Follow us

Search

Αυτά τα βάζα της γιαγιάς που μπορεί ήδη να βρίσκονται στα ράφια σας πωλούνται σε πολύ υψηλές τιμές

Δείτε τα vintage βάζα πωλούνται για μια μικρή περιουσία σε πλατφόρμες με μεταχειρισμένα αντικείμενα. .

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11-08-2025
Getty images

Πολλοί από εμάς υποτιμούμε την πιθανή αξία ορισμένων αντικειμένων που βρίσκονται από πάντα στα σπίτια μας ή στα σπίτια των παππούδων μας. Στα μάτια μας, αυτά είναι συχνά απλώς παλιά πράγματα που παραμελούμε, παρόλο που μερικές φορές μπορούν να μας αποφέρουν πολλά χρήματα.

Η νέα εμμονή στη διακόσμηση;

Με την άνοδο των vintage αντικειμένων στη διακόσμηση, αυτοί οι "θησαυροί" του παρελθόντος πωλούνται σε υπαίθριες αγορές, καταστήματα μεταχειρισμένων αντικειμένων, ακόμη και στο διαδίκτυο σε πλατφόρμες μεταχειρισμένων αντικειμένων και μπορούν να βρουν αγοραστές σε υψηλές τιμές.

Ανάμεσα στα vintage αντικείμενα που είναι δημοφιλή αυτή τη στιγμή σε ιστότοπους όπως το Vinted ή το Etsy, υπάρχουν αξιοσημείωτα τα βάζα από οπαλίνα, τα οποία ενθουσιάζουν τους λάτρεις της ρετρό διακόσμησης.

Η οπαλίνα, είναι ένας πολύ συγκεκριμένος τύπος γυαλιού που εφευρέθηκε στη Βενετία τον 16ο αιώνα για να ανταγωνιστεί την πορσελάνη.

Είναι αναγνωρίσιμο από τη γαλακτώδη εμφάνισή του και τη μοναδική υφή του που κυμαίνεται μεταξύ αδιαφάνειας και διαφάνειας. Οι οπαλίνες εκτιμώνται ιδιαίτερα για την λεπτή και ποιητική αισθητική τους. Συχνά κυκλοφορούν σε παστέλ ή πιο ποπ και ζωηρούς τόνους, πάντα με κυματιστά και ρευστά σχήματα που κάνουν τη διαφορά. 

Διαβάστε Επίσης

Αυτά τα βάζα της γιαγιάς που μπορεί ήδη να βρίσκονται στα ράφια σας πωλούνται σε πολύ υψηλές τιμές

Αυτό το ΙΚΕΑ βάζο από τα 90s πωλείται 10 φορές πάνω από την αρχική του τιμή - ΄Ίσως να το έχετε ακόμη στο σπίτι σας

Tags

Latest

Victoria & David Beckham | Διακοπές σε γιοτ με τα παιδιά τους αλλά χωρίς τον Brooklyn
NEWS

Victoria & David Beckham | Διακοπές σε γιοτ με τα παιδιά τους αλλά χωρίς τον Brooklyn

Skin Gym | Αυτή η άσκηση που θα δοκιμάσετε στο σπίτι θα χαρίσει εφέ ανόρθωσης στα ζυγωματικά σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Skin Gym | Αυτή η άσκηση που θα δοκιμάσετε στο σπίτι θα χαρίσει εφέ ανόρθωσης στα ζυγωματικά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο Pablo Urdangarin δεν είναι μόνο ο ανιψιός του Felipe και της Letizia
NEWS

Ο Pablo Urdangarin δεν είναι μόνο ο ανιψιός του Felipe και της Letizia

Η Emma Thompson αποκάλυψε ότι ο Donald Trump της ζήτησε να βγουν ραντεβού
NEWS

Η Emma Thompson αποκάλυψε ότι ο Donald Trump της ζήτησε να βγουν ραντεβού

Το μυστικό των Γαλλίδων για δροσερή επιδερμίδα
BEST OF NETWORK

Το μυστικό των Γαλλίδων για δροσερή επιδερμίδα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
Kate Middleton | O συγγενής που βλέπουμε σπάνια αλλά θα γίνει η "μυστική υποστήριξή" της
NEWS

Kate Middleton | O συγγενής που βλέπουμε σπάνια αλλά θα γίνει η "μυστική υποστήριξή" της

From The Magazine | Κοσμήματα με εκθαμβωτική λάμψη για το καλοκαίρι
NEWS

From The Magazine | Κοσμήματα με εκθαμβωτική λάμψη για το καλοκαίρι

Αυτές είναι οι σειρές του Netflix με τις περισσότερες θεάσεις μέχρι στιγμής για το 2025
ENTERTAINMENT

Αυτές είναι οι σειρές του Netflix με τις περισσότερες θεάσεις μέχρι στιγμής για το 2025

Αυτά τα βάζα της γιαγιάς που μπορεί ήδη να βρίσκονται στα ράφια σας πωλούνται σε πολύ υψηλές τιμές
LIFESTYLE & HOMES

Αυτά τα βάζα της γιαγιάς που μπορεί ήδη να βρίσκονται στα ράφια σας πωλούνται σε πολύ υψηλές τιμές

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

5 φράσεις που οι γονείς λέμε συχνά στα παιδιά και πώς επηρεάζουν την ψυχολογία τους

5 φράσεις που οι γονείς λέμε συχνά στα παιδιά και πώς επηρεάζουν την ψυχολογία τους

Αυτές είναι οι σειρές του Netflix με τις περισσότερες θεάσεις μέχρι στιγμής για το 2025

Αυτές είναι οι σειρές του Netflix με τις περισσότερες θεάσεις μέχρι στιγμής για το 2025

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Βρήκαμε την κρέμα που χαρίζει φυσική λάμψη στην επιδερμίδα -σαν να φοράς highlighter

Βρήκαμε την κρέμα που χαρίζει φυσική λάμψη στην επιδερμίδα -σαν να φοράς highlighter

10 μπαλαρίνες από τη Zara που θα βρεις σε έκπτωση και θα βάλεις το φθινόπωρο

10 μπαλαρίνες από τη Zara που θα βρεις σε έκπτωση και θα βάλεις το φθινόπωρο

Αν αποσυνθέσεις την Αθήνα τον Αύγουστο…

Αν αποσυνθέσεις την Αθήνα τον Αύγουστο…

Γίνεσαι νονά; Η Κατερίνα Καινούργιου φόρεσε το πιο ωραίο παστέλ φόρεμα του καλοκαιρού

Γίνεσαι νονά; Η Κατερίνα Καινούργιου φόρεσε το πιο ωραίο παστέλ φόρεμα του καλοκαιρού

Η πιο καθαρή παραλία στον κόσμο

Η πιο καθαρή παραλία στον κόσμο

Telekom: Συμμετοχή στο διαστημικό πρόγραμμα IRIS2 της ΕΕ - Τι προσφέρει το εργο

Telekom: Συμμετοχή στο διαστημικό πρόγραμμα IRIS2 της ΕΕ - Τι προσφέρει το εργο