Ursa Major Suites | Αρχοντική φιλοξενία και μια μοναδική εμπειρία διακοπών στην Τήνο

Με την πρώτη ματιά στις περίτεχνες βενετσιάνικες απολήξεις της οροφής, θα νιώσετε την δύναμη του επιβλητικού αρχοντικού. Περνώντας την βαριά ξύλινη πύλη και αντικρίζοντας την αυλή του πηγαδιού , θα αισθανθείτε την θετική ενέργεια που θα πλημμυρίσει το σώμα σας.

Ένας πολυτελής, αυθεντικός και μοναδικός διασωθείς εκπρόσωπος της νησιώτικης ενδοχώρας. Με μεγάλους βοτανικούς κήπους, πέτρα και ξύλο μέσα στα σοκάκια του παραδοσιακού οικισμού Κώμης και απέναντι από τον ναό της Santa Maria.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, στους χώρους του έζησαν άρχοντες και εξέχουσες προσωπικότητες της Τήνου και των Κυκλάδων που μεγαλούργησαν και έβαλαν τις βάσεις του σημερινού πολιτισμού της. Πλέον είναι η σειρά σας να νιώσετε την αρχοντική φιλοξενία του και να γίνετε ο επόμενος μύθος του.

Διαμονή

To URSA MAJOR SUITES (Μεγάλη Άρκτος), ίσως το πιο παλιό αρχοντικό του νησιού από το 1801 όπως μαρτυρούν τα μάρμαρά του, ανακαινίστηκε πλήρως και δημιουργήθηκε ένας πολυτελής χώρος διαμονής ο οποίος διαθέτει 6 σουίτες φιλοξενίας, εξοπλισμένες με Αθόρυβο Κλιματισμό Φίλτρου Βιταμίνης C. Ανατομικά Κρεβάτια 37cc. Υποαλλεργικά Στρώματα Me Aνωστρώματα, Επιλεγμένα Μαξιλάρια και Κλινοσκεπάσματα. Smart TV. Συσκευές Αιθέριων Ελαίων και Αιθέρια Έλαια Για Πνευματική Διαύγεια. Πέτρινα Μπάνια. Υπέροχες Επιπλωμένες Βεράντες και Αυλές με Καθιστικά και Superior Ξύλινες Ξαπλώστρες Θαλάσσης. Ιδιωτικά Τζακούζι Πισίνα. Ψυγείο. Σύγχρονη Καφετιέρα Espresso & Καφέ. Βραστήρα & Ροφήματα. Φυτικά Επώνυμα Καλλυντικά & Σαπούνια Μπάνιου. Πετσέτες Πισίνας. Ειδικά Προϊόντα Διατροφής Και Περιποίησης Προσώπου Για WELLNESS. Παντόφλες. Σκουφάκι Μπάνιου. Αντικουνουπική Προστασία.

Στις επιπλέον παροχές το URSA MAJOR SUITES προσφέρει πλούσιο Τηνιακό πρωινό. Τοπικό Κρασί & Φρούτα. Υπηρεσία Δωματίου. Καθημερινή Καθαριότητα Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων. Καθημερινή Απολύμανση. Μέτρα Προστασίας Από Την COVID 19. Ηλεκτρικό Σταθμό Φόρτισης Αυτοκινήτου. Δωρεάν Παρκινγκ. Εξοπλισμένο Φαρμακείο Για Έκτακτες Περιπτώσεις. Απινιδώτη. Πιεσόμετρο. Οξύμετρο. Χώρο Θεραπευτικής Μάλαξης. Ursa Minor Eating House (παραδοσιακό εστιατόριο Κωμιανών συνταγών). All Day Bar βασισμένο σε ποιοτικές και τοπικές γεύσεις.

Αφεθείτε στην εμπειρία URSA MAJOR SUITES και των ανθρώπων του, θα εκπληρώσουν την εμπειρία ανεμελιάς και απόλαυσης που ονειρευτήκατε!

URSA MAJOR SUITES

+30 2283 0 51889