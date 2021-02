Let's Celebrate Together | Ο Αριστείδης Λάππας φιλοτεχνεί ένα έργο αποκλειστικά για το Harpersbazaar.gr

"Είναι ενδιαφέρον το πως μετά από όλον αυτόν τον καιρό τα κυκλαδίτικα ειδώλια μπορούν να μας μιλήσουν τόσο γλυκά για το τώρα. Με μια ομορφιά που σέβεται την απλότητα και την αρμονία του σώματος. Όχι ενός αλλά πολλών. Πολλών μεγεθών και πολλών ειδών. Αυτή είναι και η ομορφιά που έχει εμπνεύσει τόσες καλλιτεχνικές φαντασίες. Μορφές που μέσα από την απλότητα τους μπορούν να περιέχουν τόσες διαφορετικές εκφράσεις ενός ιδανικού, του σώματος μας. Έτσι και 'γω με αυτές τις σκέψεις στο μυαλό φοράω το μαγιό και πάω να βουτήξω σε αυτές τις κυκλαδίτικες παραλίες το καλοκαίρι".

Με αυτά τα λόγια περιγράφει την έμπνευση και την ιδέα πίσω από το έργο που φιλοτέχνησε αποκλειστικά για το Harpersbazaar.gr, ο Αριστείδης Λάππας. Γεννημένος το 1993 στην Αθήνα, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης ζει και εργάζεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Είναι απόφοιτος του University of West England, Bristol του Ηνωμένου Βασιλείου και στις πρόσφατες εκθέσεις του περιλαμβάνονται: Tenderness of a Cutting Sword, The Breeder, Αθήνα (2020), Θεωρήματα 2: Περί Ιστορίας, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αθήνα (2020), Polymorphic Entrancing Topos, P.E.T Projects, Αθήνα (2019), Part II, The Breeder, Αθήνα (2019), Break Time Contemplations, Transformer, Washington, D.C (2018).

Έχει συμμετάσχει στο Artworks Fellowship Program 2020 και από τον Νοέμβριο του 2020 είναι φιλοξενούμενος καλλιτέχνης στο St.A.I.R στο Graz της Αυστρίας (Νοέμβριος 2020 - Ιανουάριος 2021). Την άνοιξη του 2021 θα συμμετέχει στην 7η Μπιενάλε της Αθήνας, "ECLIPSE". Ο Αριστείδης Λάππας εκπροσωπείται από την γκαλερί The Breeder.

Κεντρική φωτογραφία: Aristeidis Lappas, photo by Lida Macha

