Artist Plate Project | Πιάτα μια διάσημες υπογραφές προσφέρουν φαγητό σε όσους έχουν ανάγκη

Όταν χτύπησε η πανδημία - φέρνοντας μαζί της ένα κύμα απώλειας θέσεων εργασίας και εξώσεων - ο οργανισμός Coalition for the Homeless υποχρεώθηκε να σερβίρει περίπου 400 επιπλέον δωρεάν γεύματα ανά διανυκτέρευση στους Νεοϋορκέζους που τα είχαν ανάγκη, σύμφωνα με τον διευθυντή David Giffen. Ταυτόχρονα, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός στάθηκε ανίκανος να φιλοξενήσει την ετήσια δημοπρασία τέχνης λόγω των κοινωνικών αποστάσεων.

Η κρίση, ωστόσο ευνόησε τη δημιουργικότητα και ο οργανισμός επινόησε έναν άλλο τρόπο για να συγκεντρώσει χρήματα για τον σκοπό του. Αυτή την εβδομάδα, κυκλοφορεί, σε συνεργασία με 50 σύγχρονους καλλιτέχνες, μια σειρά από πιάτα πορσελάνης περιορισμένης έκδοσης για πώληση στο διαδίκτυο. Τα πιάτα υπογράφουν διάσημα ονόματα, ανάμεσά τους οι Jenny Holzer, Maurizio Cattelan, Carmen Herrera, Ed Ruscha και Rashid Johnson.

Ο Johnson, ο οποίος έχει φωτογραφήσει τους άστεγους Μαύρους για το project Seeing in the Dark" το 1999, λέει ότι ένιωσε την επείγουσα ανάγκη να ανταποκριθεί στην κρίση. Και, όπως λέει ο Giffen, "Ποιο είναι το καλύτερο σύμβολο που υπάρχει για το σερβίρισμα, τη θρέψη, και τη βοήθεια σε κάποιον από ένα πιάτο;". Πράγματι, κάθε πώληση θα επιτρέψει στον οργανισμό να ταΐσει ακριβώς 75 άτομα. Και το κάθε πιάτο κοστίζει 175 δολάρια.

Τα πιάτα θα πωλούνται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, coalitionforthehomeless.org.

Κεντρική Φωτογραφία: Instagram/Mr. Brainwash

"Art Cannot Be Criticized”

2011

Edition of 175

MR BRAINWASH © & TM 2020 Amusement Art, LLC. All rights reserved.

Supported by Taglialatella Galleries