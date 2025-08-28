Καλοκαίρι στο The C - Beach Restaurant | Μία seaside εμπειρία γεύσης και χαλάρωσης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Η εμπειρία στο The C - Beach Restaurant ξεκινά από τη στιγμή που η μουσική – στη σωστή ένταση κάθε φορά – σε υποδέχεται σε ένα μικρο-σύμπαν φτιαγμένο από τον ήχο της θάλασσας, χρυσή άμμο, signature cocktails, καλοδουλεμένη γεύση, στο καλύτερο (ίσως) σημείο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Μία θερινή ευκαιρία να αποδράσετε, χωρίς να επιβιβαστείτε σε πλοίο ή αεροπλάνο.

Απλά, να βρεθείτε στην παραλία της Βούλας – Α' Ακτή, Λεωφ. Αλκυονίδων 4, σε οδό και αριθμό. Είναι η αγαπημένη μου επιλογή. Γιατί, μπορώ να κάνω αυτό ακριβώς που περιγράφω ως χαλαρό καλοκαίρι: να ξεκινήσω την ημέρα μου με μία βουτιά στα δροσερά νερά της περιοχής, να πάρω τις ανάσες μου στο ρυθμό της μουσικής, να απολαύσω ορισμένες by the sea στιγμές με τη συνοδεία κλασικών και ελαφρώς πειραγμένων σνακ, πάνω στη λεπτή άμμο ή στο αναπαυτικό σετ ξαπλώστρας που διατίθεται και στη συνέχεια να κατευθυνθώ προς το εστιατόριο. Εκεί που η γαστρονομική πανδαισία συναντά την εκλεπτυσμένη αισθητική και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα.

Αντλώντας έμπνευση από τη γεύση και τα συστατικά της Μεσογείου και επιτρέποντας στις ασιατικές επιρροές να ενσωματωθούν αρμονικά στις προτάσεις τους, η δημιουργική ομάδα των Ντορίνα Ντεμάη και Λάζαρου Σταμούλη ενορχηστρώνει ένα μενού με έμφαση στο ψάρι και όλα όσα η θάλασσα απλόχερα μάς προσφέρει.

Η γεύση του C - Beach

Το προζυμένιο ψωμί ταιριάζει εξαιρετικά με τη φάβα κάπαρης, ενώ η μεσογειακή σαλάτα Burrata "κλείνει" ισορροπεί ανάμεσα σε ντοματίνια, pesto βασιλικού, παξιμάδια χαρουπιού και dressing βαλσάμικου. Αρκετά ενδιαφέρουσα και η επιλογή με χταπόδι, η οποία συνοδεύεται από λαχανάκια Βρυξελλών. Στα ωμά, το ταρτάρ γαρίδας πρωταγωνιστεί με τη δροσιστική του επίγευση και την οξύτητά του, χάρη στην κρέμα λεμονιού, ενώ το signature C-viche αποτελείται από τόνο, σολομό, ψάρι ημέρας και εκπλήξεις εσπεριδοειδών.

Από το μενού της θάλασσας, το κριθαρότο καραβίδας είναι σωστά δουλεμένο με το bisk, τη σάλτσα τομάτας και το estragon να δημιουργούν ένα ενδιαφέρον κράμα, το linguine ταρτάρ γαρίδας πλήρως ισορροπημένο με τη γαρίδα κοιλάδας να είναι τραγανή εξωτερικά, ζουμερή εσωτερικά, ενώ ανάμεσα στα πιάτα που ξεχωρίζουν συγκαταλέγεται και ο αστακός, τον οποίο απολαμβάνετε σε τέσσερις εκδοχές: ψητό, a la Catalana, σε μακαρονάδα και κριθαρότο.

Φυσικά, οι λάτρεις του κρέατος δεν μένουν παραπονεμένοι με το Rib Eye να ψήνεται σωστά και να συνοδεύεται από baby πατάτες, μπρόκολο και ένα άκρως απολαυστικά τοματίνια σε confit, αλλά και Wagyu Taco με κατσικίσιο τυρί σε κρέμα, πίκλα κρεμμύδι και pico de gallo.

Κάθε πιάτο του μενού συνδυάζεται ιδανικά από ένα ποτήρι κρασί – η λίστα στο The C – Beach Restaurant είναι ενημερωμένη, προσφέροντας fine επιλογές από τον εγχώριο και διεθνή αμπελώνα. Το φινάλε είναι γλυκό με θεϊκό γαλακτομπούρεκο ή μία πιατέλα από φρούτα – γιατί είναι καλοκαίρι.

Aperitivo στιγμές με θέα

Αν αγαπάτε να προσδίδετε ιταλικό αέρα στο καλοκαίρι σας, τότε το aperitivo μενού του The C – Beach Restaurant θα γίνει το αγαπημένο σας. Ευφυείς αναμείξεις, mix & match στοιχείων στο ποτήρι, συνοδείας αυθεντικής ναπολιτάνικης pinsa δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό τη στιγμή που ήλιος ολοκληρώνει την τροχιά του και η πιο απολαυστική ώρα του θέρους αρχίζει.

Αυτό το καλοκαίρι, το The C – Beach Restaurant μας προσκαλεί να "νιώσουμε την ενέργειά του" – μεσημέρια γεμάτα ήλιο, δροσιστικά cocktails, βραδιές με θέα τη θάλασσα και γεύσεις που αφήνουν ανεξίτηλη εντύπωση, συνθέτοντας το μωσαϊκό των θερινών μας αναμνήσεων. Καλό καλοκαίρι!