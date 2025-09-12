Chora | Μία νέα εμπειρία πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελούντα

Η θέα προς τη Σπιναλόγκα και το κρητικό πέλαγος είναι μία από τις καθαρές που μπορεί να αντικρίσει κανείς. Μία ματιά, που διαπερνά το μπλε της θάλασσας και κάνει μία παύση στον δύσκολο αυτό τόπο. Μία οπτική, η οποία αποκτά πολυτελή διάσταση όταν ξεκινά από το Domes of Elounda – ή μάλλον καλύτερα τη νέα του προσθήκη, CHORA. Μία adults-only πτέρυγα σχεδιασμένη για να προσφέρει lush εμπειρίες απόλυτης ιδιωτικότητας και κομψότητας.

17 κομψά σχεδιασμένες σουίτες, μία adults-only κοινή πισίνα, ένα ολόφρεσκο εστιατόριο και μπαρ συνθέτουν ένα μικρό θέρετρο, ένα καλοκαιρινό σκηνικό αποκλειστικά για ενήλικες, μία ατμόσφαιρα απομόνωσης και χαλάρωσης που συμπληρώνει ιδανικά τον οικογενειακό χαρακτήρα του Domes of Elounda.

Σε πλήρη αρμονία με την αυθεντική ψυχή της Λεβεντογέννας, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι αντλούν έμπνευση από το κρητικό τοπίο, συνδυάζοντας ουδέτερους γήινους τόνους με φυσικά υλικά, όπως πέτρα, μάρμαρο, ξύλο και τη χαρακτηριστική φυσική πέτρα κόκκινη τραβερτίνη που δημιουργούν ανοιχτούς, φωτεινούς χώρους. Όλες οι σουίτες διαθέτουν ιδιωτικές βεράντες με ξύλινα έπιπλα, που αποτυπώνουν την αυθεντική αισθητική των κρητικών χωριών, προσφέροντας απρόσκοπτη θέα προς τη Σπιναλόγκα και την ανεξερεύνητη κρητική ακτογραμμή.

Η αρχιτεκτονική φιλοσοφία των Urban Soul Project, ένα μενταλιτέ διακριτικής πολυτέλειας, επικεντρώνεται σε πέντε σουίτες, οι οποίες διαθέτουν ιδιωτικά plunge pools, ενώ οι υπόλοιπες jacuzzi στον εξωτερικό χώρο τους, δημιουργώντας ένα καλοκαιρινό σκηνικό ανόθευτου lifestyle. Οι καμάρες και τα ανάλαφρα υφάσματα, τα κρεβάτια με ουρανό και τα ευρύχωρα μπάνια με διπλούς νιπτήρες συμπληρώνουν την αίσθηση μιας αυθεντικής, αλλά και σύγχρονης εμπειρίας φιλοξενίας, όπου η άνεση και το design συναντούν την πολυτέλεια.

Όταν η γεύση και η χαλάρωση ανάγονται σε εμπειρία

Στον πυρήνα της CHORA, η Domes συνεχίζει να προσφέρει αυτό που γνωρίζει όσο λίγοι όμιλοι φιλοξενίας γνωρίζουν: υψηλή επιπέδου γαστρονομία, εκείνη που μέσω της γεύσης πραγματοποιεί ταξίδια. Στο Antonino's Pool Bar Restaurant, το νέο γαστρονομικό project του πολυτελούς ομίλου ελληνικής φιλοξενίας που σαγήνευσε σε Σαντορίνη, Μύκονο, Κέρκυρα, Χαλκιδική, η γεύση είναι ιταλική και η εμπειρία μεσογειακή. Χειροποίητα ζυμαρικά, πίτσα σε ξυλόφουρνο και συνταγές που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, συνοδεύονται από μια εκτενή λίστα κρασιών και κοκτέιλ με ελληνικό χαρακτήρα. Μία μικρή ωδή στο slow dining, όπου η θάλασσα, η παρέα και η απλότητα γίνονται οι πρωταγωνιστές.

Την ίδια στιγμή, οι επισκέπτες της CHORA μπορούν να απολαμβάνουν και τα πέντε εστιατόρια του Domes of Elounda, που ανάμεσά τους βρίσκεται το Makris – το εστιατόριο που βραβεύτηκε με αστέρι Michelin από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας - το οποίο αναδεικνύει την ελληνική υψηλή γαστρονομία με πρώτες ύλες από το ιδιόκτητο αγρόκτημα του ξενοδοχείου, το πολυβραβευμένο Soma Spa με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μινωική παράδοση και προϊόντα Elemis και Codage Paris, πέντε εξωτερικές πισίνες και μία ιδιωτική, αμμώδη παραλία με την υπογραφή της διεθνούς αναγνωρισμένης Vilebrequin La Plage. Στην καρδιά του resort βρίσκεται το Core, ένα curated food & art hub που συνδυάζει αρμονικά fine street gastronomy, σύγχρονη τέχνη και immersive εμπειρίες, προσφέροντας έναν αληθινά ζωντανό lifestyle προορισμό.

Συνδυάζοντας την κρητική αυθεντικότητα με τη σύγχρονη άνεση, το Domes of Elounda συνεχίζει να προσφέρει αναβαθμισμένες γαστρονομικές, πολιτιστικές και lifestyle εμπειρίες σε οικογένειες, ζευγάρια και solo ταξιδιώτες, με τη CHORA της να είναι έτοιμη να μας υποδεχτεί στα πολυτελή μονοπάτια της.