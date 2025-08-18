Ξεχάστε τη Σαντορίνη! Το άγνωστο νησί των Κυκλάδων που έχει ξετρελάνει τους Γάλλους

H ανακάλυψη των πιο όμορφων γωνιών της Ελλάδας συνεχίζεται για τους Γάλλους, Σύμφωνα με το Paris Match τώρα "ήρθε η ώρα να αφήσετε τις βαλίτσες σας στην Αντίπαρο. Λιγότερο γνωστό από τη Σαντορίνη και την Πάρο, αλλά εξίσου όμορφο, αυτό το νησί, που βρίσκεται επίσης στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο Πέλαγος, διαθέτει υπέροχες παραλίες με κρυστάλλινα νερά. Η ήρεμη και καταπραϋντική ατμόσφαιρά του το καθιστά ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν μια πιο γαλήνια και αυθεντική εμπειρία στα ελληνικά νησιά".

Αντίπαρος: Αυτός ο ελληνικός παράδεισος χωρίς τουρίστες έχει ξετρελάνει τους Γάλλους

Ενώ η Σαντορίνη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς ελληνικές πόλεις, ο υπερπληθυσμός της έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματά της. Το 2024, 3,4 εκατομμύρια τουρίστες θα πατήσουν το πόδι τους σε αυτό το μικροσκοπικό κομμάτι γης, που αντιπροσωπεύει το 10% όλων των επισκεπτών στην Ελλάδα. Στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, το νησί έχει μερικές φορές 1.000 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Αρκετά για να ενθαρρύνουν τους λάτρεις της Ελλάδας να αναζητήσουν καταφύγιο σε άλλα νησιά με παρόμοια χαρακτηριστικά. Σε απόσταση λίγων μόνο χιλιομέτρων, η Πάρος είναι ένα από τα νησιά που αποτελούν την τέλεια εναλλακτική λύση με τα ίδια γοητευτικά χαρακτηριστικά, χωρίς τη φασαρία. Και για ακόμα περισσότερη ιδιωτικότητα και ηρεμία, στοιχηματίζουμε στην ακόμη λιγότερο γνωστή μικρότερη αδερφή της, την Αντίπαρο, όπου τα πλήθη είναι λιγότερο πολυσύχναστα.

Ένα ήσυχο κυκλαδίτικο νησί... αλλά πλούσιο σε δραστηριότητες

Αν και είναι πολύ ήσυχο, το νησί της Αντιπάρου προσφέρει πολλές δραστηριότητες για να κάνετε με φίλους ή την οικογένειά σας. Ξεκινώντας με μια επίσκεψη στο Σπήλαιο της Αντιπάρου , διάσημο για τους εντυπωσιακούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες του, που προσφέρει εκπληκτική θέα στους εσωτερικούς βραχώδεις σχηματισμούς. Όσοι αγαπούν τη χαλάρωση μπορούν να χαλαρώσουν σε μία από τις πολλές όμορφες παραλίες του νησιού των Κυκλάδων. Ανάμεσά τους: η παραλία Ψαραλυκή, η παραλία Σωρός και η παραλία Φανερωμένη, οι οποίες είναι ιδανικές για κολύμπι, ηλιοθεραπεία και θαλάσσια σπορ.

Η Αντίπαρος είναι προσβάσιμη με πλοίο από την Πάρο, που σημαίνει ότι οι επισκέπτες μπορούν εύκολα να επισκεφθούν και τα δύο νησιά. Μην παραλείψετε να κάνετε εκδρομές με σκάφος γύρω από το νησί για να εξερευνήσετε θαλάσσιες σπηλιές, απομονωμένες παραλίες και κοντινά νησάκια. Τέλος, σημειώστε ότι το νησί είναι επίσης ιδανικό για πεζοπορία, με πολλά μονοπάτια που προσφέρουν πανοραμική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος και τα γύρω τοπία.