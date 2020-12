24 ώρες με τον Jonathan Anderson

06:00 Το πρώτο πράγμα που κάνω το πρωί είναι να διαβάζω τις εφημερίδες πίνοντας έναν espresso. Επιλέγω τον Independent, τους Times και τους Financial Times. Δεν είμαι πολύ καλός στο να φτιάχνω πρωινό, οπότε προτιμώ το φρυγανισμένο ψωμί με μαρμελάδα. Έχω τρία iPhone –ένα για το brand JW Anderson, ένα για τον οίκο Loewe και ένα προσωπικό, ποτέ όμως δεν τα ελέγχω το πρωί. Μερικές φορές πηγαίνω για τζόγκινγκ με το σκύλο μου, τον Snoopy. Είναι English Pointer.

07:00 Κάνω ένα γρήγορο ντους και ετοιμάζομαι. Είμαι πολύ γρήγορος, γιατί φοράω κάθε μέρα την ίδια "στολή". Ένα τζιν A.P.C., ένα απλό λευκό Τ-shirt και ένα navy πουλόβερ. H τσάντα μου έχει πάντα το laptop μου και ένα φορτιστή κινητού. Έχω περίπου 40 τσάντες, Loewe και JW Anderson, τις οποίες κρατάω εναλλάξ.

07:45 Όταν είμαι στο σπίτι μου στο Λονδίνο ή στο Παρίσι για τον οίκο Loewe, μου αρέσει να περπατάω μέχρι το γραφείο. Πηγαίνω στο Παρίσι για λίγες ημέρες κάθε εβδομάδα. Τα βράδια της Κυριακής παίρνω το Eurostar και την Τρίτη το βράδυ μπαίνω στο τρένο για να επιστρέψω. Μόλις κάτσω στο κάθισμά μου, "λιποθυμώ" από την κούραση.

08:00 Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν φτάνω στο γραφείο είναι να δω το πρόγραμμα της ημέρας. Αμέσως μετά συναντάω το βοηθό μου για να ενημερωθώ και διαβάζω τα emails μου. Ασχολούμαι μία ώρα με το menswear, μία ώρα με τη γυναικεία συλλογή και μία με τη συλλογή των αξεσουάρ.

13:00 Τρώω το μεσημεριανό μου κατά τη διάρκεια των meetings γιατί δε θέλω να διακόπτω τη δουλειά. Συνήθως προτιμώ μια σαλάτα με ντομάτα, βασιλικό και φέτα. Μου αρέσει πάρα πολύ το τυρί και γι’ αυτό το συμπεριλαμβάνω σε όλα τα γεύματά μου με κάποιον τρόπο. Μου αρέσουν όλα τα είδη τυριών και ιδιαίτερα το μπλε τυρί, όσο έντονο και αν είναι. Επίσης, λατρεύω τους χυμούς. Αγαπημένος μου είναι ο χυμός πορτοκαλιού. Σχεδόν κάθε δύο ώρες πίνω και έναν espresso. Δεν προσφέρω στον εαυτό μου πολλές ένοχες απολαύσεις. Το τσιγάρο, βέβαια, είναι μία από αυτές. Καπνίζω περίπου 20 τη μέρα.

15:00 Το απόγευμα έχω συναντήσεις με άλλα τμήματα, όπως του μάρκετινγκ, επάνω σε νέα concepts ή για το τι θέλουμε να κάνουμε στις μπουτίκ. Το δικό μου brand JW Anderson είναι πολύ διαφορετικό από τον οίκο Loewe. O καθένας έχει το δικό του ρυθμό. Ο JW Anderson είναι περισσότερο προκλητικός και αντισυμβατικός, ενώ ο οίκος Loewe δημιουργεί παραλλαγές στο κλασικό.

19:00 Προσπαθώ να φεύγω από το γραφείο στην ώρα μου, αλλά τώρα τελευταία γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Πολλές φορές μπορεί να φύγω και στις έντεκα το βράδυ. Όταν η ζωή μας δεν είχε ακόμη βγει από την κανονικότητα και κατάφερνα να φύγω από το γραφείο νωρίς, μου άρεσε να πηγαίνω για φαγητό με φίλους. Αγαπημένο μου εστιατόριο στο Λονδίνο είναι το Chop House. Προτιμώ από το να τρώω στο σπίτι να βγαίνω έξω. Στο Παρίσι μου αρέσει το Mini Palais.

20:30 Επειδή στο Παρίσι μένω σε ξενοδοχείο, είμαι συνεχώς έξω, όμως στο Λονδίνο προτιμώ να κρατάω μια άλλη ισορροπία. Έχω έναν πολύ πιο απλό τρόπο ζωής απ’ ό,τι φαντάζονται οι περισσότεροι. Έχω τη ζωή μου στον κόσμο της μόδας αλλά και την προσωπική μου ζωή. Τα περισσότερα βράδια μένω μέσα. Μου αρέσει να απολαμβάνω ένα ποτήρι κρασί ή να κάθομαι στον καναπέ να διαβάζω ή να σχεδιάζω. Πάντα ακούω μουσική. Κάποιες φορές το ίδιο κομμάτι στο repeat, οτιδήποτε από τη Ριάνα.

22:00 Μερικές φορές τρώω ένα γλυκό αργά το βράδυ. Μου αρέσει η σοκολάτα, ειδικά η Cadbury. Παρακολουθώ πολλές ταινίες και Netflix. Μου αρέσουν οι ταινίες θρίλερ, όπως τα "Taken 1", "Τaken 2", "Taken 3", που δεν απαιτούν καμία σκέψη. Επίσης, αγοράζω 15 με 20 βιβλία την εβδομάδα. Μου αρέσει να τα αγοράζω από βιβλιοπωλεία. Πάντα βρίσκεις κάτι που δεν το περιμένεις. Το αγαπημένο μου είναι κοντά στη National Portrait Gallery. Έχει τα πάντα, από αγγλική λογοτεχνία μέχρι ιστορία της τέχνης. Είμαι λάτρης της σύγχρονης βρετανικής τέχνης και γι’ αυτό αγοράζω πολλά βιβλία σχετικά με αυτήν. Μου αρέσει μια νέα καλλιτέχνιδα που λέγεται Magali Reus. Πιστεύω πως είναι η σημαντικότερη νέα καλλιτέχνις που ασχολείται με τη γλυπτική στο Λονδίνο σήμερα. Την ανακάλυψα σε μια έκθεση στο χώρο τέχνης Hepworth Wakefield. Μου αρέσει πολύ να διαβάζω. Αγαπημένα μου βιβλία είναι το "Ορλάντο" της Βιρτζίνια Γουλφ και οι "Δουβλινέζοι" του Τζέιμς Τζόις. Πρόσφατα διάβασα το "The Circle" του Μπεν Νίκολσον. Αναφέρεται στις αρχές του βρετανικού μοντερνισμού.

23:00 Πλένω το πρόσωπό μου με Kiehl's και βουρτσίζω τα δόντια μου. Κοιμάμαι πολύ νωρίς. Παλαιότερα κοιμόμουν πολύ αργά, αλλά πια μέχρι τις έντεκα είμαι στο κρεβάτι. Μπορεί να ανοίξω την τηλεόραση για να δω ειδήσεις στο BBC, αλλά, πριν προλάβω να ακούσω οτιδήποτε, με έχει πάρει ο ύπνος.