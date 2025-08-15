Follow us

Αρχιτεκτονική που χάνεται στο τοπίο

Στην Κέα, εκεί όπου η άγρια ομορφιά του Αιγαίου συναντά την αρχιτεκτονική που σέβεται τη γη, οι Bobotis+Bobotis Architects υπογράφουν τρεις κατοικίες-καταφύγια που μοιάζουν να γεννήθηκαν από το ίδιο το περιβάλλον.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑ 15-08-2025

Στην Κέα, εκεί όπου οι ξερολιθιές χαράζουν τις πλαγιές και το αιγαιοπελαγίτικο φως καθορίζει τον ρυθμό της ημέρας, οι Bobotis+Bobotis Architects δημιούργησαν τρεις κατοικίες που μοιάζουν να γεννήθηκαν από το ίδιο το τοπίο. Πρόκειται για δύο πολυτελείς ιδιωτικές βίλες φιλοξενίας και έναν χώρο ευεξίας, τοποθετημένα διακριτικά στο Βουρκάρι, σαν να υπήρχαν πάντα εκεί.

Αρχιτεκτονική που χάνεται στο τοπίο

Η έμπνευση ήταν ξεκάθαρη: η άγρια γοητεία των Κυκλάδων, η αίσθηση ηρεμίας και προστασίας που χαρακτηρίζει τις αυθεντικές καλοκαιρινές στιγμές. Οι κατοικίες αγκαλιάζουν το επικλινές έδαφος, ακολουθώντας τις φυσικές γραμμές του. Οι όψεις τους ντύθηκαν με τοπική πέτρα, οι στέγες καλύφθηκαν με φυτά του νησιού και το αποτέλεσμα μοιάζει να χάνεται στο ανάγλυφο, αόρατο από τον κόλπο του Βουρκαρίου.

BOBOTIS

"Θέλαμε οι κατοικίες να γίνουν ένα με το περιβάλλον, να αφήνουν το τοπίο να μιλήσει πρώτο", εξηγεί ο Λουκάς Μπομπότης. Έτσι, δημιουργήθηκαν υπόσκαφοι χώροι, ανοιχτοί προς τη θάλασσα, που διατηρούν την ιδιωτικότητα των ενοίκων χωρίς να διακόπτουν τη συνέχεια του τοπίου.

BOBOTIS
BOBOTIS
BOBOTIS
BOBOTIS

Το εσωτερικό των σπιτιών είναι φωτεινό, ανοιχτό και απόλυτα συνδεδεμένο με το εξωτερικό. Όλα τα δωμάτια βλέπουν προς το Αιγαίο, ενώ πίσω τους έχουν σχεδιαστεί προστατευμένοι κήποι, γεμάτοι ελιές και αγριολούλουδα, για να απολαμβάνει κανείς στιγμές χαλάρωσης ακόμη και τις πιο ανέμελες μελτέμιες μέρες.

BOBOTIS
BOBOTIS
BOBOTIS

Οι τρεις κατοικίες ενώνονται μέσω ενός κυκλικού δρόμου και μιας σειράς υπόγειων, λιθόκτιστων διαδρομών που θυμίζουν μικρές "μυστικές στοές". Ακολουθώντας αυτές τις διαδρομές, ο επισκέπτης περνά μέσα από παιχνίδια φωτός και σκιάς, αγγίζει υφές που μυρίζουν γη και φτάνει τελικά στην είσοδο του σπιτιού, εκεί όπου η θάλασσα απλώνεται μπροστά του σαν ζωντανός πίνακας.

BOBOTIS
BOBOTIS

Στο οικόπεδο υπάρχει ακόμη κι ένα μικρό υπαίθριο αμφιθέατρο, ιδανικό για καλοκαιρινές προβολές κάτω από τα αστέρια – ένα λεπτό άγγιγμα που κάνει την εμπειρία διαμονής ακόμη πιο μαγική.

BOBOTIS

Η πέτρα, το ξύλο και τα γήινα χρώματα κυριαρχούν παντού, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα αυθεντικής κυκλαδίτικης κομψότητας. Οι κατοικίες αυτές δεν είναι απλώς χώροι διαμονής· είναι εμπειρίες που σε φέρνουν πιο κοντά στη φύση, στο φως και στον αληθινό ρυθμό του καλοκαιριού στις Κυκλάδες.

bobotisarchitects.com

