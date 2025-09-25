Μαλβίνα Παυλοπούλου | To 24ωρο της δημιουργού του brand Mien by Malvina

Η δημιουργός του brand Mien by Malvina Μαλβίνα Παυλοπούλου περιγράφει στο Harper's Bazaar το 24ωρό της, στο οποίο πρωταγωνιστεί η αγάπη για τη μόδα, τη γνώση και τη δημιουργία περιεχομένου.

09:00

Το ξυπνητήρι χτυπάει και, πριν καν σηκωθώ, πιάνω το κινητό. Ξέρω, δεν πρέπει, αλλά είναι μια κίνηση που κάνω μηχανικά. Ένα μικρό πρωινό scrolling για να δω τι γίνεται στα social media και να τσεκάρω τα προφίλ μου, προσωπικό και @mienbymalvina, πριν σηκωθώ βιαστικά.

09:30

Με έναν καφέ φίλτρου στο χέρι, βάφομαι και τραβάω βίντεο "Get Ready With Me" για το TikTok. Η μέρα ξεκινά πάντα με κάμερα ανοιχτή. Μετά διαλέγω outfit. Τελευταία φοράω συνέχεια τα capri παντελόνια από το Mien, τα οποία σχεδίασα σκεπτόμενη ακριβώς αυτές τις ημέρες που θέλω να είμαι χαλαρή αλλά και κομψή. Είναι από τα κομμάτια του brand που λειτουργούν όπως αυτό που θεωρώ εγώ το ιδανικό office look: χαρούμενο, chic, αλλά και άνετο. Εκτιμώ πάρα πολύ το γεγονός ότι το κλασικό κοστούμι, που κάποτε ανήκε αποκλειστικά στην ανδρική γκαρνταρόμπα, σήμερα έχει θέση στη γυναικεία ντουλάπα με έναν πιο ανάλαφρο, σύγχρονο και προσωπικό τρόπο.

Courtesy of Μαλβίνα Παυλοπούλου

10:30

Μπαίνω στο αυτοκίνητο, ένα από τα σημεία όπου περνάω τις περισσότερες ώρες. Αν είναι μέρα που πρέπει να παρακολουθήσω κάποιο μάθημα στο μεταπτυχιακό μου, ξέρω ότι θα περάσω όλο το πρωινό μου εκεί. Παίρνω μαζί την τεράστια τσάντα μου (aka "ludicrously capacious" bag), που έχω μέσα σε αυτή laptop, κάμερα, μικρόφωνο, φορτιστές και, φυσικά, άπειρα, τουλάχιστον 10, λιπ γκλος. Στον δρόμο κάνω τα πρώτα τηλεφωνήματα της ημέρας και μετά… Taylor Swift στη διαπασών.

11:00

Φτάνω στο campus και είναι ώρα για τον δεύτερο καφέ της ημέρας. Ανοίγω laptop, ανεβάζω το πρώτο βίντεο που τράβηξα το πρωί, ξεκινώ να μοντάρω το επόμενο και απαντάω σε emails. Όλα αυτά ενώ τρώω παράλληλα το πρωινό μου.

Courtesy of Μαλβίνα Παυλοπούλου

11:30

Μπαίνω στην τάξη και κάνω το απόλυτο multitasking: κρατάω σημειώσεις, συμμετέχω στη συζήτηση, αλλά ταυτόχρονα μοντάρω content. Λατρεύω να νιώθω παραγωγική, αλλά, αν συζητάμε κάτι που με συναρπάζει, αφήνω τα πάντα στην άκρη και αφοσιώνομαι στη διάλεξη.

17:00

Μετά τα μαθήματα όλη μου η προσοχή επικεντρώνεται στο Mien. Κάποιες ημέρες πηγαίνω στο φασόν για να ελέγξω την παραγωγή, άλλες κάθομαι και φτιάχνω τα πακέτα με τις παραγγελίες της ημέρας. Συνήθως εκεί συναντώ και τη μητέρα μου, η οποία είναι η καλύτερή μου φίλη, ο μέντοράς μου και ο μισός εγκέφαλος πίσω από το brand. Τελευταία συζητάμε συνέχεια πώς να προωθήσουμε το απόλυτο "must-have piece" του Mien, το λευκό Magnolia πουκάμισο. Καθώς φοράω λευκό πουκάμισο σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα, ήξερα από την αρχή ότι ένα από τα πρώτα κομμάτια που θα κυκλοφορούσαμε στην εταιρεία θα ήταν ένα πουκάμισο με το δικό μου twist: μεσάτο, από το πιο ελαφρύ ύφασμα, για να μη βαραίνει, και μ’ εκείνο το ξεχωριστό μανικετόκουμπο, που τελικά έδωσε και το όνομα στην πρώτη μας συλλογή Magnolia Collection. Με τη μητέρα μου συζητάμε για νέα σχέδια, κλείνουμε τα ραντεβού, οργανώνουμε τα επόμενα drops και τρώμε μεσημεριανό στο πόδι, πάντα με γέλια και φρέσκες ιδέες.

Courtesy of Μαλβίνα Παυλοπούλου

20:00

Μετά την παραγωγή χρειάζομαι μια μικρή ανάσα. Μπορεί να πάω γυμναστήριο, να βγω με οικογένεια ή φίλες για φαγητό ή να περάσω μια χαλαρή βραδιά βλέποντας ταινία με το αγόρι μου. Είναι η στιγμή που κλείνω λίγο το κινητό και απολαμβάνω την παρέα των αγαπημένων μου ανθρώπων με καλό φαγητό και γέλια.

22:30

Πίσω στο σπίτι, οργανώνω την επόμενη μέρα, ανεβάζω ό,τι έχω προλάβει να μοντάρω και ελέγχω τα DM στα προφίλ μου στα social media. Τον τελευταίο καιρό συχνά τραβάω καινούρια βίντεο αργά το βράδυ, καθώς τότε μόνο έχω ελεύθερο χρόνο.

23:30

Η μέρα κλείνει με ένα τελευταίο scroll στο Instagram και το TikTok. Συνήθως με παίρνει ο ύπνος με το κινητό στο χέρι και, ναι, αν δεν κοιμηθώ αρκετά, η επόμενη μέρα γίνεται δύσκολη!

Από το τεύχος Οκτωβρίου του Harper's Bazaar που κυκλοφορεί στις 21 Σεπτεμβρίου μαζί με το Βήμα της Κυριακής.