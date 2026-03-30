Η βίλα του Orlando Bloom στην παραλία του Μαλιμπού πωλείται για 12 εκατομμύρια δολάρια

Ο Orlando Bloom φαίνεται πως θέλει να αλλάξει ριζικά τη ζωή του. Ίσως σε αυτή την ανάγκη να οφείλεται η απόφασή του να βγάλει στο σφυρί τη βίλα του στο Μαλιμπού ζητώντας από όποιον θέλει να γίνει ο νέος κάτοικός της 12 εκατομμύρια δολάρια. Ο ηθοποιός ζούσε για πάνω από δεκαπέντε χρόνια σε αυτή την πολυτελή κατοικία που βρίσκεται κοντά στην παραλία El Matador και διακρίνεται για τη μοντέρνα αισθητική τα ζωντανά χρώματα και τους εκτεταμένους ανοιχτούς χώρους με θέα στον ωκεανό. Η απόφαση αυτή έρχεται λιγότερο από ένα χρόνο μετά τον χωρισμό του με την τραγουδίστρια Katy Perry, με την οποία ήταν μαζί για εννέα χρόνια και απέκτησαν μια κόρη, την Daisy Dove Bloom, η οποία γεννήθηκε το 2020.

Αρχιτεκτονική ιαπωνικού στυλ και θέα στη θάλασσα\

Ενώ η πρώην σύντροφός του έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του, στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά Justin Trudeau, ο Orlando Bloom φαίνεται πως επέλεξε έναν πιο συμβολικό τρόπο να αλλάξει σελίδα λέγοντας "αντίο" σε ένα μέρος γεμάτο αναμνήσεις. Ο ίδιος απέκτησε το σπίτι το 2011, όταν ήταν παντρεμένος με το μοντέλο Miranda Kerr.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, το ακίνητο εκτείνεται σε 370 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια και πέντε μπάνια. Περιλαμβάνει επίσης τραπεζαρία, πισίνα και σπα, μπαρ, τζακούζι, σάουνα, γυμναστήριο, γκαράζ και σκάλες που οδηγούν στην παραλία. Το γκαράζ στέγαζε την πολύτιμη συλλογή μοτοσικλετών του, ηθοποιού που λάτρευεε να κάνει εκδομές με τα δίτροχα στα φαράγγια του Μαλιμπού.

Η αρχιτεκτονική της βίλας έχει ιαπωνικές επιρροές, που είναι ορατή στα ψηλά ταβάνια με τα εμφανή δοκάρια, τα μεγάλα παράθυρα και τα πολύχρωμα δωμάτιά της. Διαθέτει απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, φωτεινούς χώρους διαβίωσης, υπαίθριες τραπεζαρίες προσβάσιμες από την κουζίνα και τα σαλόνια και πανοραμικές βεράντες.

Σε συνέντευξή του στην Wall Street Journal, ο Orlando Bloom αναφέρθηκε σε αυτή τη δύσκολη απόφαση, εξηγώντας ότι σκεφτόταν να πουλήσει το ακίνητο εδώ και αρκετά χρόνια. Ο γιος του, Flynn Bloom, τον οποίο απέκτησε με τη Miranda Kerr και ο οποίος είναι τώρα 15 ετών, ζούσε στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. "Ένιωσα ότι ίσως ήταν η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσω", είπε στην εφημερίδα. Ο σταρ των Πειρατών της Καραϊβικής δήλωσε επίσης ότι η ανακαίνιση, την οποία πραγματοποίησε ενώ ζούσε εκεί κόστισαν περισσότερο από το διπλάσιο της αρχικής τιμής αγοράς του σπιτιού! Ο 49χρονος ηθοποιός αναδιαμόρφωσε το ισόγειο για να δημιουργήσει έναν πιο ανοιχτό χώρο, με ενιάιο σαλόνι και κουζίνα επειδή θεωρούσε ότι η αρχική διαρρύθμιση ήταν "λίγο χάλια". Είχε επίσης κατασκευάσει μια εξωτερική πισίνα με θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το να αποχαιρετά τη βίλα του σημαίνει επίσης ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Ο ηθοποιός απολαμβάνει τώρα τη νέα του ζωή ως εργένης. Πρόσφατα εθεάθη να κάνει διακοπές στη Ζυρίχη της Ελβετίας με το μοντέλο Luisa Laemmel, με την οποία είχαν εμφανιοτεί μαζί και στο Super Bowl τον περασμένο Φεβρουάριο.