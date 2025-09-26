Follow us

DS3 Jules Verne | Όχι απλώς ένα υβριδικό urban SUV, αλλά ένα fashion item

Το DS3 της σειράς Jules Verne, δυναμικό κι εκλεπτυσμένο, πλαισιώνει τις εμφανίσεις σου σαν πολυτελές item.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΦΙΛΙΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ 26-09-2025
Φωτογραφία: Δημήτρης Καπνόριζας

H γαλλική φινέτσα δεν είναι μονάχα προνόμιο της υψηλής ραπτικής. Είναι και της αυτοκίνησης! Το DS3 Jules Verne δεν είναι απλώς ένα urban SUV· είναι η ενσάρκωση της τεχνολογία αιχμής, της τόλμης της εξερεύνησης και της σύγχρονης πολυτέλειας. Σχεδιασμένο για να σε οδηγεί πέρα από τα όρια της πόλης με ασφάλεια, κομψότητα και αίσθηση περιπέτειας.  

Η εξωτερική του σχεδίαση μπορεί να αντλεί αναφορές από την επιστημονική φαντασία είναι όμως πέρα για πέρα πραγματική. Εκπέμπει έναν δυναμισμό αλλά ταυτόχρονα είναι εκλεπτυσμένη. Θα έλεγε κανείς ότι ταυτίζεται τέλεια με την τάση του soft power που θέλει τα office looks δυναμικά μεν, αλλά με ένα πιο stylish touch που "σπάει” την αυστηρότητα. Αν το soft power είναι η καθημερινή "στολή” της σύγχρονης γυναίκας, το DS3 Jules Verne είναι το πολυτελές fashion item που την εξυψώνει. 

Το εσωτερικό του DS3 είναι σα να σε αγκαλιάζει μία κουτίρ δημιουργία. Πρόκειται για μία γιορτή της γαλλικής δεξιοτεχνίας. Είναι άλλωστε κάτι στο οποίο η DS δίνει βάση παρουσιάζοντας κάθε χρόνο διαφορετικές συλλογές στο πρότυπο της υψηλής ραπτικής. Παράδειγμα, η συγκλονιστική λεπτομέρεια ενός πλάσματος του βυθού χαραγμένη με lazer σε δέρμα Alcantara® σε μπεζ απόχρωση, ένα σύμβολο ήσυχης πολυτέλειας, ενώ στα προσκέφαλα των εμπρός καθισμάτων έχουμε την υπογραφή του Ιουλίου Βερν με μπεζ μπορντούρα και εξαιρετικές ραφές.  

Το DS3 διαθέτει ό,τι ακριβώς χρειάζεται η σύγχρονη γυναίκα που προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε διαφορετικούς ρόλους - ασφάλεια, τεχνολογίες αιχμής μα πάνω απ’ όλα φινέτσα. 

Δείτε  το βίντεο: 

