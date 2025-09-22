Wellness Reset | Ένα ξεχωριστό retreat και ένα ραντεβού κολύμβησης στη Μεσσηνία

Ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά ο μήνας που πραγματοποιώ το προσωπικό μου reset. Εισπνοή σε όσα καινούρια το φθινόπωρο και ο χειμώνας ενδέχεται να φέρουν, εκπνοή σε εκείνα που προκαλούν άγχος, δοκιμάζουν την υπομονή, γεννούν ανεπιθύμητη ένταση. Σαν ένας προσωπικός διαλογισμός, ο οποίος συνοδεύεται από αποδράσεις στη φύση ή σε resorts που αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι στο σπίτι μου. Τόσο οικεία, τόσο ελεύθερα.

Όσο σας γράφω αυτό το κείμενο, ανυπομονώ για δύο συγκεκριμένες προσεχείς στιγμές. Μία περί τα τέλη του μήνα, ενώ το επόμενο ραντεβού είναι προγραμματισμένο στην καρδιά του Οκτωβρίου. Δύο διαφορετικές συναντήσεις για δύο διαφορετικές διαθέσεις. Η αρμονία του Silent Sound Wellness Retreat συναντά την αδρεναλίνη του Messinia Open Water Swimming, με το σκηνικό να συμπληρώνει η απρόσκοπτη θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου από το καλύτερο σημείο, το W Costa Navarino.

Η ηρεμία του The Soul Hub x W Costa Navarino: A Silent Sound Wellness Retreat

Η εβδομάδα που ξεκινά δεν θα ολοκληρωθεί για εμένα, όπως κάθε άλλη, την Παρασκευή. Θα κάνει μία παύση το απόγευμα της Τετάρτης, για να κλείσω τη βαλίτσα μου και να κατευθυνθώ προς τη Μεσσηνία και το W Costa Navarino. Εκεί, το πρωί της επομένης (25 του μήνα), θα αρχίσει με τον ήχο της μουσικής και τον ρυθμό που αβίαστα οδηγεί σε κίνηση, διαλογισμό και απελευθέρωση.

H The Soul Hub ενορχηστρώνει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας και ένα retreat περιλαμβάνει γιόγκα με live DJ sets στην παραλία, ασκήσεις αναπνοής με silent headphones, πεζοπορία και guided journaling στη μαγευτική παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, μία από τις καλύτερες τοποθεσίες της χώρας. Ο διαλογισμός μέσα στο νερό μού κλείνει το μάτι, με το τετραήμερο να ξεκινά και να ολοκληρώνεται διονυσιακά με ένα Opening Fire Ceremony & DJ Sets και losing Kundalini Yoga & Shamanic Drum Journey. Απλά, ανυπομονώ!

Η ενέργεια του Messinia Open Water Swimming

Αν σας αρέσει η δράση, τότε ίσως μόλις να βρήκατε για πού πρέπει να αποδράσετε το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου. Για δεύτερη χρονιά, η Transition Sports υποδέχεται αθλητές κάθε επιπέδου για ένα διήμερο κολύμβησης στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου. Με φόντο το Χελωνήσι και τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, οι δύο διαδρομές, 2χλμ. από το νησί προς την ακτή και 4 χλμ. γύρω από το νησί, η φετινή διοργάνωση συνιστά μία πρό(σ)κληση για τα όρια και την αδρεναλίνη σας.

Μία γιορτή της ενέργειας που διαθέτουμε μέσα μας. Άλλωστε, αυτό που μετρά είναι η συμμετοχή και η θετική διάθεση. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει μία πιο σύντομη διαδρομή κατά μήκος της ακτής ειδικά σχεδιασμένη για οικογένειες, η οποία προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν μαζί την εμπειρία της κολύμβησης και να διασκεδάσουν με ασφάλεια στο νερό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Όποια και αν είναι η ανάγκή σας, το W Costa Navarino φλερτάρει με την ευεξία σας προσφέροντας δύο ευκαιρίες ολιστικής ανασυγκρότησης.