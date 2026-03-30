Mansion 1930: Όταν η ιστορία συναντά τη σύγχρονη αισθητική

Στην καρδιά του Παλιού Ψυχικού, έναν από τους πρώτους πρότυπους αστικούς οικισμούς της Αθήνας, το Mansion 1930 των WOA Architects ξαναγράφει την έννοια της ελληνικής κατοικίας. Χτισμένο τη δεκαετία του 1930, το σπίτι αποτελεί ένα από τα πρώτα δείγματα διώροφων προαστιακών κατοικιών που σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν ποιοτική διαβίωση στην ελληνική αστική τάξη. Το ισόγειο προοριζόταν για κοινόχρηστους χώρους, ο όροφος για τα υπνοδωμάτια, ενώ η πέτρινη φέρουσα τοιχοποιία και η καμάρα του σαλονιού έδιναν χαρακτήρα και βαρύτητα στο αρχοντικό — στοιχεία που διατηρήθηκαν ανέπαφα ως μέρος της διατηρητέας ταυτότητας.

Ο Άρης Γιαννόπουλος, ιδρυτής των WOA Architects, εξηγεί την ιστορική αξία του Ψυχικού: "Η έντονη ανοικοδόμηση ξεκίνησε μετά τη δεκαετία του '60. Πολλά κτίρια θεωρούνται παλιά και αρκετά δεν έχουν συντηρηθεί. Σήμερα, πολλοί νέοι ιδιοκτήτες επιδιώκουν την κατεδάφιση για νέες κατασκευές, όμως το βασικό ζήτημα είναι η ελληνικότητα που χάνεται."

Στο Mansion 1930, η εξωτερική όψη διατηρήθηκε σχεδόν ανέπαφη: η πέτρα, η στέγη, η χειροποίητη ξύλινη πόρτα και το μεταλλικό στέγαστρο παραμένουν ως μάρτυρες μιας άλλης εποχής. Στο εσωτερικό, όμως, η ζωή αναπλάθεται για τον σύγχρονο τρόπο διαβίωσης. Ο αυστηρός διαχωρισμός χώρων αντικαταστάθηκε από μια open-plan διάταξη που ενώνει οπτικά και λειτουργικά όλους τους χώρους, προσφέροντας ευελιξία, ιδιωτικότητα και καθημερινή πολυτέλεια.

"Όλοι οι χώροι συνδιαλέγονται μεταξύ τους, είτε χωρικά είτε οπτικά. Αυτό είναι μια μορφή πολυτέλειας," λέει ο Άρης Γιαννόπουλος. "Η ζωή σήμερα είναι πιο γρήγορη, πιο ευέλικτη και λιγότερο τυπική. Η πολυτέλεια σχετίζεται με τα καλά υλικά, τον σχεδιασμό που υπηρετεί την καθημερινότητα και τις επιλογές που προσφέρει το σπίτι."

Κατά την ανακαίνιση, αρχιτέκτονας, στατικός και μηχανολόγος συνεργάστηκαν για την ισόρροπη ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών, νέων υποδομών και δικτύων ευεξίας, χωρίς να αλλοιωθεί η ιστορική υλικότητα του κτιρίου. Η μεγαλύτερη αλλαγή ήταν η αντικατάσταση μιας παλιάς προσθήκης με ένα διαφανές glasshouse, που λειτουργεί ως καθημερινό καθιστικό. Το φως πλημμυρίζει το εσωτερικό, ενώ συστήματα σκίασης και αυτοματισμοί προσαρμόζουν θερμοκρασία και φωτισμό για βιοκλιματική άνεση. "Θα ήταν κρίμα να μην αξιοποιήσουμε αυτό το άπλωμα, που μας υπενθυμίζει το προάστιο και την ιστορία του," προσθέτει ο Άρης Γιαννόπουλος. Ο κήπος με λεμονιές, πορτοκαλιές και κυπαρίσσια δημιουργεί αίσθηση οικειότητας και ελληνικής ταυτότητας, ενώ η πισίνα και οι διαμπερείς οπτικές συνδέουν εσωτερικό και εξωτερικό σε μια εμπειρία καθημερινής ευεξίας.

Το εσωτερικό, σε συνεργασία με την interior designer Λένα Τσοκοπούλου, ισορροπεί ανάμεσα στη λεπτότητα και τη διαχρονικότητα: ξύλο, μάρμαρο, καμπύλες και λεπτομέρειες χειροποίητης κατασκευής αναδεικνύουν το φως και δημιουργούν χώρους που ενεργοποιούν τις αισθήσεις. Αναφορές σε σκανδιναβικά και ιαπωνικά ιδιώματα προσθέτουν διακριτική φινέτσα, χωρίς να θίγουν την εντοπιότητα.

"Η πολυτέλεια σήμερα δεν είναι επίδειξη. Είναι η ουσία, η απλότητα και η πολιτισμένη φιλοξενία που νιώθεις κάθε μέρα," καταλήγει ο Άρης Γιαννόπουλος, συνοψίζοντας τη φιλοσοφία πίσω από το Mansion 1930 — ένα αρχοντικό που τιμά την ιστορία, αγκαλιάζει τη σύγχρονη ζωή και παραμένει φωτεινό, λειτουργικό και βαθιά ανθρώπινο.

Αρχιτεκτονική μελέτη: WOA Architects

Interior Design: Λένα Τσοκοπούλου

Lightning Design: CPLD

Landscape Design: Outcome

Στατική Μελέτη: Σωτήρης Καλόσακας

Κατασκευή: G & A Construction

Φωτογραφίες: Lea Martin Abazoglou