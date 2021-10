Inner Views | Μια έκθεση- διάλογος ανάμεσα στο design και τις εικαστικές τέχνες με πρωταγωνιστές τα έπιπλα Karageorgiou

Η Άσπα και η Ελεάνα Καραγεωργίου συναντούν τον Μιχάλη Πάντο και με πρωταγωνιστές τα έπιπλα Karageorgiou, κομμάτια ξένων οίκων και δημιουργίες καλλιτεχνών ανοίγουν έναν διάλογο ανάμεσα στο design, τις εικαστικές και τις εφαρμοσμένες τέχνες όπου διαφορετικά ρεύματα, στιλ, φόρμες, υφές και σχέδια επικοινωνούν βρίσκοντας κοινά σημεία.

Το design και το interior design, οι εικαστικές και οι εφαρμοσμένες τέχνες

Διάλεκτοι που καταρχήν εκφράζουν αισθητικές αναζητήσεις και καλύπτουν ανάγκες - προσωπικές και κοινές-, αποτυπώνουν τα σημεία των καιρών, διαμορφώνουν χώρους. Ιδανικά χώρους με "ψυχή και συναίσθημα". Αυτό θα μπορούσε να είναι και το μότο της Άσπας και της Ελεάνας Καραγεωργίου της εταιρείας Karageorgiou που το πρεσβεύουν με κάθε έπιπλο που βγαίνει με πολύ μεράκι από τα χέρια παθιασμένων για το αντικείμενο τους τεχνιτών μέσα από τα εργαστήρια της επιχείρησης. Κάτι που η Άσπα και η Ελεάνα το είχαν συναντήσει και σε καλλιτέχνες (γλύπτες, ζωγράφους, κεραμίστες, textile artists) με τους οποίους είχαν έρθει σε επαφή με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία σχέση περισσότερο από επαγγελματική συγκινησιακή. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε και η ιδέα του project Inner Views. Γιατί τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται αλλά κυρίως αυτά που αισθανόμαστε και συναισθανόμαστε. Άλλωστε και οι δύο πιστεύουν στις συνέργειες. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι γι’ αυτό το project επέλεξαν ως curator και συνοδοιπόρο τους τον fashion editor Μιχάλη Πάντο. "Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται, το μυαλό του", λέει η Ελεάνα. Ο Μιχάλης, πάλι, σεβόμενος το DNA της εταιρείας, διαμόρφωσε χώρους, σαλόνια όπως τα ονομάζει, με τον καθένα να αποπνέει τη δική του διάθεση, παραπέμποντας σε διαφορετικούς καιρούς, χαρακτήρες και καταστάσεις, Κοινός παρονομαστής η φρέσκια fashion ματιά του που υποστηρίζει ότι "η μόδα και το interior είναι συγκοινωνούντα δοχεία". Ιδού λοιπόν τέσσερα δωμάτια με εσωτερική θέα. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Mid-Century Redux

Ο μοντερνισμός είναι ένας πολύ οικείος όρος για την εταιρεία Karageorgiou. Άλλωστε ήταν εκεί όταν το ρεύμα μεσουρανούσε, κατασκευάζοντας τα δικά της έπιπλα σε μια Αθήνα που συστηνόταν με τις νέες ιδέες, τους μοντέρνους καιρούς. Εξ ου και τα δύο εντυπωσιακά σαλόνια που δεσπόζουν, από τη μια φέρνοντας στο νου τα 50s και τα 60s ενώ δείχνοντας από την άλλη πιο επίκαιρα από ποτέ. Αυτή είναι και η αξία του επονομαζόμενου "good design”. Σταθερότητα. Αυτήν που συναντάμε στις πολυθρόνες Alano με το μπουκλέ ύφασμα, στο drinks cabinet με τη βιεννέζικη ψάθα, στην επενδυμένη με shagreen δέρμα συρταριέρα Rhomboid των Ria και Yuri Augousti, στο χαλί με τα Bauhaus (από εκεί που ξεκίνησαν όλα) σχέδια. Στο επίκεντρο το αυθεντικό γραφείο Founders που είχε σχεδιάσει, κατασκευάσει και χρησιμοποιούσε τη δεκαετία του 50 ο ιδρυτής της εταιρείας, Γεώργιος Καραγεωργίου.

Boho Paradiso

Γι’ αυτό το δωμάτιο ο Μιχάλης Πάντος οραματίστηκε το κορίτσι της Chloé των 70s. Το σλόγκαν θα μπορούσε να είναι: A little hippie a little you, όμως πάντα με φινέτσα. Εδώ όλα μπερδεύονται εξωτικά ανοίγοντας το δρόμο για έναν οικιακό παράδεισο: οι επενδυμένες με tropical ύφασμα του Lacroix vintage πολυθρόνες, το πουφ με τις διακοσμητικές λεπτομέρειες που θυμίζει ρούχο, το επιβλητικό αλλά τόσο χαλαρό κάθισμα Boucle από ρατάν των Maxence Boisseau και Nelson Alves του At-Once studio, που παραπέμπει στην ανεμελιά των 50s και των 60s. Τα ταριχευμένα ζώα και πουλιά είναι ένα σκωπτικό σχόλιο για μια εποχή που έφυγε ανεπιστρεπτί, αλλά που "στοιχειώνει" διακοσμητικά ακόμα ως εικόνα.

Do it Like Halston

Αν και έχει μείνει στην ιστορία της μόδας ως ένας από τους πιο επιδραστικούς αμερικανούς σχεδιαστές, ο Halston επηρέασε καταλυτικά και το interior design στη δεκαετία του 70, με την κατοικία του στο Μανχάταν να δείχνει το δρόμο υιοθετώντας τα συστατικά των κολεξιόν του: Σοφιστικέ μινιμαλισμός, πολυτέλεια και άνεση ταυτόχρονα. Έτσι τα chiffons και το μετάξι δίνουν τη θέση τους σε απαλά υφάσματα που ντύνουν αισθησιακά τα έπιπλα, το μαύρο πάντα sexy και κομψό πρωταγωνιστεί, ενώ το κόκκινο αντιμετωπίζεται ως ουδέτερο χρώμα και συνδετικός κρίκος ταυτόχρονα, όπως το λακαρισμένο coffee table που προέρχεται από τα αρχεία της εταιρείας Karageorgiou. Οι λιτοί καθρέφτες και οι ορχιδέες προσθέτουν έξτρα πόντους στο αυστηρό glamour του χώρου.

In the Realm of the Senses

Σχήματα που προκαλούν το βλέμμα, όγκοι που αγκαλιάζουν, ματιέρες που προϊδεάζουν να τις αγγίξεις, οπτικά εφέ που παίζουν το παιχνίδι των εντυπώσεων. Έπιπλα που διεγείρουν τις αισθήσεις και συμπληρώνονται από μικρότερα και μεγαλύτερα έργα τέχνης, χρηστικά και εικαστικά, που απευθύνονται στο συναίσθημα. Έτσι ο ελισσόμενος λευκός καναπές Serpent, το εντυπωσιακό καμπυλόγραμμο και εμπνευσμένο από τον Jean Royère coffee table, η κονσόλα με την ειδική τεχνοτροπία βαφής shell και οι επενδυμένες με το μαυρόασπρο ύφασμα Dots του γαλλικού οίκου Thevenon πολυθρόνες Hug συνομιλούν με τα κεραμικά των Todd Marshard, Μάρα Δεσύπρη, Λουκία Θωμοπούλου, Μάρω Μελένιου, Νίκλας Αθανασόπουλος, Sophie Spanos, τις μαρμάρινες δημιουργίες του Kalodromo, τον πίνακα του Παντελή Βιταλιώτη/Magneto, το εικαστικό έργο από γύψο της Lisa Antarakis και τα υφάσματα-έργα τέχνης της Sonia Laudet που για την περίσταση ντύνουν πολυθρόνες και tabourets.

Η Άσπα και η Ελεάνα Καραγεωργίου, interior designers, ανήκουν στην τρίτη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης Karageorgiou. Τα χειροποίητα έπιπλα της εταιρείας είναι από το 1934 συνώνυμα της υψηλής αισθητικής και της απαράμιλλης ποιότητας και κατασκευάζονται στο εργαστήριο της εταιρείας από εξειδικευμένους τεχνίτες.

Ο Μιχάλης Πάντος είναι fashion editor με σημαντική παρουσία στον ελληνικό περιοδικό τύπο και στη διοργάνωση fashion shows. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται δημιουργικά και με το interior design, ενώ έχει επιμεληθεί εκθέσεις σε αίθουσες τέχνης και μουσεία.

Info

Ιnner Views

Διάρκεια έκθεσης 20/10 - 21/11. @K Showroom, Αδριανείου 44, Νέο Ψυχικό, 115 25 Τηλ. 210.6713348 www.karageorgiou.gr