Η Astir Marina καλωσορίζει την Dolce & Gabbana Casa και ανεβάζει τον πήχη του design

Στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, η Dolce & Gabbana Casa εγκαινιάζει το νέο της κατάστημα στην Astir Marina, μετατρέποντας τον χώρο σε σκηνικό υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑ 12-09-2025

Η Dolce & Gabbana δεν περιορίζεται πλέον στη μόδα — με τη Dolce & Gabbana Casa, η υπογραφή της ιταλικής φινέτσας αγκαλιάζει το interior design, μετατρέποντας την κατοικία σε fashion statement. Το νέο κατάστημα στην Astir Marina, ένα από τα πιο εμβληματικά spots της Αθηναϊκής Ριβιέρας, επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πολυτέλεια στον προσωπικό μας χώρο.

Με συλλογές που αντλούν έμπνευση από τα χαρακτηριστικά μοτίβα Carretto, Blu Mediterraneo, Leopard και Zebra, κάθε δημιουργία ξεπερνά τη λειτουργικότητα και μετατρέπεται σε αντικείμενο πόθου. Πορσελάνες, διακοσμητικά, iconic coffee systems Bialetti αλλά και γιορτινά panettone αναδεικνύουν τη μοναδικότητα της ιταλικής κουλτούρας.

DG

Το κατάστημα, που φέρει την υπογραφή του Gruppo Pagoni — ενός ομίλου συνώνυμου με τη διάθεση κορυφαίων luxury brands στην Ελλάδα — αποτελεί το νέο must-visit προορισμό για τους λάτρεις του εκλεπτυσμένου design. Παράλληλα, η αποκλειστική υπηρεσία λίστας γάμου προσφέρει την εμπειρία ενός gifting concept που αποπνέει διαχρονική κομψότητα.


Απόλλωνος 77,  Βουλιαγμένη, Τηλ. 2109671318
 www.eponymoshop.com
 

