To χρώμα της χρονιάς | Το Pantone Institute δημιούργησε ένα εντελώς καινούργιο χρώμα για το 2022

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Pantone Institute δημιούργησε ένα εντελώς καινούργιο χρώμα για να το αναδείξει ως χρώμα του 2022.

Το PANTONE® 17-3938 ή αλλιώς Very Peri είναι ένα έντονο μπλε της μυρτιάς με ένα βιολετί-κόκκινο τόνο που συμβολίζει τις λαμπερές οθόνες αφής αλλά και τις δημιουργικές δυνατότητες του μέλλοντος.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο, η δημιουργία ενός νέου χρώματος ήταν συμβολική και εκφράζει τις αλλαγές που συμβαίνουν αυτή την περίοδο σε όλο τον κόσμο μετά από την απομόνωση λόγω της πανδημίας και το γενικότερο αίσθημα της αβεβαιότητας. Η επιλογή ενός έντονου χρώματος – μετά το γκρι και το κίτρινο της προηγούμενης χρονιάς- έγινε με γνώμονα την ανάγκη να ξεπεράσουμε την πανδημία, την ανησυχία για το περιβάλλον και την γενικότερη αίσθηση αδικίας που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες.

Το νέο χρώμα που συμβολίζει την καινοτομία και το νέο ξεκίνημα έχει ήδη γίνει το αγαπημένο χρώμα και των celebrities που το επιλέγουν για τις εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί.

Από την Kamala Harris που εμφανίστηκε με ένα παλτό και φόρεμα σε τέτοια απόχρωση για την ορκομωσία του Αμερικανού Προέδρου Joe Biden μέχρι το look της Zendaya στα BET Awards, το Very Peri έχει ήδη κάνει την εμφάνισή του σε σημαντικές καλλιτεχνικές, κοινωνικές και πολιτικές στιγμές. Η Lady Gaga το επέλεξε για το φόρεμά της στην πρεμιέρα του House of Gucci στο Λονδίνο, η Anya Taylor-Joy εμφανίστηκε στα CFDA με φόρεμα σε τέτοια απόχρωση ενώ και stars όπως η Camila Cabello και Olivia Rodrigo το έχουν επιλέξει για τις επίσημες εμφανίσεις τους.

