Αυτά τα βάζα της γιαγιάς που μπορεί ήδη να βρίσκονται στα ράφια σας πωλούνται σε πολύ υψηλές τιμές

Πολλοί από εμάς υποτιμούμε την πιθανή αξία ορισμένων αντικειμένων που βρίσκονται από πάντα στα σπίτια μας ή στα σπίτια των παππούδων μας. Στα μάτια μας, αυτά είναι συχνά απλώς παλιά πράγματα που παραμελούμε, παρόλο που μερικές φορές μπορούν να μας αποφέρουν πολλά χρήματα.

Η νέα εμμονή στη διακόσμηση;

Με την άνοδο των vintage αντικειμένων στη διακόσμηση, αυτοί οι "θησαυροί" του παρελθόντος πωλούνται σε υπαίθριες αγορές, καταστήματα μεταχειρισμένων αντικειμένων, ακόμη και στο διαδίκτυο σε πλατφόρμες μεταχειρισμένων αντικειμένων και μπορούν να βρουν αγοραστές σε υψηλές τιμές.

Ανάμεσα στα vintage αντικείμενα που είναι δημοφιλή αυτή τη στιγμή σε ιστότοπους όπως το Vinted ή το Etsy, υπάρχουν αξιοσημείωτα τα βάζα από οπαλίνα, τα οποία ενθουσιάζουν τους λάτρεις της ρετρό διακόσμησης.

Η οπαλίνα, είναι ένας πολύ συγκεκριμένος τύπος γυαλιού που εφευρέθηκε στη Βενετία τον 16ο αιώνα για να ανταγωνιστεί την πορσελάνη.

Είναι αναγνωρίσιμο από τη γαλακτώδη εμφάνισή του και τη μοναδική υφή του που κυμαίνεται μεταξύ αδιαφάνειας και διαφάνειας. Οι οπαλίνες εκτιμώνται ιδιαίτερα για την λεπτή και ποιητική αισθητική τους. Συχνά κυκλοφορούν σε παστέλ ή πιο ποπ και ζωηρούς τόνους, πάντα με κυματιστά και ρευστά σχήματα που κάνουν τη διαφορά.