Priya Ahluwalia | To σπίτι της στο Λονδίνο είναι ένα πολύχρωμο και ξεχωριστό αφιέρωμα στη δημιουργικότητα

Από την Brooke Theis

Η Priya Ahluwalia δεν ακολουθεί τις τάσεις της μόδας. "Στο σχολείο υπήρξε μια περίοδος όπου οι φίλες μου φορούσαν πιπίλες κρεμασμένες σε κολιέ… Εγώ απλώς σκεφτόμουν: "Αυτό είναι γελοίο”" λέει η 32χρονη σχεδιάστρια. Προτιμούσε να πειραματίζεται με ρούχα από διάφορα υλικά, σε ποικίλες αποχρώσεις και γραμμές εστιάζοντας περισσότερο στο πώς δένει συνολικά ένα outfit. "Φορούσα ρούχα που οι άλλοι ίσως δε θα τολμούσαν, αλλά αυτό δε με ενόχλησε ποτέ".

Sophia Spring Η Priya Ahluwalia μπροστά από την ντουλάπα του υπνοδωματίου της φορώντας δικές της δημιουργίες (όπως και σε όλες τις φωτογραφίες).

Το ιδιαίτερο στυλ της Priya χαρακτηρίζει και το σπίτι της στο Μπρίξτον. Στο σαλόνι κυριαρχούν ένας μεγάλος καναπές σε πορτοκαλί χρώμα και μια αφίσα από μπολιγουντιανή ταινία της δεκαετίας του ’40, ενώ σε μια γωνιά ξεχωρίζουν δύο side tables σε κόκκινη και λάιμ απόχρωση, που πήρε από το Μαρακές. Κάθε δωμάτιο είναι γεμάτο χρώμα και υφές, με αναφορές στην ινδονιγηριανή κληρονομιά της και τις λονδρέζικες ρίζες της – όπως και το ομώνυμο brand της Ahluwalia. Λάνσαρε την εταιρεία το 2018 παρουσιάζοντας μια σειρά ανδρικών ρούχων, αφού ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της με αυτή την ειδίκευση στο Πανεπιστήμιο του Γουεστμίνστερ. Η ιδέα προέκυψε από ένα παλαιότερο ταξίδι που έκανε στο Λάγος για να επισκεφθεί τον πατέρα της. "Ήμουν σε μποτιλιάρισμα και πρόσεξα έναν πλανόδιο πωλητή που φορούσε ένα T-shirt του London Marathon. Αναρωτήθηκα: "Πώς βρέθηκε αυτό εδώ;”. Κατέβασα το παράθυρο και τον ρώτησα".

Η Ahluwalia πήγε στην αγορά που της υπέδειξε ο πλανόδιος και είδε σωρούς από πεταμένα ρούχα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Λίγους μήνες αργότερα ταξίδεψε στο Πανιπάτ της Ινδίας όπου σε μια second-hand αγορά διαπίστωσε ότι περίπου τα τρία τέταρτα των υφασμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου καταλήγουν στο εξωτερικό για να πεταχτούν ή να ανακυκλωθούν. "Σκέφτηκα: "Θέλω ακόμη να είμαι σχεδιάστρια. Απλώς πρέπει να το κάνω με τον σωστό τρόπο”" θυμάται. Σήμερα φροντίζει όλες της οι δημιουργίες να κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα και οργανικά υλικά σε εργοστάσια που ανήκουν σε γυναίκες.

Sophia Spring Στο σαλόνι της, καθισμένη δίπλα στα ευφάνταστα side tables από το Μαρακές.

Το brand Ahluwalia έχει αποκτήσει πολλούς διάσημους θαυμαστές, ανάμεσα στους οποίους ο Ρεγκέ-Ζαν Πέιτζ, ο Λιούις Χάμιλτον και ο Σεθ Ρόγκεν. Το 2021 η Priya παρουσίασε και γυναικεία σειρά ρούχων, ενώ στο φετινό Met Gala η ηθοποιός Έιμι Λου Γουντ επέλεξε μια tailored δημιουργία της. Ωστόσο, οι έμφυλοι κώδικες δεν είναι ποτέ απόλυτοι στις συλλογές της Ahluwalia. "Στην πραγματικότητα, η διάκριση ανάμεσα σε ανδρικά και γυναικεία ρούχα είναι τρέλα. Οι άνθρωποι θα έπρε- πε απλώς να φοράνε ό,τι θέλουν" τονίζει. Η ίδια αγαπά να φορά μια χνουδωτή πράσινη ζακάρ ζακέτα με καφέ cargo παντελόνι και χρυσά κοσμήματα – βραχιόλια της γιαγιάς της, ρολόι "Baignoire" Cartier και κο- λιέ Links of London και Versace. "Την ημέρα φοράω κυρίως ανδρικά παίζοντας με το χρώμα και τα prints. Το βράδυ θέλω να δείχνω εντυπωσιακή, οπότε προτιμώ γυναικεία ρούχα. Όλα εξαρτώνται από τη διάθεσή μου".

Sophia Spring Πίνακας με φωτογραφίες από τις αγαπημένες της στιγμές.

Πίσω από την πόρτα του σαλονιού υπάρχει ένας πίνακας ανακοινώσεων γεμάτος αναμνηστικές Polaroid φωτογραφίες από πάρτι, εισιτήρια θεάτρου και κάρτες με ονόματα ανθρώπων που έχει γνωρίσει σε διάφορες εκδηλώσεις (ανάμεσά τους τα ονόματα των Τρέισι Έλις Ρος, Ίσα Ρέι και Precious Lee, γυναικών που θαυμάζει). Σημαντική πηγή έμπνευσης αποτελούν για εκείνη οι θεατρικές και οι μουσικές παραστάσεις, οι εκθέσεις αλλά και οι φωτογραφίες, όπως εκείνες της σειράς "The Black House" του Colin Jones από τη δεκαετία του ’70, που καταγράφει την καθημερινότητα νεαρών μαύρων σε ένα hostel στο βόρειο Λονδίνο.

Υπάρχει κι ένα απόκομμα από μία από τις φωτογραφίες όπως είχε δημοσιευτεί αρχικά στην εφημερίδα – ένα δώρο για τα 30ά της γενέθλια από τους συναδέλφους της. "Πάντα κοιτάζω αυτές τις εικόνες με διαφορετική ματιά" λέει η Priya δείχνοντας τη ζακέτα της. "Το μοτίβο της είναι εμπνευσμένο από το πάτωμα σε μία από τις φωτογραφίες".

Αν και η γκαρνταρόμπα της είναι γεμάτη δικά της σχέδια, η Priya διαθέτει, επίσης, κομμάτια των οίκων Prada, Alaïa, Pleats Please Issey Miyake και Loewe. Αυτό όμως που ξεχωρίζει είναι η συλλογή της από τσάντες, την οποία χτίζει από την ηλικία των 17 ετών. "Η πρώτη τσάντα που αγόρασα ήταν μια barrel της Louis Vuitton. Ξόδεψα γι’ αυτήν όλο τον μισθό από τη δουλειά που έκανα παράλληλα με τις σπουδές μου". Έκτοτε στη συλλογή της έχουν προστεθεί κομμάτια Gucci, Dior και Givenchy αλλά και αρκετά vintage ευρήματα.

Sophia Spring Το δεύτερο βιβλίο της "Jalebi".

Μεγαλώνοντας στο νοτιοδυτικό Λονδίνο, η Priya αντιλήφθηκε από νωρίς πως η μόδα μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο προσωπικής έκφρασης. "Ζούσα σε ένα συγκρότημα εργατικών κατοικιών περιτριγυρισμένη από πολλούς ανθρώπους που είχαν στυλ – είτε το ήξεραν είτε όχι" αναφέρει η Priya προσθέτοντας πως ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνει και τη μητέρα της. "Ήταν πάντα πολύ περιποιημένη. Ακόμα και σήμερα δε θα τη δεις ποτέ χωρίς το χαρακτηριστικό της winged eyeliner".

Έμπνευση αποτέλεσε και ο παππούς της, ο οποίος διατηρούσε περίπτερο και της έφερνε τα περιοδικά που ζητούσε. "Διάβαζα το i-D από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα προσπαθώντας να απομνημονεύσω όλα τα ονόματα των σχεδιαστών". Σήμερα πολλοί σχεδιαστές χτυπούν την πόρτα της για συνεργασία. Ανάμεσά τους οι Paul Smith, Adidas, Ganni και Pandora, με την οποία δημιούργησε φέτος μια σειρά εξατομικευμένων κοσμημάτων. Έχει, επίσης, συνεργαστεί με τον οίκο Mulberry για μια capsule συλλογή αξεσουάρ για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2022 και τη δημιουργία μιας συνοδευτικής ταινίας. Η Priya ερωτεύτηκε τη σκηνοθεσία, που έχει εξελιχθεί ως δεύτερη καριέρα, όταν συμμετείχε στο φεστιβάλ μόδας και κινηματογράφου της Gucci το 2021 με μια μικρού μήκους ταινία που τιμούσε τα έθιμα των μαύρων κοινοτήτων.

Sophia Spring Το Cartier ρολόι και τα κοσμήματά της πάνω στο coffee table Cult Furniture.

Όταν δεν ταξιδεύει για δουλειά, συχνά υποδέχεται φίλους στο σπίτι της. "Το σπίτι μου είναι η έδρα μου. Φροντίζω να είναι ένας ευχάριστος χώρος για να υποδέχομαι κόσμο" λέει. Η κουζίνα είναι εξοπλισμένη με ποτήρια σαμπάνιας από το Soho Home και χειροποίητα πιάτα για δείπνο, ενώ στο υπνοδωμάτιό της ξεχωρίζουν τα μαύρα φωτιστικά Oka και τα αρωματικά κεριά Diptyque και Le Labo.

Sophia Spring Art de la table.

Αυτό τον μήνα η Priya γιορτάζει τα επτά χρόνια του Ahluwalia, ενώ ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. "Είναι συγκλονιστικό να κάνεις επιδείξεις μόδας. Λατρεύω να σκέφτομαι τι βλέπει ο κόσμος, τι μυρίζει, τι ακούει". Το ίδιο ισχύει και για τον τρόπο που προσεγγίζει το σπίτι της, το οποίο προσφέρει μια ολοκληρωμένη ματιά στον δημιουργικό της κόσμο, γεμάτο χρώμα και χαρά.

Sophia Spring Στο σαλόνι της.

Από το τεύχος Οκτωβρίου του Harper's Bazaar που κυκλοφορεί στις 21 Σεπτεμβρίου μαζί με το Βήμα της Κυριακής.