Love is in the Bin | Το διάσημο έργο του Banksy πωλήθηκε σε δημοπρασία για 22 εκατομμύρια ευρώ

Μπορεί η ιστορία της τέχνης να έχει διδάξει ότι ένα έργο τέχνης διατηρεί ή αυξάνει την αξία του όταν παραμένει άθικτο, όμως ο Banksy απέδειξε- μεταξύ άλλων- ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει πια.

Το έργο του "Το κορίτσι με το μπαλόνι” που είχε μερικώς σκιστεί σε δημοπρασία το 2018 και μετονομάστηκε σε "Love is in the Bin” κατάφερε να συγκεντρώσει σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's τις 18,6 εκατομμύρια βρετανικές λίρες, δηλαδή λίγο παραπάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Banksy είχε ζωγραφίσει το "Girl with Balloon” σε ένα τοίχο στο ανατολικό Λονδίνο, ένα street art έργο που τον είχε κάνει θρύλο. Στη συνέχεια το έργο μεταφέρθηκε με stencil σε χαρτί και είχε δοθεί στον οίκο Sotheby's για δημοπρασία το 2018, όταν είχε συγκεντρώσει 1,04 εκατομμύρια βρετανικές λίρες. Τότε ο Bansky είχε κρύψει ένα "τεμαχιστή χαρτιού” στην κορνίζα που έπεσε κόβοντας μερικώς το χαρτί την ώρα της δημοπρασίας.

Η νέα εκδοχή του έργου όμως απλά αύξησε την αξία του και ενώ αρχικά είχε υπολογιστεί ότι θα φτάσει τα 6 εκατομμύρια τελικά αγοράστηκε σε τιμή τέσσερις φορές παραπάνω. Σύμφωνα με το Sitheby's εννιά άνθρωποι διεκδικούσαν το έργο επί 10 λεπτά αυξάνοντας τις προσφορές για το "πρώτο έργο στην ιστορία που δημιουργήθηκε live κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας”.

Ο οίκος δημοπρασίας συγκαταλέγει το έργο του Sotheby's ανάμεσα στη δουλειά καλλιτεχνών που έχουν προκαλέσει τους κανόνες της σφαίρας μέσα στην οποία λειτουργούν, όπως ο Marcel Duchamp με το "Fountain”, το ουρητήριο που είχε υπογράψει με το ψευδώνυμο R.Mutt αλλά και η σειρά φωτογραφιών του Ai Weiwei 'Dropping a Han Dynasty'.