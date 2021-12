Το κουκλίστικο σπίτι της Doris Day στην Καλιφόρνια

Η Doris Day ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς ηθοποιούς και τραγουδίστριες της δεκαετίας του '50 και του '60. Η χαρωπή προσωπικότητά της, η ομορφιά της και η υπέροχη φωνή της την έκαναν αγαπητή παγκοσμίως. Μετά από πολλά άλμπουμ, ραδιοφωνικές εκπομπές, ταινίες όπως το 'The Man Who Knew To Much' του Hitchcock και τη δική της τηλεοπτική εκπομπή 'The Dors Day Show', αποσύρθηκε από τον επαγγελματικό στίβο το 1973 σε ηλικία 51 ετών.

Λίγα χρόνια αργότερα μετακόμισε στην πόλη Carmel της Καλιφόρνια μαζί με τα σκυλιά της και τις γάτες της σε ένα κίτρινο σπίτι που αντικατόπτριζε τον χαρακτήρα της. Το σπίτι πουλήθηκε πρόσφατα για 5.7 εκατομμύρια δολάρια, χρήματα που δόθηκαν στον φιλανθρωπικό οργανισμό Doris Day Animal Foundation.

Η ιδιοκτησία περιλαμβάνει εκτός από το κυρίως σπίτι και έναν ξενώνα καθώς και ένα σπίτι δύο διαμερισμάτων.

Η επιλογή του κίτρινου χρώματος για το εξωτερικό του σπιτιού ήταν δική της επιλογή.

Όλη η ιδιοκτησία διαθέτει 6 κρεβατοκάμαρες και εννιά μπάνια.

Τα δωμάτια είναι όλα ηλιόλουστα με υπέροχη θέα που μπορεί να απολαύσει κανείς από τα μπαλκόνια ή τις βεράντες.

Το Carmel είναι μια μικρή πόλη την οποία έχουν επιλέξει αρκετοί καλλιτέχνες κι είναι γνωστοί για τους ιδιαίτερους νόμους που έχει, όπως η απαγόρευση τακουνιών πάνω από τις δύο ίντσες αλλά και το άνοιγμα εστιατορίων-αλυσίδων.

Η ίδια η Doris είχε εισηγηθεί- και είχε τελικά περάσει ως νόμος-να μπορούν τα ζώα συντροφιάς να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες στα εστιατόρια και στα καταστήματα, καθώς και στην παραλία.

Φωτογραφίες: Wayne Capili

Video: Sean Evans, @evvo1991, https://www.backtothemovies.com