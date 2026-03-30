"Πολύ φθηνότερο από τη Μύκονο": Το κοσμοπολίτικο ελληνικό νησί που εξυμνούν τώρα οι Γάλλοι

Το Île de Ré (Ιλ ντε Ρε) είναι ένα γραφικό νησί στον Ατλαντικό Ωκεανό, στις δυτικές ακτές της Γαλλίας. Κάθε καλοκαίρι, οι λάτρεις του Île de Ré συγκεντρώνονται για να απολαύσουν τη διακριτική γοητεία του. Ωστόσο πλέον, αντιμέτωποι με τα πλήθη και τις αυξανόμενες τιμές, κάποιοι ονειρεύονται μια πιο προσιτή εναλλακτική λύση, χωρίς να θυσιάσουν αυτόν τον μοναδικά χαλαρό τρόπο ζωής. Τώρα οι Γάλλοι φαίνεται πως βρήκαν έναν νέο παράδεισο στην Ελλάδα που θυμίζει πολύ το Île de Ré.

Ποιο είναι το "ελληνικό Île de Ré";

Πρόκειται για τις Σπέτσες, ένα μικρό νησί στα ανοιχτά της Πελοποννήσου, περίπου δύο ώρες από την Αθήνα. "Εδώ, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Όπως και σε ορισμένα σημεία του Île de Ré, απαγορεύονται τα αυτοκίνητα, χαρίζοντας στο νησί μια σπάνια ηρεμία. Οι άνθρωποι μετακινούνται με ποδήλατο, με τα πόδια ή με άμαξα που σέρνεται από άλογα, στον χαλαρό ρυθμό των διακοπών. Το λιμάνι, γεμάτο με κομψά σπίτια με πολύχρωμα παντζούρια, δίνει αμέσως τον τόνο: φινέτσα, αυθεντικότητα και απλότητα" γράφει η Le Figaro.

Οι Σπέτσες καλλιεργούν μια διακριτική κομψότητα. Τα μικρά πλακόστρωτα δρομάκια προσκαλούν για χαλαρούς περιπάτους, ενώ οι κολπίσκοι με τα κρυστάλλινα νερά τους προσφέρουν απομονωμένες αποδράσεις για κολύμπι μακριά από τα πλήθη.

Η αποθέωση από τους Γάλλους

Αυτό που είναι ιδιαίτερα ελκυστικό είναι η τέλεια ισορροπία μεταξύ αυθεντικότητας και προσβασιμότητας. "Λιγότερο πολυσύχναστο από τη Σαντορίνη ή τη Μύκονο, το νησί παραμένει παρθένο, προσφέροντας όμορφα εστιατόρια, ποιοτικές ταβέρνες και μια φιλόξενη ατμόσφαιρα. Οι τιμές είναι γενικά πιο λογικές, είτε για διαμονή, είτε για φαγητό, είτε για ενοικίαση ποδηλάτων. Ένας ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν μια κοσμοπολίτικη εμπειρία χωρίς υπερβολές" γράφει το ίδιο Μέσο.

Στη συνέχεια δίνονται και οδηγίες; "Για να φτάσετε εκεί, απλώς ταξιδέψτε στην Αθήνα και στη συνέχεια πάρτε ένα πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά ή της Ύδρας. Σε λίγες μόνο ώρες, η αντίθεση είναι εντυπωσιακή. Οι Σπέτσες προσφέρουν μια ηλιόλουστη εναλλακτική λύση στο Île de Ré: ο ίδιος τρόπος ζωής, η ίδια γεύση για κομψή απλότητα, αλλά με φόντο τη μοναδική γοητεία της Ελλάδας".