Follow us

Search

Ξεχάστε τη Σαντορίνη! Το άγνωστο νησί των Κυκλάδων που έχει ξετρελάνει τους Γάλλους

Σε απόσταση αναπνοής από τη Σαντορίνη, αυτό το άλλο, λιγότερο γνωστό και επομένως λιγότερο πολυσύχναστο κυκλαδίτικο νησί είναι εξίσου ειδυλλιακό, ήσυχο και πανέμορφο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 18-08-2025
Getty Images

H ανακάλυψη των πιο όμορφων γωνιών της Ελλάδας συνεχίζεται για τους Γάλλους, Σύμφωνα με το Paris Match τώρα "ήρθε η ώρα να αφήσετε τις βαλίτσες σας στην Αντίπαρο. Λιγότερο γνωστό από τη Σαντορίνη και την Πάρο, αλλά εξίσου όμορφο, αυτό το νησί, που βρίσκεται επίσης στις Κυκλάδες, στο Αιγαίο Πέλαγος, διαθέτει υπέροχες παραλίες με κρυστάλλινα νερά. Η ήρεμη και καταπραϋντική ατμόσφαιρά του το καθιστά ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν μια πιο γαλήνια και αυθεντική εμπειρία στα ελληνικά νησιά".

Αντίπαρος: Αυτός ο ελληνικός παράδεισος χωρίς τουρίστες έχει ξετρελάνει τους Γάλλους

Ενώ η Σαντορίνη είναι μια από τις πιο δημοφιλείς ελληνικές πόλεις, ο υπερπληθυσμός της έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματά της. Το 2024, 3,4 εκατομμύρια τουρίστες θα πατήσουν το πόδι τους σε αυτό το μικροσκοπικό κομμάτι γης, που αντιπροσωπεύει το 10% όλων των επισκεπτών στην Ελλάδα. Στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, το νησί έχει μερικές φορές 1.000 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Αρκετά για να ενθαρρύνουν τους λάτρεις της Ελλάδας να αναζητήσουν καταφύγιο σε άλλα νησιά με παρόμοια χαρακτηριστικά. Σε απόσταση λίγων μόνο χιλιομέτρων, η Πάρος είναι ένα από τα νησιά που αποτελούν την τέλεια εναλλακτική λύση με τα ίδια γοητευτικά χαρακτηριστικά, χωρίς τη φασαρία. Και για ακόμα περισσότερη ιδιωτικότητα και ηρεμία, στοιχηματίζουμε στην ακόμη λιγότερο γνωστή μικρότερη αδερφή της, την Αντίπαρο, όπου τα πλήθη είναι λιγότερο πολυσύχναστα.

Ένα ήσυχο κυκλαδίτικο νησί... αλλά πλούσιο σε δραστηριότητες

Αν και είναι πολύ ήσυχο, το νησί της Αντιπάρου προσφέρει πολλές δραστηριότητες για να κάνετε με φίλους ή την οικογένειά σας. Ξεκινώντας με μια επίσκεψη στο Σπήλαιο της Αντιπάρου , διάσημο για τους εντυπωσιακούς σταλακτίτες και σταλαγμίτες του, που προσφέρει εκπληκτική θέα στους εσωτερικούς βραχώδεις σχηματισμούς. Όσοι αγαπούν τη χαλάρωση μπορούν να χαλαρώσουν σε μία από τις πολλές όμορφες παραλίες του νησιού των Κυκλάδων. Ανάμεσά τους: η παραλία Ψαραλυκή, η παραλία Σωρός και η παραλία Φανερωμένη, οι οποίες είναι ιδανικές για κολύμπι, ηλιοθεραπεία και θαλάσσια σπορ.

Η Αντίπαρος είναι προσβάσιμη με πλοίο από την Πάρο, που σημαίνει ότι οι επισκέπτες μπορούν εύκολα να επισκεφθούν και τα δύο νησιά. Μην παραλείψετε να κάνετε εκδρομές με σκάφος γύρω από το νησί για να εξερευνήσετε θαλάσσιες σπηλιές, απομονωμένες παραλίες και κοντινά νησάκια. Τέλος, σημειώστε ότι το νησί είναι επίσης ιδανικό για πεζοπορία, με πολλά μονοπάτια που προσφέρουν πανοραμική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος και τα γύρω τοπία.

Διαβάστε Επίσης

Ξεχάστε τη Σαντορίνη! Το άγνωστο νησί των Κυκλάδων που έχει ξετρελάνει τους Γάλλους

Αυτό είναι το μνημείο που βραβεύτηκε ως το Νο1 αξιοθέατο στον κόσμο και δεν είναι ο Παρθενώνας

Tags

Latest

Μέθοδος 3-2-1 | Η νέα αθλητική πρόκληση που θα δοκιμάσετε μόλις επιστρέψετε από τις διακοπές για λεπτό και γυμνασμένο σώμα
WELLNESS

Μέθοδος 3-2-1 | Η νέα αθλητική πρόκληση που θα δοκιμάσετε μόλις επιστρέψετε από τις διακοπές για λεπτό και γυμνασμένο σώμα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
4 κολακευτικά κουρέματα για σγουρά μαλλιά
ΜΑΛΛΙΑ

4 κολακευτικά κουρέματα για σγουρά μαλλιά

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο απίστευτος (και ρομαντικός) λόγος για τον οποίο ο πρίγκιπας Ρενιέ έδωσε στην Grace Kelly δύο δαχτυλίδια αρραβώνων
NEWS

Ο απίστευτος (και ρομαντικός) λόγος για τον οποίο ο πρίγκιπας Ρενιέ έδωσε στην Grace Kelly δύο δαχτυλίδια αρραβώνων

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Barbara Palvin | Αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της μετά από μήνες αποχής από τα social media
NEWS

Barbara Palvin | Αποκαλύπτει το πρόβλημα υγείας της μετά από μήνες αποχής από τα social media

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα mesh flats και οι κομψοί τρόποι για να τα φορέσετε τον Σεπτέμβριο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H εκκεντρική πόζα της Marie Chantal με μπικίνι στην Κυανή Ακτή πριν από τον γάμο της αδελφής της, Pia
NEWS

H εκκεντρική πόζα της Marie Chantal με μπικίνι στην Κυανή Ακτή πριν από τον γάμο της αδελφής της, Pia

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αντίο Adelaide Cottage | H Κate Μiddleton και ο πρίγκιπας William μετακομίζουν σε μια "φωλιά" αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών
NEWS

Αντίο Adelaide Cottage | H Κate Μiddleton και ο πρίγκιπας William μετακομίζουν σε μια "φωλιά" αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
6 αποχρώσεις μανικιούρ που θα αναδείξουν το μαύρισμά σας αυτό το καλοκαίρι
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

6 αποχρώσεις μανικιούρ που θα αναδείξουν το μαύρισμά σας αυτό το καλοκαίρι

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Amanda Seyfried |Το γαλήνιο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη
LIFESTYLE & HOMES

Amanda Seyfried |Το γαλήνιο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη

Best of Network

Η Δούκισσα Νομικού στον δερματολόγο | Η θεραπεία προσώπου που κάνει το πρόσωπο της να λάμπει

Η Δούκισσα Νομικού στον δερματολόγο | Η θεραπεία προσώπου που κάνει το πρόσωπο της να λάμπει

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Summer must-haves | Τα διαχρονικά items που θα ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα σου

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Εμμονικός με το θύμα ο 28χρονος - Δεν προκύπτει να είχαν σχέση

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Εμμονικός με το θύμα ο 28χρονος - Δεν προκύπτει να είχαν σχέση

10 σειρές που έρχονται το φθινόπωρο και θα συζητηθούν

10 σειρές που έρχονται το φθινόπωρο και θα συζητηθούν

Hooded Eyes | Τρία λάθη για να αποφύγεις στο μακιγιάζ όταν έχεις κουκουλωτά μάτια

Hooded Eyes | Τρία λάθη για να αποφύγεις στο μακιγιάζ όταν έχεις κουκουλωτά μάτια

Οδηγούμε την πιο ακραία Porsche με άδεια κυκλοφορίας, τη θηριώδη και μοναδική 963 RSP

Οδηγούμε την πιο ακραία Porsche με άδεια κυκλοφορίας, τη θηριώδη και μοναδική 963 RSP

&quot;Supermodel Snack&quot;: Αυτό το σνακ που όλοι δοκιμάζουν είναι viral – Δες τι περιέχει

"Supermodel Snack": Αυτό το σνακ που όλοι δοκιμάζουν είναι viral – Δες τι περιέχει

BofA: Γιατί η Euronext έβαλε στο &quot;μάτι&quot; το Χρηματιστήριο Αθηνών και το story της ελληνικής οικονομίας

BofA: Γιατί η Euronext έβαλε στο "μάτι" το Χρηματιστήριο Αθηνών και το story της ελληνικής οικονομίας

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;