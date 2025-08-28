Follow us

Search

Καλοκαίρι στο The C - Beach Restaurant | Μία seaside εμπειρία γεύσης και χαλάρωσης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Συνδυάζοντας ανεπιτήδευτη κομψότητα και κοσμοπολίτικη διάθεση, το The C - Beach Restaurant ενορχηστρώνει μία μοναδική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΙΚΟς ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟς 28-08-2025

Η εμπειρία στο The C - Beach Restaurant ξεκινά από τη στιγμή που η μουσική – στη σωστή ένταση κάθε φορά – σε υποδέχεται σε ένα μικρο-σύμπαν φτιαγμένο από τον ήχο της θάλασσας, χρυσή άμμο, signature cocktails, καλοδουλεμένη γεύση, στο καλύτερο (ίσως) σημείο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Μία θερινή ευκαιρία να αποδράσετε, χωρίς να επιβιβαστείτε σε πλοίο ή αεροπλάνο. 

Καλοκαίρι στο The C - Beach Restaurant | Μία seaside εμπειρία γεύσης και χαλάρωσης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Απλά, να βρεθείτε στην παραλία της Βούλας – Α' Ακτή, Λεωφ. Αλκυονίδων 4, σε οδό και αριθμό. Είναι η αγαπημένη μου επιλογή. Γιατί, μπορώ να κάνω αυτό ακριβώς που περιγράφω ως χαλαρό καλοκαίρι: να ξεκινήσω την ημέρα μου με μία βουτιά στα δροσερά νερά της περιοχής, να πάρω τις ανάσες μου στο ρυθμό της μουσικής, να απολαύσω ορισμένες by the sea στιγμές με τη συνοδεία κλασικών και ελαφρώς πειραγμένων σνακ, πάνω στη λεπτή άμμο ή στο αναπαυτικό σετ ξαπλώστρας που διατίθεται και στη συνέχεια να κατευθυνθώ προς το εστιατόριο. Εκεί που η γαστρονομική πανδαισία συναντά την εκλεπτυσμένη αισθητική και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα.

the c beach restaurant

Αντλώντας έμπνευση από τη γεύση και τα συστατικά της Μεσογείου και επιτρέποντας στις ασιατικές επιρροές να ενσωματωθούν αρμονικά στις προτάσεις τους, η δημιουργική ομάδα των Ντορίνα Ντεμάη και Λάζαρου Σταμούλη ενορχηστρώνει ένα μενού με έμφαση στο ψάρι και όλα όσα η θάλασσα απλόχερα μάς προσφέρει.

Η γεύση του C - Beach

Το προζυμένιο ψωμί ταιριάζει εξαιρετικά με τη φάβα κάπαρης, ενώ η μεσογειακή σαλάτα Burrata "κλείνει" ισορροπεί ανάμεσα σε ντοματίνια, pesto βασιλικού, παξιμάδια χαρουπιού και dressing βαλσάμικου. Αρκετά ενδιαφέρουσα και η επιλογή με χταπόδι, η οποία συνοδεύεται από λαχανάκια Βρυξελλών. Στα ωμά, το ταρτάρ γαρίδας πρωταγωνιστεί με τη δροσιστική του επίγευση και την οξύτητά του, χάρη στην κρέμα λεμονιού, ενώ το signature C-viche αποτελείται από τόνο, σολομό, ψάρι ημέρας και εκπλήξεις εσπεριδοειδών. 

the c beach restaurant

Από το μενού της θάλασσας, το κριθαρότο καραβίδας είναι σωστά δουλεμένο με το bisk, τη σάλτσα τομάτας και το estragon να δημιουργούν ένα ενδιαφέρον κράμα, το linguine ταρτάρ γαρίδας πλήρως ισορροπημένο με τη γαρίδα κοιλάδας να είναι τραγανή εξωτερικά, ζουμερή εσωτερικά, ενώ ανάμεσα στα πιάτα που ξεχωρίζουν συγκαταλέγεται και ο αστακός, τον οποίο απολαμβάνετε σε τέσσερις εκδοχές: ψητό, a la Catalana, σε μακαρονάδα και κριθαρότο. 

the c beach restaurant
the c beach restaurant

Φυσικά, οι λάτρεις του κρέατος δεν μένουν παραπονεμένοι με το Rib Eye να ψήνεται σωστά και να συνοδεύεται από baby πατάτες, μπρόκολο και ένα άκρως απολαυστικά τοματίνια σε confit, αλλά και Wagyu Taco με κατσικίσιο τυρί σε κρέμα, πίκλα κρεμμύδι και pico de gallo. 

the c beach restaurant

Κάθε πιάτο του μενού συνδυάζεται ιδανικά από ένα ποτήρι κρασί – η λίστα στο The C – Beach Restaurant είναι ενημερωμένη, προσφέροντας fine επιλογές από τον εγχώριο και διεθνή αμπελώνα. Το φινάλε είναι γλυκό με θεϊκό γαλακτομπούρεκο ή μία πιατέλα από φρούτα – γιατί είναι καλοκαίρι.

the c beach restaurant

Aperitivo στιγμές με θέα

Αν αγαπάτε να προσδίδετε ιταλικό αέρα στο καλοκαίρι σας, τότε το aperitivo μενού του The C – Beach Restaurant θα γίνει το αγαπημένο σας. Ευφυείς αναμείξεις, mix & match στοιχείων στο ποτήρι, συνοδείας αυθεντικής ναπολιτάνικης pinsa δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό τη στιγμή που ήλιος ολοκληρώνει την τροχιά του και η πιο απολαυστική ώρα του θέρους αρχίζει.

Αυτό το καλοκαίρι, το The C – Beach Restaurant μας προσκαλεί να "νιώσουμε την ενέργειά του" – μεσημέρια γεμάτα ήλιο, δροσιστικά cocktails, βραδιές με θέα τη θάλασσα και γεύσεις που αφήνουν ανεξίτηλη εντύπωση, συνθέτοντας το μωσαϊκό των θερινών μας αναμνήσεων. Καλό καλοκαίρι!

Tags

Latest

Zeus+Δione AW '25 | Η νέα συλλογή αφηγείται την ουσία της γυναικείας φύσης
NEWS

Zeus+Δione AW '25 | Η νέα συλλογή αφηγείται την ουσία της γυναικείας φύσης

Γιώργος Λάνθιμος & Emma Stone στο Palazzo del Casinò για το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
NEWS

Γιώργος Λάνθιμος & Emma Stone στο Palazzo del Casinò για το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Lavender Dreams | 5 μεθυστικά αφρόλουτρα με λεβάντα για άμεση αίσθηση χαλάρωσης
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Lavender Dreams | 5 μεθυστικά αφρόλουτρα με λεβάντα για άμεση αίσθηση χαλάρωσης

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η πιο πολυσυζητημένη λεπτομέρεια στο look της Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες στη βάφτιση του Getty
NEWS

Η πιο πολυσυζητημένη λεπτομέρεια στο look της Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες στη βάφτιση του Getty

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Πρίγκιπας William - Kate Middleton | Γιατί δεν θα μετακομίσουν στο Παλάτι του Buckingham όταν γίνουν βασιλιάς και βασίλισσα;
NEWS

Πρίγκιπας William - Kate Middleton | Γιατί δεν θα μετακομίσουν στο Παλάτι του Buckingham όταν γίνουν βασιλιάς και βασίλισσα;

Τα stylish denim κομμάτια που θα φορέσετε το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα stylish denim κομμάτια που θα φορέσετε το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες
ENTERTAINMENT

Οι ταινίες που έρχονται σήμερα στις αίθουσες

Cate Blanchett | Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας με Armani Privé δημιουργία που είχε φορέσει και στο παρελθόν
RED CARPET

Cate Blanchett | Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Φεστιβάλ Βενετίας με Armani Privé δημιουργία που είχε φορέσει και στο παρελθόν

Οι 5 τάσεις - κλειδιά στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνας 2025-26
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Οι 5 τάσεις - κλειδιά στη μόδα της σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνας 2025-26

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Μαρίνα Σπανού: &quot;Το παρελθόν είναι το ασφαλές μέρος μου γιατί δεν έχει εκπλήξεις&quot;

Μαρίνα Σπανού: "Το παρελθόν είναι το ασφαλές μέρος μου γιατί δεν έχει εκπλήξεις"

Οι 2 τάσεις που θα πρωταγωνιστήσουν το φθινόπωρο βρίσκονται ήδη στην ντουλάπα σου

Οι 2 τάσεις που θα πρωταγωνιστήσουν το φθινόπωρο βρίσκονται ήδη στην ντουλάπα σου

Εύκολος κορμός σοκολάτας με μπανάνα- Μόνο με 3 υλικά

Εύκολος κορμός σοκολάτας με μπανάνα- Μόνο με 3 υλικά

Ουκρανία: Η 2η χειρότερη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου με 31 πυραύλους και 598 drones- Ζημιές στο κτήριο της Ε.Ε.

Ουκρανία: Η 2η χειρότερη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου με 31 πυραύλους και 598 drones- Ζημιές στο κτήριο της Ε.Ε.

&quot;Τελευταία Κλήση&quot;: Πήγαμε στα γυρίσματα της ταινίας που βασίζεται στην υπόθεση Σορίν Ματέι

"Τελευταία Κλήση": Πήγαμε στα γυρίσματα της ταινίας που βασίζεται στην υπόθεση Σορίν Ματέι

Αυτό το λευκό embroidered πουκάμισο είναι η French πινελιά που χρειάζεσαι στο φθινοπωρινό σου στιλ

Αυτό το λευκό embroidered πουκάμισο είναι η French πινελιά που χρειάζεσαι στο φθινοπωρινό σου στιλ

Επίσημο: Το νέο VW T-Roc μεγαλώνει και γίνεται υβριδικό

Επίσημο: Το νέο VW T-Roc μεγαλώνει και γίνεται υβριδικό

Θρήνος στην Καστοριά: Η τρελή πορεία της λευκής BMW με τα δύο 16χρονα παιδιά - Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο

Θρήνος στην Καστοριά: Η τρελή πορεία της λευκής BMW με τα δύο 16χρονα παιδιά - Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο

Υπάρχει βιομηχανία gaming στην Ελλάδα; Η παρουσία στην gamescom 2025, τη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως

Υπάρχει βιομηχανία gaming στην Ελλάδα; Η παρουσία στην gamescom 2025, τη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως