Αυτή είναι η πολυτελής κατοικία της Marion Cotillard στην Καλιφόρνια

Η Marion Cotillard πάντα έχει κάτι ενδιαφέρον να πει μέσα από τους ρόλους της. Αυτή την εποχή τη βλέπουμε στην τέταρτη σεζόν της σειράς The Morning Show δίπλα στις Jennifer Aniston και Reese Witherspoon, ενώ πρωταγωνιστεί και στη νέα της ταινία, La Tour de glace σε σκηνοθεσία της Lucile Hadžihalilović. Αλλά πέρα ​​από την καριέρα της, είναι και ο νέος τρόπος ζωής της που είναι ενδιαφέρων.

H Marion μάλιστα πρόσφατα απέκτησε ένα νέο σπίτι στην Καλιφόρνια. Χτισμένη το 1937, αυτή η έπαυλη βρίσκεται στην εξαιρετικά πολυτελή γειτονιά Outpost Estates του Los Feliz. Πολυτελής και υπερσύγχρονη, η κατοικία έχει ανακαινιστεί πλήρως σε μοντέρνο στυλ.

Το πολυτελές οίκημα διαθέτει πέντε ευρύχωρα υπνοδωμάτια, τέσσερα πολυτελή μπάνια, ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, μια φωτεινή βιβλιοθήκη και ένα τεράστιο σαλόνι με τζάκι.

Αλλά το πλεονέκτημα αυτού του ακινήτου είναι αναμφίβολα οι εξωτερικοί του χώροι. Με θέα στους λόφους, το σπίτι διαθέτει μια πισίνα υπερχείλισης που προσφέρει πανοραμική θέα στο Λος Άντζελες.

Η ηθοποιός φαίνεται να έχει ανακαλύψει ένα μέρος για να επαναφορτίζει τις μπαταρίες της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ένα καταφύγιο ηρεμίας όπου μπορεί να απολαύσει πολύτιμες στιγμές με την οικογένειά της.