέπεις" λέει η Έλλη.

Στο φυσικό κατάστημα μπορεί κάποιος να βρει συλλεκτικά κεραμικά και εμαγιέ σκεύη, όμως στο eshop του fig shop θα έχετε τη δυνατότητα να φτιάξετε ένα breakfast box διαλέγοντας από ένα βούτυρο καρπών της επιλογής σας μέχρι ένα φλιτζάνι για να απολαύσετε τον καφέ σας στο σπίτι.

Πραξιτέλους 33, Αθήνα, www.figshop.gr

Paraphernalia

Ο Γιώργος Καρράς και η Αγγελική Κουτρουλάκη συγκεντρώνουν τα αγαπημένα τους αντικείμενα σ΄ένα μαγαζί που μετράει 6 χρόνια ζωής στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας. Οι δυο τους επιμελούνται μια συνεχώς εξελισσόμενη συλλογή από χρηστικά αντικείμενα, έπιπλα, φωτιστικά, κοσμήματα, αξεσουάρ, φυτά εσωτερικού χώρου, εκδόσεις, είδη για το σπίτι, το γραφείο και την καθημερινότητα. Ορισμένα είναι καινούρια, άλλα είναι παλιά και κάποια ανακυκλωμένα. Πολλά από αυτά όμως θα τα βρείτε μόνο εκεί.

Όλα τα προϊόντα που φιλοξενούνται στο Paraphernalia είναι επιλεγμένα με βάση τη λειτουργικότητα, την ποιότητα της κατασκευής, των υλικών και τη διαδικασία της παραγωγής τους. "Έχουμε αδυναμία στα ανακυκλωμένα και επαναχρησιμοποιημένα υλικά και στους καλο-τεχνίτες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο" λένε οι ίδιοι.

Ι. Παπαρρηγοπούλου 15, Αθήνα, www.paraphernalia.gr/shop

A Future Perfect & Friends

Ένα concept store που βρίσκεται τα δύο τελευταία χρόνια στην πολύ ενδιαφέρουσα και συνεχώς αναπτυσσόμενη γειτονιά της οδού Πραξιτέλους, στην καρδιά της Αθήνας. Η ιδιοκτήτριά του, Κατερίνα Γρηγοροπούλου, και μια εκ των ιδρυτών του concept brand A Future Perfect, δημιούργησε ένα χώρο και μια συλλογή προϊόντων όπου το minimal συναντά το εκλεπτυσμένο folklore, το high tech συναντά το χειροποίητο, το χρηστικό και έξυπνο συναντά το provocative και το διασκεδαστικό. Το κατάστημα, που απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών και ενδιαφερόντων, προσφέρει μια μεγάλη γκάμα που περιλαμβάνει από είδη για το σπίτι και το γραφείο, διακοσμητικά και χρηστικά αντικείμενα, δώρα και gadgets, καλλυντικά και είδη wellness μέχρι επιλεγμένα ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και κοσμήματα καθώς και μια μικρή συλλογή ρούχων και παιχνιδιών για παιδιά.

Εκτός από τα προϊόντα του (ομώνυμου) brand A Future Perfect, θα ανακαλύψετε μια μεγάλη συλλογή από ιδιαίτερα και με προσοχή επιλεγμένα προϊόντα από σύγχρονους Έλληνες σχεδιαστές και brands (όπως TomyK, We Are Design, Topodom, Ode to socks) αλλά και πολλά νέα, εναλλακτικά και trending brands του εξωτερικού (όπως Octaevo, Coucou Suzette, Vimma Company, Ucon Acrobatics, Gangzai, Helen b, Studio Roof, Monk & Anna)

"Με μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το περιβάλλον αλλά και σεβασμό στα ζώα, μηδενίζεται ή περιορίζεται στο ελάχιστο η εμφάνιση φυσικού δέρματος και μεταξιού στα προϊόντα και δίνεται έμφαση στην αντικατάστασή τους με νέα, εναλλακτικά υλικά, όπως ποιοτικό vegan leather, υλικά από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, ανακυκλωμένα υφάσματα, Tyvek κα. Παράλληλα, υποστηρίζεται μέσα από τις επιλογές ένας πιο sustainable τρόπος ζωής μέσα από πολλαπλών χρήσεων μπουκάλια, ποτήρια και shopping bags, organic επιλογές, βιοδιασπώμενα υλικά και ηθικές πρακτικές εμπορίου" τονίζει η Κατερίνα Γρηγοροπούλου.

Πραξιτέλους 23, Αθήνα, www.afutureperfect.gr

SOPHIA Enjoy Thinking LIVE

Ένα μέρος όπου η τέχνη φλερτάρει με το σχέδιο, η αιωνιότητα συναντά τον μοντερνισμό και ο πλούτος του παρελθόντος συνδυάζεται αρμονικά με το πνεύμα του 21ου αιώνα. Το brand ανακαλύπτει την αυθεντικότητα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω ξεχωριστών αντικειμένων μοντέρνου σχεδιασμού.

Οι συλλογές που θα βρείτε στο κατάστημα περιλαμβάνουν μοναδικά είδη διακόσμησης και home design, είδη μόδας και τρόπου ζωής, stationery και μια ποικιλία από μοναδικές ιδέες για δώρα. "Το SOPHIA LIVE στοχεύει να δώσει ζωή στο moto του brand, Enjoy Thinking.

Πινδάρου 15, Κολωνάκι, sophia-live.com

