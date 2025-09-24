Follow us

Search

Αυτή είναι η πολυτελής κατοικία της Marion Cotillard στην Καλιφόρνια

Η Γαλλίδα ηθοποιός βρήκε το καταφύγιό της! Ένα υπέροχο σπίτι 400 τετραγωνικών μέτρων με εκπληκτική θέα στο Λος Άντζελες.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
24-09-2025
Getty Images

Η Marion Cotillard πάντα έχει κάτι ενδιαφέρον να πει μέσα από τους ρόλους της. Αυτή την εποχή τη βλέπουμε στην τέταρτη σεζόν της σειράς The Morning Show δίπλα στις Jennifer Aniston και Reese Witherspoon, ενώ πρωταγωνιστεί και στη νέα της ταινία, La Tour de glace σε σκηνοθεσία της Lucile Hadžihalilović.  Αλλά πέρα ​​από την καριέρα της, είναι και ο νέος τρόπος ζωής της που είναι ενδιαφέρων.

H Marion μάλιστα πρόσφατα απέκτησε ένα νέο σπίτι στην Καλιφόρνια. Χτισμένη το 1937, αυτή η έπαυλη βρίσκεται στην εξαιρετικά πολυτελή γειτονιά Outpost Estates του Los Feliz. Πολυτελής και υπερσύγχρονη, η κατοικία έχει ανακαινιστεί πλήρως σε μοντέρνο στυλ.

Το πολυτελές οίκημα διαθέτει πέντε ευρύχωρα υπνοδωμάτια, τέσσερα πολυτελή μπάνια, ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, μια φωτεινή βιβλιοθήκη και ένα τεράστιο σαλόνι με τζάκι. 

Αλλά το πλεονέκτημα αυτού του ακινήτου είναι αναμφίβολα οι εξωτερικοί του χώροι. Με θέα στους λόφους, το σπίτι διαθέτει μια πισίνα υπερχείλισης που προσφέρει πανοραμική θέα στο Λος Άντζελες. 

@tourrduglobe La villa de Marion Cotillard à LA ! #marioncotillard #actrice #film #losangeles #maison #celebrité #fyp #star #luxe #immobilier ♬ Epic News - DM Production

Η ηθοποιός φαίνεται να έχει ανακαλύψει ένα μέρος για να επαναφορτίζει τις μπαταρίες της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας,  ένα καταφύγιο ηρεμίας όπου μπορεί να απολαύσει πολύτιμες στιγμές με την οικογένειά της.  

Διαβάστε Επίσης

Αυτή είναι η πολυτελής κατοικία της Marion Cotillard στην Καλιφόρνια

Η Marion Cotillard αποκαλύπτει τη ρουτίνα προπόνησής της για λεπτή σιλουέτα στα 50

Tags

Latest

Αυτή είναι η πολυτελής κατοικία της Marion Cotillard στην Καλιφόρνια
LIFESTYLE & HOMES

Αυτή είναι η πολυτελής κατοικία της Marion Cotillard στην Καλιφόρνια

Αισθησιακό σαν το κεχριμπάρι | Το ανδρικό άρωμα που θα χαρίσετε αυτό το φθινόπωρο στους αγαπημένους σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Αισθησιακό σαν το κεχριμπάρι | Το ανδρικό άρωμα που θα χαρίσετε αυτό το φθινόπωρο στους αγαπημένους σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
4 κολακευτικά κουρέματα για σγουρά μαλλιά
ΜΑΛΛΙΑ

4 κολακευτικά κουρέματα για σγουρά μαλλιά

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Letizia της Ισπανίας | Με το διαχρονικό jacket που αναβαθμίζει ανέξοδα μία εμφάνιση γραφείου
NEWS

Letizia της Ισπανίας | Με το διαχρονικό jacket που αναβαθμίζει ανέξοδα μία εμφάνιση γραφείου

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ούτε η Kate Middleton, ούτε η κόρη της, Charlotte! Αυτή είναι η πλουσιότερη πριγκίπισσα στον κόσμο
NEWS

Ούτε η Kate Middleton, ούτε η κόρη της, Charlotte! Αυτή είναι η πλουσιότερη πριγκίπισσα στον κόσμο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Scarlett Johansson | Το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε για τον Robert Redford
NEWS

Scarlett Johansson | Το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε για τον Robert Redford

Movie Review | One Battle After Another: Η νέα "μάχη" του Leonardo DiCaprio σε μία ταινία που τολμά να αντικατοπτρίσει την εποχή μας
ENTERTAINMENT

Movie Review | One Battle After Another: Η νέα "μάχη" του Leonardo DiCaprio σε μία ταινία που τολμά να αντικατοπτρίσει την εποχή μας

ΓΡΑΦΕΙ: GEORGE SATSIDIS
Sarah Ferguson | Οι τραγικές συνέπειες που αντιμετωπίζει από το σκάνδαλο Epstein
NEWS

Sarah Ferguson | Οι τραγικές συνέπειες που αντιμετωπίζει από το σκάνδαλο Epstein

Η πρώην σύζυγος του Michael Douglas παντρεύτηκε τον ετεροθαλή αδελφό της πριγκίπισσας Diana
NEWS

Η πρώην σύζυγος του Michael Douglas παντρεύτηκε τον ετεροθαλή αδελφό της πριγκίπισσας Diana

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Best of Network

Από το πιο millennial φόρεμα ως τη Gen Z τσάντα | H μόδα της Gen M είναι εδώ

Από το πιο millennial φόρεμα ως τη Gen Z τσάντα | H μόδα της Gen M είναι εδώ

Back to school, back to cool: 8 τέλεια δώρα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Back to school, back to cool: 8 τέλεια δώρα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

ELLE Party 80 years: Το λαμπερό πάρτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τα γενέθλια του πιο επιδραστικού brand παγκοσμίως

ELLE Party 80 years: Το λαμπερό πάρτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τα γενέθλια του πιο επιδραστικού brand παγκοσμίως

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Η Μαίρη Συνατσάκη δοκίμασε τη viral τεχνική για τέλεια φρύδια

Η Μαίρη Συνατσάκη δοκίμασε τη viral τεχνική για τέλεια φρύδια

Το μαγικό μυστικό των make-up atists για πρόσωπο χωρίς πρήξιμο

Το μαγικό μυστικό των make-up atists για πρόσωπο χωρίς πρήξιμο

Ποιες αλλαγές έρχονται στο Ταμείο Ανάκαμψης για την επίτευξη χρονοδιαγραμάτων

Ποιες αλλαγές έρχονται στο Ταμείο Ανάκαμψης για την επίτευξη χρονοδιαγραμάτων

Αυχένας: Πες &quot;αντίο&quot; στην καμπούρα με 4 απλές ασκήσεις του 1&#39;

Αυχένας: Πες "αντίο" στην καμπούρα με 4 απλές ασκήσεις του 1'