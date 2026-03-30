Ούτε πολυθρόνα, ούτε πουφ | Aυτό το κάθισμα - έκπληξη αναδεικνύεται ως μεγάλη τάση στα σαλόνια το 2026

Ένα μοντέρνο κάθισμα μεταμορφώνει τον σχεδιασμό του σαλονιού, επανεξετάζοντας πλήρως την άνεση και την ατμόσφαιρα για έναν μοντέρνο και φιλόξενο χώρο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30-03-2026
Το σαλόνι αλλάζει το 2026.  Φέτος λέμε "αντίο" στον κλασικό καναπέ και στην  πολυθρόνα, αφού μια νέα επιλογή καθίσματος παίρνει το προσκήνιο. O καναπές island (καναπές-νησίδα) αναδεικνύεται ως η κύρια τάση του 2026, μεταμορφώνοντας τον τρόπο που ζούμε και χρησιμοποιούμε τα σαλόνια μας. Σύμφωνα με το AD Magazine, αυτή η τάση είναι ελκυστική τόσο για τον καινοτόμο σχεδιασμό της όσο και για τη λειτουργικότητά της.

O καναπές δεν περιορίζεται πλέον απλώς στην τοποθέτηση δίπλα σε έναν τοίχο. Το 2026, τα έπιπλα αποκτούν νέα ταυτότητα με στόχο να είναι πρακτικά, γίνονται ευέλικτα ώστε να εξυπηρετούν κάθε ανάγκη της καθημερινότητας, να προσαρμόζονται στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Σε αυτή την ανάγκη απαντά ο πολυμορφικός καναπές νησίδα, που αποτελείται από μονάδες που μπορούν να τοποθετηθούν αντικριστά ή προσανατολισμένες σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Αυτά τα αρθρωτά συστήματα καθισμάτων "σπάνε" τους κανόνες, ενώ προσφέρουν μεγαλύτερη ελευθερία στη διάταξη. Σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε το σαλόνι σε διαφορετικές στιγμές της καθημερινής ζωής ανάλογα μα την περίσταση. Αλλάζετε τη διάταξη εάν πρόκειται να καλέσετε φίλους για παρέα και συζήτηση ή έαν θέλετε να διαβάσετε χαλαρά το βιβλίο σας. Αυτή η ευελιξία ανταποκρίνεται σε μια έντονη ζήτηση σήμερα: έπιπλα ικανά να προσαρμοστούν στη σύγχρονη ζωή , όπου η άνεση και η πρακτικότητα είναι εξίσου σημαντικές με την αισθητική .

Ο καναπές -νησίδα απεικονίζει τέλεια την ανανέωση των σύγχρονων επίπλων. Μακριά από τους κλασικούς καναπέδες που τοποθετούνται στον τοίχο, γίνεται κεντρικό στοιχείο του σαλονιού, ικανό να διαμορφώσει τον χώρο, επιτρέποντας παράλληλα σε όλους να καθίσουν όπως επιθυμούν.

Οι σχεδιαστές σήμερα προτιμούν τις οργανικές καμπύλες και τις απαλές γραμμές, όπου οι ρευστές σιλουέτες αντικαθιστούν ολοένα και περισσότερο τις άκαμπτες φόρμες στα έπιπλα. Αυτή η αισθητική, που παρατηρείται και σε καναπέδες με στρογγυλεμένα, " σαν σύννεφα " προφίλ, δημιουργεί καθίσματα που είναι μοντέρνα, άνετα και κομψά.

Πώς να ενσωματώσετε την τάση στο σαλόνι σας

Για να υιοθετήσετε το trend στο σαλόνι σας, είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη τη ροή και τη χρήση του χώρου. Τοποθετήστε τα καθίσματα έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση χωρίς να εμποδίζουν το διάδρομο. Οι γύρω χώροι μπορούν να φιλοξενήσουν ένα φωτιστικό, ένα χαλί ή ένα βοηθητικό τραπέζι για τέλεια αρμονία.

Με έναν καναπέ-νησίδα το σαλόνι σας μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό, προσαρμόσιμο και φιλόξενο χώρο. Εάν τον αποκτήσετε, θα δώσετε νέα πνοή στον εσωτερικό σας χώρο, όπου κάθε στιγμή γίνεται μοναδική. 

Ούτε πολυθρόνα, ούτε πουφ | Aυτό το κάθισμα - έκπληξη αναδεικνύεται ως μεγάλη τάση στα σαλόνια το 2026

Andrea Casiraghi | Για ποιον λόγο έχει απαρνηθεί το Μονακό ο γιος της Καρολίνας του Ανόβερου;

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Mansion 1930: Όταν η ιστορία συναντά τη σύγχρονη αισθητική

ΓΡΑΦΕΙ: ΙΩΑΝΝΑ ΖΑΓΚΑ
Πριγκίπισσα Leonor & Infanta Sofia | Πού θα γιορτάσουν το Πάσχα οι κόρες της βασίλισσας Letizia;

Το μοντέρνο "Old Money" σύνολο της Gwyneth Paltrow με navy ταγέρ

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
"Πολύ φθηνότερο από τη Μύκονο": Το κοσμοπολίτικο ελληνικό νησί που εξυμνούν τώρα οι Γάλλοι

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Αποκάλυψη: "O πρίγκιπας Φίλιππος διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας 8 χρόνια πριν από το τέλος του"

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η Nina Flohr σε πόζα που θα ζήλευε και η Heidi στις Ελβετικές Άλπεις

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε αν σκέφτεστε να δοκιμάσετε τα lip fillers

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Αυτό το κομψό shirtdress είναι το ρούχο που θα ορίσει τις εμφανίσεις σας το Πάσχα του 2026

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ

