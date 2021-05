Pelagos | Η νέα εμπειρία fine dining

Το εστιατόριο Pelagos ξεκινά τη λειτουργία του στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens της μαγευτικής Αθηναϊκής Ριβιέρας, συστήνοντας μια ανατρεπτική προσέγγιση στα θαλασσινά και στις τοπικές γεύσεις της Μεσογείου.

Ο σεφ Luca Piscazzi που ανέλαβε πρόσφατα τα ηνία του εστιατορίου δημιούργησε ένα συναρπαστικό μενού με κομψές και ταυτόχρονα τολμηρές προτάσεις: Ευρηματικά ορεκτικά που βασίζονται στις ωμές πρώτες ύλες συνοδεύονται από φρέσκα ψάρια σε αναπάντεχους συνδυασμούς, ενώ το αρνάκι γάλακτος και το wagyu beef συμπληρώνουν τη λίστα. Τα δροσιστικά κι ανάλαφρα επιδόρπια ολοκληρώνουν την εμπειρία γεύσης με μια ωδή στα φρούτα και τα λουλούδια.

Ένας σεφ με περγαμηνές Michelin

Αφού κέρδισε αναγνώριση σε σημαντικά εστιατόρια με αστέρια Michelin σε Ρώμη, Χονγκ Κονγκ, Πεκίνο και Λονδίνο, ο Piscazzi αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή πλεύσης. Έτσι, μετακόμισε στην Αθήνα με την οικογένειά του, προκειμένου να απολαύσει το μοναδικό lifestyle της Αθηναϊκής Ριβιέρα. Ο τελευταίος του μαγειρικός σταθμός πριν την Αθήνα, τον βρήκε στο πλάι της Anne-Sophie Pic ως Head Chef στο εστιατόριο La Dame de Pic του Λονδίνου. Το εν λόγω εστιατόριο, που βρίσκεται στο Four Seasons Ten Trinity Square, κέρδισε δύο - από τα τέσσερα - αστέρια Michelin που έχει σήμερα, κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Ο Piscazzi φέρει από τη φύση του ένα μαγειρικό ήθος που αψηφά τον εντυπωσιασμό, κι επιλέγει να επενδύσει σε πιάτα οικεία, με άμεσα αναγνωρίσιμα υλικά, καθώς και στην ανάδειξη των πλούσιων γεύσεων, αρωμάτων και υφών των εποχιακών πρώτων υλών.

Χαμηλών τόνων αλλά με καινοτόμες ιδέες και λάτρης του πειραματισμού, η γεύση για εκείνον είναι ό,τι πιο σημαντικό σε ένα πιάτο. Δημιουργώντας το μενού του Pelagos, ο Piscazzi, πρεσβευτής της έννοιας του απροσδόκητου, εφάρμοσε στα ψάρια και τα θαλασσινά τεχνικές συνυφασμένες με την επεξεργασία του κρέατος, καθώς και ιδέες γνήσια προσωπικές. "Θέλησα να βρω τρόπο να χρησιμοποιήσω αγνή μαστίχα από το νησί της Χίου. Έτσι σκέφτηκα να περιβάλλω ένα ολόκληρο ψάρι με μαστίχα, ως μέρος της παραδοσιακής διαδικασίας ξηρής ωρίμανσης (dry aging)", σημειώνει ο Piscazzi. "Ανακάλυψα πως η ρητίνη της μαστίχας όχι μόνο προσδίδει ένα γλυκό άρωμα στο ψάρι, αλλά έχει την ιδιότητα να το διατηρεί με όμορφο τρόπο και να κάνει τη σάρκα του πιο ζουμερή".

Έμπνευση από τους κόλπους της Μεσογείου

Ο Piscazzi δεν απολαμβάνει τίποτα περισσότερο από έναν μοναχικό περίπατο στην παραλία που βρίσκεται λίγα βήματα από το σπίτι του, όπου συχνά μπορεί να τον βρει μία από τις γαστρονομικές του επιφοιτήσεις. "Η ομορφιά της Ελλάδας και της ζωής στη Μεσόγειο έγκειται στο ότι οι απλές απολαύσεις βρίσκονται στον πυρήνα των πάντων", λέει. Αντλώντας έμπνευση από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη διάθεση της θάλασσας, η νέα ομάδα του Pelagos εξειδικεύεται στο να γεννά τις δικές της ερμηνείες των παγκόσμιων γαστρονομικών τάσεων.

"Εξασφαλίζουμε τις περισσότερες πρώτες ύλες μας από ντόπιους προμηθευτές, κυρίως ψάρια και θαλασσινά που αλιεύονται με βιώσιμο τρόπο, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Αν έχουμε ένα μεγάλο ψάρι, θα σερβίρουμε το ωμό μέρος, θα φτιάξουμε κρέμα από την κοιλιά και, αν έχει αυγά, θα τα κρατήσουμε για να φτιάξουμε bottarga (αυγοτάραχο)", λέει ο Piscazzi. "Τα ψάρια, όπως τα λαχανικά, έχουν εποχικότητα. Ζητώ πάντα από τον ψαρά μου να μου υποδείξει ο ίδιος ποια ψάρια να χρησιμοποιήσω".

Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν για αρχή ένα ταρτάρ τόνου με trompette κολοκυθιού, πιπέρι cubeba, και παγωτό από φιστίκι και φύλλα δάφνης. Στα signature κυρίως πιάτα βρίσκει κανείς το λαβράκι με αγκινάρα, μαστίχα και καπνιστό χαβιάρι και το Kagoshima Wagyu με ντομάτα coeur de boeuf, tsukudani, πατάτα και καπνιστό χέλι.

Τρία μενού degustation με τέσσερα έως οκτώ πιάτα, προσφέρουν ολοκληρωμένους γευστικούς περιπάτους στο σύνολο του μενού. Στη λίστα κρασιών, οι ακτές της Μεσογείου έχουν την τιμητική τους, με περιζήτητες ετικέτες από το Μπολγκέρι έως τη Βουργουνδία, συμπεριλαμβανομένων και μοναδικών ελληνικών ποικιλιών και αμπελώνων.

Το ιδιαίτερο ντιζάιν

Η βαθιά σύνδεση του εστιατορίου με τη θάλασσα αποτυπώνεται στον ίδιο τον σχεδιασμό του. Η σπουδαία ομάδα αρχιτεκτονικής και interior design Μartin Brudnizki Design Studio έκανε τα μαγικά της στον εσωτερικό, αλλά και τον εξωτερικό χώρο του Pelagos.

To ζεστό design του εστιατορίου αποτίνει φόρο τιμής στη ναυτική κληρονομιά της Ελλάδας, δημιουργώντας την εντύπωση ενός καμπυλωτού κύτους, με το σαλόνι ενός πολυτελούς, ψηλοτάβανου κρουαζιερόπλοιου με γυαλισμένο ξύλο, vintage φωτιστικά και καθίσματα από δέρμα στο χρώμα της καραμέλας. Το μαρμάρινο δάπεδο έχει αναφορές σε ιστιοφόρα, τα πλεκτά λευκά σχοινιά στους τοίχους φέρνουν στο νου καραβόσκοινα, ενώ το Αττικό μάρμαρο σε λευκό-γκρι και οι λεπτεπίλεπτοι πολυέλαιοι συμπληρώνουν την ανεπιτήδευτη κομψότητα του εστιατορίου.

Το κλασικό Martini bar του Pelagos είναι μια κομψή αναφορά στη ρετρό αίγλη της δεκαετίας του '60 καθώς και στην πλούσια σε διάσημους αστέρες ιστορία του ξενοδοχείου. Πρόκειται για ένα bar στο οποίο είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τον Sean Connery ως James Bond με το λευκό του σακάκι και το μαύρο παπιγιόν να κάθεται σε ένα ψηλό σκαμνί σε σχήμα αχιβάδας, ακουμπώντας το Martini του στη γυαλιστερή μπάρα από πετρόλ μάρμαρο και μπρούτζο. Ένα fast forward στον 21ο αιώνα φέρνει στο πρώτο πλάνο τους έμπειρους mixologists του Four Seasons να δημιουργούν εδώ πλήθος ευφάνταστων κοκτέιλ με φρέσκους χυμούς, Premium ποτά και βότανα της Μεσογείου.

Lead with Care

Η υγεία και η ασφάλεια παραμένουν πάντοτε η πρώτη προτεραιότητα της ομάδας του Four Seasons. Με σκοπό να προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους επισκέπτες και τους υπαλλήλους τους, τα Four Seasons ανά τον κόσμο εφαρμόζουν τους κανονισμούς τους Lead With Care, μιας στρατηγικής που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Johns Hopkins Medicine International κι έχει σαν επίκεντρό της την προστασία της υγείας και της ασφάλειας. Καθώς το Four Seasons Astir Palace Athens ανοίγει ξανά τις πόρτες του, ολόκληρη η ομάδα έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει τα υψηλότερα επίπεδα υγείας και υγιεινής, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών του.

Το εστιατόριο Pelagos θα λειτουργεί για δείπνο από τις 13 Μαΐου. Τηλεφωνικές κρατήσεις στο +30 21 0890 1190.