Follow us

Search

Απόδραση στους Παξούς | Ένα καταφύγιο ανάμεσα στο δάσος και τη θάλασσα

Η κατοικία Bacchetta Magica από τους Kordas Architects επαναπροσδιορίζει τη μεσογειακή ζωή στην εξοχή με αυθεντικότητα και απόλυτη σύνδεση με το τοπίο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑ 09-08-2025

Στους κατάφυτους Παξούς, οι Kordas Architects δημιουργούν μια κατοικία που διαπνέεται από φυσική απλότητα και αρχιτεκτονική λεπτότητα – έναν χώρο που συνομιλεί διαρκώς με το τοπίο, το φως και τις εποχές.

Απόδραση στους Παξούς | Ένα καταφύγιο ανάμεσα στο δάσος και τη θάλασσα

Η Bacchetta Magica, φωλιασμένη στις δασώδεις πλαγιές του νησιού, επανανοηματοδοτεί το μεσογειακό εξοχικό ως ένα σπίτι που δεν βρίσκεται απλώς στη φύση – ανήκει σε αυτήν. Οι Kordas Architects προτείνουν μια ήσυχη, σχεδόν ποιητική συνύπαρξη με το περιβάλλον: η κατοικία, λιτή σε μορφή και υλικά – με πέτρα, ξύλο και άλλες φυσικές πρώτες ύλες – ενσωματώνεται στο τοπίο χωρίς να το ανταγωνίζεται. Η μορφή της μοιάζει να έχει αναδυθεί οργανικά μέσα από τη βλάστηση, σαν να υπήρχε ανέκαθεν εκεί.

kordas architects

Οι εξωτερικοί χώροι έχουν σχεδιαστεί σαν φυσικές προεκτάσεις της ζωής στο εσωτερικό. Βεράντες, σκιερά περάσματα και μικρά ξέφωτα ανάμεσα στα δέντρα δημιουργούν σημεία για συναντήσεις, προσωπική ανάπαυλα ή απλώς για να απολαύσει κανείς τις στιγμές της καθημερινότητας. Η φύτευση διατηρεί την τοπική βλάστηση, με διακριτικές παρεμβάσεις που σέβονται τον χαρακτήρα του τοπίου. Ο κήπος δεν περιβάλλει το σπίτι· το διαπερνά. Από εκεί μπορείς να κόψεις φρέσκο θυμάρι, φασκόμηλο ή δεντρολίβανο για το επόμενο γεύμα, με τα αρώματα των βοτάνων να ανακατεύονται με τη θαλασσινή αύρα.

kordas architects

Στο εσωτερικό, ο πυρήνας της κατοικίας είναι η κουζίνα και η τραπεζαρία, με κεντρικό στοιχείο μια στιβαρή νησίδα. Τους χειμερινούς μήνες, ο χώρος αυτός γίνεται σκηνή για βραδινές βεγγέρες με φίλους και γείτονες, τη στιγμή που το νησί ησυχάζει και η ζωή επιστρέφει στα σπίτια. Το καλοκαίρι, η καθημερινότητα κυλά αβίαστα από τον εσωτερικό χώρο προς τα έξω, με τα γεύματα να μεταφέρονται κάτω από τα πεύκα ή στην βεράντα με θέα στο Ιόνιο.

kordas architects
kordas architects

Το σπίτι αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, σχεδιασμένα για ανοιχτή ροή και οπτική σύνδεση. Η αρχιτεκτονική αφήγηση βασίζεται σε μια σειρά από εσωτερικές και εξωτερικές εμπειρίες – αυτό που οι Kordas Architects περιγράφουν ως "spatial storyboarding". Κάθε χώρος συμμετέχει στον καθημερινό ρυθμό χωρίς να χάνει την αυτονομία του. Η επικοινωνία ενισχύεται από τη διαμπερή ακουστική του σπιτιού: κάποιος μπορεί να πει κάτι στον πάνω όροφο και να τον ακούσει κάποιος άλλος στον κήπο – χωρίς όμως να διαταράσσεται η αίσθηση ιδιωτικότητας.

kordas architects
kordas architects

Και όταν πέσει η νύχτα, ο ουρανός ανοίγει αχανής πάνω από τη στέγη. Τα αστέρια καθρεφτίζονται απαλά στο νερό, ενώ ο ήχος των κυμάτων, των πουλιών και των εντόμων γεμίζει την ατμόσφαιρα. Η Bacchetta Magica δεν είναι απλώς μια εξοχική κατοικία. Είναι ένα οικείο ησυχαστήριο όπου το φως, ο ήχος και το τοπίο διαμορφώνουν μια εμπειρία ζωής – βαθιά συνδεδεμένη με τον τόπο και τον χρόνο.

kordasarchitects.com

Tags

Latest

Απόδραση στους Παξούς | Ένα καταφύγιο ανάμεσα στο δάσος και τη θάλασσα
LIFESTYLE & HOMES

Απόδραση στους Παξούς | Ένα καταφύγιο ανάμεσα στο δάσος και τη θάλασσα

ΓΡΑΦΕΙ: ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑ
Summer Style | 5 looks που θα κάνετε με λευκό παντελόνι
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Summer Style | 5 looks που θα κάνετε με λευκό παντελόνι

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Old Money Beauty | Πώς να "χτίσετε" μία ρουτίνα ομορφιάς που αποπνέει "διακριτική πολυτέλεια"
BEST OF NETWORK

Old Money Beauty | Πώς να "χτίσετε" μία ρουτίνα ομορφιάς που αποπνέει "διακριτική πολυτέλεια"

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
Summer Chic | 5 minimal looks που μπορείτε να κάνετε τον Αύγουστο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Summer Chic | 5 minimal looks που μπορείτε να κάνετε τον Αύγουστο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Royal Summer Style | Πώς να ντυθείτε σαν "βασίλισσα" στις διακοπές σας
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Royal Summer Style | Πώς να ντυθείτε σαν "βασίλισσα" στις διακοπές σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αυτές είναι οι -μάλλον- καλύτερες παραλίες των Κυκλάδων
LIFESTYLE & HOMES

Αυτές είναι οι -μάλλον- καλύτερες παραλίες των Κυκλάδων

Η Gwyneth Paltrow και η Carolyn Bessette είχαν διαμάχη;
NEWS

Η Gwyneth Paltrow και η Carolyn Bessette είχαν διαμάχη;

7 παιδιά που μοιάζουν απίστευτα με τους διάσημους γονείς τους
NEWS

7 παιδιά που μοιάζουν απίστευτα με τους διάσημους γονείς τους

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ
Kristin Davis | 5 φορές που η Charlotte του Sex and the city μας έδειξε τo σπίτι της στο Λος Άντζελες
LIFESTYLE & HOMES

Kristin Davis | 5 φορές που η Charlotte του Sex and the city μας έδειξε τo σπίτι της στο Λος Άντζελες

Best of Network

Το καλοκαίρι επιταχύνει τη γήρανση: Τι κάνει ο ήλιος στο δέρμα σου και πώς να αντιδράσεις άμεσα

Το καλοκαίρι επιταχύνει τη γήρανση: Τι κάνει ο ήλιος στο δέρμα σου και πώς να αντιδράσεις άμεσα

Εκεί θα απολαύσεις την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο στην Αθήνα

Εκεί θα απολαύσεις την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο στην Αθήνα

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Τραμπ και Πούτιν συναντώται στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, χωρίς τον Ζελένσκι που αντιδρά

Τραμπ και Πούτιν συναντώται στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα, χωρίς τον Ζελένσκι που αντιδρά

4 υπερφυσικά δράματα για να δεις μετά το Wednesday

4 υπερφυσικά δράματα για να δεις μετά το Wednesday

Μάχη με τις φλόγες σε Ανατολική Αττική και Ηλεία για δεύτερη μέρα – Σε ύφεση τα μέτωπα – Εμπρησμό καταγγέλλει ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Μάχη με τις φλόγες σε Ανατολική Αττική και Ηλεία για δεύτερη μέρα – Σε ύφεση τα μέτωπα – Εμπρησμό καταγγέλλει ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Ο νέος χάρτης της μόδας: Οι νέοι καλλιτεχνικοί διευθυντές των μεγαλύτερων luxury brands

Ο νέος χάρτης της μόδας: Οι νέοι καλλιτεχνικοί διευθυντές των μεγαλύτερων luxury brands

Summer Nail Inspo: 4 super fancy manicure που θα σου ανεβάσουν τη διάθεση

Summer Nail Inspo: 4 super fancy manicure που θα σου ανεβάσουν τη διάθεση

Το δοκίμασε και δεν του άρεσε; Πώς θα καταφέρεις να εντάξεις στη διατροφή του παιδιού τροφές που έχει απορρίψει

Το δοκίμασε και δεν του άρεσε; Πώς θα καταφέρεις να εντάξεις στη διατροφή του παιδιού τροφές που έχει απορρίψει