Γευστική βόλτα στην Costa Navarino

Η Costa Navarino είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία destination resorts της χώρας μας, αφού είναι απόλυτα ταυτισμένη με την υψηλού επιπέδου φιλοξενία και την απόλυτη χαλάρωση σε κάθε επίπεδο. Στις τεράστιες καταπράσινες εκτάσεις της, στα πολύχρωμα από λουλούδια μονοπάτια της, στα υπερπολυτελή δωμάτια, τις σουίτες και τις βίλλες της, στις εξωτικές πισίνες της, στις μαγικές εγκαταστάσεις της, στις ατελείωτες αμμουδιές της, στα κορυφαία γήπεδα του γκολφ της, στο πρωτοποριακό (και τεράστιο!) spa της, στον παραμυθένιο παιδικό κόσμο της, κάθε άνθρωπος, κάθε προτίμησης και κάθε ηλικίας μπορεί να βιώσει την πιο μοναδική εμπειρία διακοπών, σε ένα σύμπαν όπου όλα είναι φροντισμένα στην εντέλεια για εκείνον, πριν ο ίδιος καν να γνωρίζει τι είναι αυτό που λαχταρά η ψυχή του.

Φυσικά, ο παράγοντας της γεύσης δεν θα μπορούσε παρά να παίζει το δικό του πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το μαγικό παζλ εμπειριών… άλλωστε τι αξία θα είχαν οι διακοπές μας χωρίς κορυφαία πιάτα και έντονες γευστικές συγκινήσεις;

Η Costa Navarino διαθέτει 21 εστιατόρια, bars και lounges, και φυσικά είναι αδύνατον να τα δεις όλα σε μία επίσκεψη. Όμως καθένα βάζει το δικό του μικρότερο ή μεγαλύτερο λιθαράκι στη συνολική γαστρονομική εμπειρία, που είναι εφάμιλλη του ονόματος του iconic resort και πραγματικά σε αφήνει πάντα με ένα πλατύ χαμόγελο στα χείλη.

Η Costa Navarino ήταν ένα από τα πρώτα μέρη στη χώρα μας (εάν όχι και το πρώτο) που έγινε πράξη η Farm-to-Table φιλοσοφία και η 100-mile-cuisine τάση, way before it was cool. Η αξιοποίηση των τεράστιων εκτάσεων με αμπελώνες, η διατήρηση των αιωνόβιων ελαιώνων (όποιο δέντρο χρειάστηκε να μετακινηθεί, μεταφυτεύθηκε σε άλλο σημείο), οι λαχανόκηποι με τα κάθε λογής κηπευτικά, αρωματικά και λαχανικά, η στενή συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγούς (πολλοί εκ των οποίων καλλιεργούν αποκλειστικά για το resort συγκεκριμένες ποικιλίες) είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που κάνουν την Costa Navarino να πρωτοπορεί γαστρονομικά, ενώ η σταθερή επιλογή κορυφαίων σεφ για τα ηνία των εστιατορίων απογειώνει το όλο εγχείρημα.

Φέτος λοιπόν στην επίσκεψή μου στο πανέμορφο resort είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τέσσερα διαφορετικά εστιατόρια και θα σου μιλήσω γι’ αυτά με τη σειρά που τα είδα, ενώ θα σου παρουσιάσω τα δύο κορυφαία για εμένα πιάτα από το καθένα!

Πρώτο λοιπόν, το πανέμορφο Barbouni (κεντρική φωτογραφία), ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εστιατόρια της Costa Navarino, τόσο λόγω του γεγονότος πως βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω στην άμμο όσο και λόγω του σχεδιασμού του από τους K-Studio και της αέρινης οροφής του που το έκανε viral στο Instagram με εκατομμύρια views από όλο τον κόσμο. Νέος "καπετάνιος" λοιπόν φέτος εδώ ο σεφ Παναγιώτης Τζιουρτζιούμης παρουσιάζει ένα ολοκαίνουριο μενού με γεύσεις φυσικά κυρίως από τη θάλασσα να σε παρασύρουν σε απόλυτο mood διακοπών. Πολλά και ενδιαφέροντα πιάτα πέρασαν από μπροστά μας και για εμένα οι μεγάλοι νικητές ήταν:

Το Μεσογειακό Ceviche Μαγιάτικο με πράσινο μήλο, ραπανάκι, αλμύρα, αβοκάντο και πράσινο τσίλι. Ένα πιάτο με μαγικές οξύτητες και τέλειες ισορροπίες, νόστιμο μέχρι την τελευταία σταγόνα από το μαγικό ζουμί που ερίζαμε για το ποιος θα πρωτομαζέψει με το κουτάλι πια, και τόσο φρέσκο και δροσερό όσο το ίδιο το ελληνικό καλοκαίρι.

