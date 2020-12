The Crown | Ένα κλασικό αξεσουάρ της πριγκίπισσας Μαργαρίτας εμφανίστηκε στη σειρά

Οι φανατικοί του The Crown πιθανότατα να εντόπισαν στη σειρά ένα αξεσουάρ που έμοιαζε να είναι βγαλμένο από το σπίτι της πριγκίπισσας Μαργαρίτας. Στην πραγματικότητα, οι δημιουργοί της σειράς αντέγραψαν το ίδιο σχέδιο από το μαξιλάρι της πριγκίπισσας, με motto "It's not easy being a Princess", με το οποίο φωτογραφήθηκε από τον Ken Griffiths το 1986.

Ο διάσημος φωτογράφος (1945-2014) είναι υπεύθυνος για μία από τις πιο iconic λήψεις της πριγκίπισσας Μαργαρίτας, καθώς κατάφερε να την κάνει να φωτογραφηθεί σε μία όχι και τόσο συνηθισμένη πόζα. Στο The Crown, η Helena Bonham Carter φαίνεται να κρατά ένα αντίστοιχο μαξιλάρι, αναβιώνοντας την πρωτότυπη εικόνα.

Σε μια αρχική φωτογράφηση με την πριγκίπισσα Μαργαρίτα, ο βοηθός του Ken είχε ξεχάσει μερικά φώτα και η πριγκίπισσα συνέχισε να κινείται, οπότε όταν έβγαλε τις λήψεις, ο Ken ήταν απογοητευμένος. Λίγες εβδομάδες αργότερα, συναντήθηκαν ξανά τυχαία και η πριγκίπισσα συμφώνησε να ξανακάνει τη φωτογράφηση. Κατά τη διάρκεια της νέας λήψης, ο Ken εντόπισε το μαξιλάρι σε έναν καναπέ και ρώτησε αν θα συμφωνούσε να τραβήξει μια φωτογραφία κρατώντας το. Η πριγκίπισσα Μαργαρίτα συμφώνησε και ενώ το κρατούσε, ο Ken της ζήτησε να φαίνεται λίγο πιο φωτεινή. Απάντησε λέγοντας "ότι δεν είναι εύκολο να είσαι πριγκίπισσα, γι 'αυτό θα πρέπει να χαμογελάω με δυσκολία σαν μια γάτα Cheshire". Ο Ken τράβηξε τη φωτογραφία, που αργότερα θα έμενε στην ιστορία ως μία ένδειξη αταξίας.