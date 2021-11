Say Hotel στο Κεφαλάρι, από τους A&M architects

"Ανηφορίζοντας" προς τα βόρεια προάστια της Αθήνας, στο αρχοντικό Κεφαλάρι, το SAY hotel ανοίγει τις πόρτες του, για να δώσει νέα πνοή στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς.

Το 2019, η οικογένεια Υφαντή ξεκινάει το νέο της ξενοδοχειακό εγχείρημα, μετά το The Y Hotel, και εμπιστεύεται στην A&M την ανακατασκευή του παλιού ξενοδοχείου "Κωστής", με στόχο να μετατραπεί σε μία νέα ξενοδοχειακή εμπειρία, που ονομάστηκε SAY hotel. Ενταγμένο στο καταπράσινο Άλσος Κεφαλαρίου, το κτίριο χαρακτηρίζεται αρχιτεκτονικά από τη γεωμετρική του όψη, προσδίδοντάς του ένα αυστηρό ύφος, που δημιουργεί αντιθέσεις με το πλούσιο και ποικιλόχρωμο εσωτερικό του ξενοδοχείου. Η έντονη εξωτερική παρουσία του SAY hotel έρχεται σε αρμονική αντίθεση με το ποιητικό εσωτερικό του που επικοινωνείται μέσω των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών στοιχείων, χρωμάτων και υφών, προβάλλοντας την πολύπλευρη προσωπικότητα του ξενοδοχείου.

Η πρόκληση στον επανασχεδιασμό του υπάρχοντος κτιρίου ξεκίνησε με την ανάγκη για ενίσχυση του φέροντα οργανισμού, αφαιρώντας παράλληλα πολλά δομικά στοιχεία του κτιρίου, όπως και την πρόσοψή του στο σύνολό της. Η αφαίρεση δομικών στοιχείων επέτρεψε ελευθερία στον σχεδιασμό, με στόχο να δημιουργηθούν λειτουργικές κατόψεις, κατάλληλες για τις προσδοκίες των ιδιοκτητών. Ο προσανατολισμός, το μέγεθος του κτιρίου, οι κατακόρυφες λευκές περσίδες της πρόσοψης έρχονται σε αντίθεση με τα σκούρα επαναλαμβανόμενα συμμετρικά μπαλκόνια και δημιουργούν μια κάθετη γεωμετρία, που ανυψώνει οπτικά τον όγκο του κτιρίου. Το ισόγειο αποτελεί μια ανεξάρτητη ζώνη για χρήστες εντός και εκτός ξενοδοχείου, με πολλούς χώρους αναψυχής και εστίασης, ενώ, παράλληλα με το ρεύμα του δρόμου, ένας πρόβολος προστατεύει αλλά και σηματοδοτεί την είσοδο στο SAY hotel.

Κατά την είσοδο στον χώρο του SAY, ο επισκέπτης βιώνει μια αντίστροφη εμπειρία σε σύγκριση με το εξωτερικό. Ένας επιμελούμενος συνδυασμός χρωμάτων, στοιχείων, σχημάτων, ακόμα και αυθεντικών έργων τέχνης, μαζί με έπιπλα από διαφορετικές εποχές και πολιτισμούς μεταφέρουν στον επισκέπτη την εκλεκτική προσωπικότητα αυτού του κτιρίου. Με πληθώρα υφασμάτων, υφών αλλά και την επικράτηση του βελούδου που αποδίδει μια αίσθηση νοσταλγίας, το λόμπι "συναντά" μια τολμηρή παλέτα χρωμάτων, πλημμυρισμένη με έντονο φυσικό φως που διεισδύει στην περίμετρο του ισογείου. Ένας ευρύς, κεντρικός πυρήνας στο ισόγειο, ντυμένος με ξύλο καρυδιάς και τελειώματα στη μορφή απαλής καμπύλης λειτουργεί ως κύριος άξονας προσανατολισμού, κατευθύνοντας τους επισκέπτες στους διαφορετικούς χώρους του ξενοδοχείου.

