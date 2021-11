Το υπερπολυτελές εξοχικό του Tom Cruise στο Κολοράντο

Ο Tom Cruise είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς στο Hollywood με τις ταινίες του να φέρνουν έσοδα 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Ο σταρ έχει προταθεί τρεις φορές για βραβείο Όσκαρ, έχει βραβευτεί με τρεις Χρυσές Σφαίρες και έχει βρεθεί στην κορυφή της λίστας με τους πιο ισχυρούς σταρ του 2006.

Ο σταρ ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία 19 ετών στο πλευρό της Brooke Shields και γρήγορα κατάφερε να πάρει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε δημοφιλείς ταινίες όπως οι Risky Business, Top Gun, The Color of Money, Days of Thunder και Rain Man. Ο σταρ απασχόλησε ανά καιρούς και με την προσωπική του ζωή, τους τρεις γάμους του με τη Mimi Rogers, τη Nicole Kidman και τη Katie Holmes αλλά και τη στήριξή του στην εκκλησία της Σαϊεντολογίας.

Ο ηθοποιός που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί στις ταινίες Mission Impossible, έχει στην ιδιοκτησία του αρκετά σπίτια, ανάμεσα στα οποία και μια έπαυλη στο Κολοράντο της Αμερικής. Το σπίτι που είναι κοντά σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς για σκι στη χώρα, είναι το εξοχικό όπου έκανε διακοπές με την Katie Holmes όσο ήταν έγκυος στην κόρη τους, Suri, αλλά και το σπίτι όπου έδωσε την διάσημη συνέντευξή του στην Oprah Winfrey.

O Cruise βοήθησε στον σχεδιασμό του σπιτιού που ολοκληρώθηκε το 1994.

Το σπίτι διαθέτει 4 υπνοδωμάτια, ένα γυμναστήριο, ένα δωμάτιο ψυχαγωγίας και μια βιβλιοθήκη.

Στο ράντσο που αξίζει 59 εκατομμύρια δολάρια υπάρχει και ένας ξενώνας με τρία υπνοδωμάτια.

Στους εξωτερικούς χώρους υπάρχει γήπεδο του τένις, γήπε4δο του μπάσκευ και γήπεδο του ice-hockey ενώ υπάρχουν και ιδιωτικά μονοπάτια προς το βουνό που προσφέρουν μοναδική θέα.

Φωτογραφίες: Toptenrealestatedeals.com