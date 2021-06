Κωνσταντίνα Τσούτσικου | Η Ελληνίδα interior designer που σχεδιάζει έναν πιο όμορφο κόσμο

Γεννήθηκε από Έλληνες γονείς στην Αυστραλία και μεγάλωσε στην Ελλάδα, όπου επέστρεψε η οικογένειά της. Σπούδασε εσωτερική διακόσμηση και εφαρμοσμένες τέχνες στο ΤΕΙ Αθήνας και στη συνέχεια έφυγε για το Λονδίνο όπου έκανε μεταπτυχιακό στον Εσωτερικό Σχεδιασμό και Σχεδιασμό για το Περιβάλλον.

Έκτοτε ζει εκεί, όπου σήμερα βρίσκεται η έδρα του δημιουργικού γραφείου Studio Lost του οποίου είναι ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια. Η Κωνσταντίνα Τσούτσικου μίλησε στο harpersbazaar.gr για το interior design, την καθημερινότητά της και το υπέροχο αίσθημα του να νιώθεις ότι έχεις κάνει τη μέρα κάποιου καλύτερη.

Πώς ξεκίνησε η σχέση σας με το ντιζάιν;

Η σχέση μου με το design και η ανάγκη της δημιουργικής έκφρασης είναι αποτέλεσμα μιας ολόκληρης ζωής γεμάτη με καλλιτεχνικά ερεθίσματα. Η οικογένειά μου εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια στην Αυστραλία, και οι γονείς μου έφεραν μαζί τους πολλά αντικείμενα τέχνης από την Ασία, εξωτικά γλυπτά, σταμπωτά μεταξωτά υφάσματα, και κατόπιν ασχολήθηκαν με την κορνιζοποιεία. Έτσι, η εκτίμηση της ποιότητας και της χειροποίητης καλλιτεχνίας υπήρχε γύρω μου παντού. Όπως επίσης και πολλά βιβλία από φιλοσοφία μέχρι ποίηση και κλασική λογοτεχνία, αντίκες. Πιστεύω πως αυτό το περιβάλλον, αυτός ο μικρόκοσμος ήταν για μένα μια πηγή έμπνευσης και εξοικείωσης σε θέματα αισθητικής.

Πιστεύετε ότι ως γυναίκα αντιμετωπίσατε περισσότερες δυσκολίες να καθιερωθείτε στο συγκεκριμένο χώρο;

Τα έργα μου είναι κατά κανόνα μεγάλα ξενοδοχεία και μπορώ να πω ότι με την εμπειρία μου μέχρι τώρα στα περισσότερα projects οι σημαντικές αποφάσεις παίρνονται κατά βάση από άνδρες οι οποίοι είτε είναι ιδιοκτήτες είτε βρίσκονται σε υψηλές διευθυντικές θέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει σαν κοινωνία να το διευθετήσουμε για να έχουμε πιο ισορροπημένη παρουσία γυναικών – ανδρών σε ηγετικό επίπεδο. Ωστόσο, στον χώρο του interior design συναντούμε έντονη τη γυναικεία παρουσία, σε αντίθεση, ίσως, με τον χώρο του εργοταξίου και της οικοδομής, όπου κυριαρχούν παραδοσιακά οι άνδρες. Προσωπικά, δεν έχω σκεφτεί ποτέ ότι θα έκανα τη δουλειά μου καλύτερα αν ήμουν άνδρας! Όταν έχεις υψηλά επαγγελματικά standards και έχεις γνώση του αντικειμένου, μια γυναίκα δεν θα βρει δυσκολία. Αντίθετα, έχω συναντήσει σεβασμό και επαγγελματική αναγνώριση από τους πελάτες μου και τον ευρύτερο χώρο του design και hospitality, ενώ είμαι ευγνώμων για όλες τις ευκαιρίες που μου έχουν δοθεί.

Piramal Aranya Residences, Βομβάη - Photo: Hashim Badani

Ποιες δεξιότητες πρέπει να διαθέτει, κατά τη γνώμη σας, ένας καλός interior designer;

Το πρώτο στοιχείο είναι η ικανότητα να βλέπει και να παρατηρεί ώστε να διακρίνει το ωραίο. Το 90% είναι παρατήρηση και σκέψη, κατανόηση, ενώ μετά έρχεται η έκφραση. Θεωρώ ότι πρέπει πάντα να υπάρχει μια φιλοσοφία και λογική πίσω από κάθε επιλογή αισθητική. Χρειάζεται πειθαρχεία και μια δόση τελειομανίας για να επιτύχει κανείς το όραμά του. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι και το επικοινωνιακό, να μπορείς δηλαδή να εμπνεύσεις όχι μόνο τους πελάτες αλλά και τους συνεργάτες σου, να μοιραστείς τον ενθουσιασμό σου για να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα.

Τι είναι αυτό που σας δίνει έμπνευση στη δουλειά αλλά και στη ζωή σας;

Οι τρεις κόρες μου είναι ατελείωτη πηγή έμπνευσης και γέλιου. Λατρεύω τα ταξίδια σε νέους προορισμούς και μου αρέσει να με ακολουθεί η οικογένειά μου στις επαγγελματικές υποχρεώσεις εάν το επιτρέπει το σχολικό πρόγραμμα. Η μουσική και η σύγχρονη τέχνη είναι επίσης παρούσες στην καθημερινότητά μου.

Ποια είναι η πιο αγαπημένη σας δουλειά από αυτές που έχετε κάνει;

Όλα τα projects, το καθένα με τον τρόπο του, μου έχουν δώσει όμορφες στιγμές, πολύτιμες εμπειρίες και νέες σχέσεις συνεργασίας. Στην Βομβάη ήταν καταπληκτικό το installation. Υπάρχει τόση πληθώρα αξεσουάρ και όμορφων αντικειμένων στη διάθεση του διακοσμητή, που μας επέτρεψε να ντύσουμε τους χώρους με ιδιαίτερη λεπτομέρεια και ασυνήθιστα objects. Στο Hilton Schiphol Amsterdam, είχα στη διάθεση μου μια συλλογή μοντέρνας τέχνης των τελευταίων 40 χρόνων που ανήκε στον πελάτη με αξιοσημείωτα έργα Ολλανδών ζωγράφων και τον curator και δουλέψαμε μαζί για να τα εντάξουμε στους χώρους του ξενοδοχείου. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία! Στην Ελλάδα, για τα νέα resorts που δουλέψαμε, αντλήσαμε έμπνευση από την ανεξάντλητη, άγρια ομορφιά του νησιού και το ζεστό χαρακτήρα των ανθρώπων για να δημιουργήσουμε ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει την κληρονομιά της Κρήτης με μια κοσμοπολίτικη αύρα.

Hilton Schiphol Amsterdam - Photo: Will Pryce

Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες στους οποίους υπακούει καθεμία από τις δημιουργίες σας; Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από κάθε δουλειά;

Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πως αισθάνεται κανείς στους χώρους που σχεδιάζω, είτε είναι κατοικίες, ξενοδοχείο, spa ή εστιατόριο. Ψάχνω πάντα για ποιότητα στις πρώτες ύλες, χρησιμοποιώ κατά βάση φυσικά υλικά που μπορούν να δουλευτούν και να αναδείξουν τη φυσική τους ομορφιά. Αναζητώ επίσης την ανθρώπινη κλίμακα, παλέτες που είναι ζεστές και φιλόξενες, χρώματα που έχουν αρμονία μεταξύ τους και ισορροπία. Ο,τι κάνουμε γίνεται με επίκεντρο την ανθρώπινη δραστηριότητα και την ικανοποίηση του πελάτη,του χρήστη, αυτός ή αυτή είναι οι πρωταγωνιστές. Εμείς δημιουργούμε ένα κέλυφος, ένα συναίσθημα που θα τους εμπνεύσει. Η μεγαλύτερη μου ευχαρίστηση είναι όταν βλέπω πελάτες των ξενοδοχείων να απολαμβάνουν και να ξεκουράζονται στους χώρους που έχουμε σχεδιάσει. Μου δίνει ικανοποίηση το ότι με κάποιο τρόπο, έχουμε μέσω της δουλειάς μας, συμβάλλει στο να φτιάξουμε τη μέρα σε κάποιον!

Numo Ierapetra Beach Resort

Πιστεύετε ότι η πανδημία και οι υγειονομικοί περιορισμοί που επέφερε θα επηρεάσουν στο άμεσο μέλλον το ντιζάιν;

Είμαστε όλοι λίγο πιο συνειδητοποιημένοι σε σχέση με θέματα που έχουν να κάνουνε με την υγεία και αναζητούμε θαλπωρή και ασφάλεια, όπως και έναν πλανήτη πιο πράσινο και πιο υγιή στο μέλλον. Θεωρώ ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τις μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις, όπως τα ξενοδοχεία με 300 δωμάτια και πάνω για παράδειγμα, τα μεγάλα συνεδριακά κέντρα, όπως και οι τεράστιες εκδηλώσεις και events. Οπότε, πιστεύω ότι θα δούμε μικρότερης κλίμακας συνεστιάσεις και πιο αεράτους χώρους με δυνατότητα να φιλοξενήσουν μικρότερα γκρουπ με έξυπνους τρόπους, κάνοντας screening για παράδειγμα.

Με τι ασχολείστε αυτή την εποχή;

Επιμελούμαι το interior design δυο υπέροχων resorts στην Κρήτη, το Royal senses, που είναι ανήκει στην Curio Collection by Hilton, και το NUMO Ierapetra, ένα beach resort πολύ κοντά στην καρδιά μου! Έχουμε επίσης ένα mega project στη Σαουδική Αραβία και πολυτελείς κατοικίες στη Μόσχα.

Royal senses, Κρήτη - Photo: Nick Kontostavlakis

Τι σας αρέσει να κάνετε όταν δεν δουλεύετε;

Λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης ελεύθερου χρόνου τις καθημερινές, μια από τις αγαπημένες στιγμές της εβδομάδας είναι η ανάγνωση εφημερίδων τα Σαββατοκύριακα. Αγοράζω 2-3 εφημερίδες συνήθως και κάνω catch up στα νέα της εβδομάδας και σε θέματα επικαιρότητας με τον καφέ μου. Διαφορετικά, αγαπώ τα ταξίδια, τα μουσεία, τις εκθέσεις τέχνης και τις ταινίες στο Bfi Southbank ή ICA στο Λονδίνο.

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον που ξεκινάει να ασχοληθεί με το χώρο;

Είναι ένας υπέροχος χώρος με πολλές προοπτικές καριέρας και φιλικό, δημιουργικό κόσμο. Είναι επίσης απαιτητικός και προϋποθέτει πάθος, ατελείωτη αγάπη για το αντικείμενο και πολλές ώρες εργασίας. Θα έλεγα ότι είναι τόσο απαιτητικό το επάγγελμα που αν δεν το αγαπάς αρκετά, είναι πολύ δύσκολο να επιτύχεις. Βάζουμε όλο μας το είναι, το συναίσθημά μας, χρόνο, ιδέες. Το τίμημα είναι υψηλό, αλλά όταν βλέπεις το όραμα σου να πραγματοποιείται, η ψυχική ανταμοιβή είναι απίστευτη! Για κάποιον που θα αποφασίσει να ασχοληθεί, θα έλεγα, go for it! Με το design και το σχεδιασμό έχει κανείς τη δυνατότητα να πλάσει και να αλλάξει τον κόσμο για το καλύτερο. Στόχευε ψηλά και με σωστή εκπαίδευση, δουλειά και αγάπη, όλα θα πάνε καλά!

Δείτε περισσότερα για τη δουλειά της Κωνσταντίνας Τσούτσικου στο www.studiolost.co.uk

Κεντρική φωτο credit: Tomila Katsman