Frank Sinatra | Το εντυπωσιακό σπίτι του στην Καλιφόρνια που στέγασε τον έρωτα της Marilyn και του JFK

Ένα εντυπωσιακό σπίτι στην Καλιφόρνια που αρχικά χτίστηκε για την κληρονόμο και σοσιαλιτέ, Dora Hutchinson, ήταν το σπίτι του Frank Sinatra αλλά και το μυστικό καταφύγιο του JFK την εποχή που είχε σχέση με την Marilyn Monroe.

Το σπίτι των 21 εκατομμυρίων έχει φιλοξενήσει από τότε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές, ανάμεσα στις οποίες το Mad Men, το Californication και το Dreamgirls.

Χτίστηκε το 1949 από τον φουτουριστικό αρχιτέκτονα William Pereira πουβεργαζόταν και ως παραγωγός και σκληνοθέτης του Hollywood, ενώ είχε κερδίσει και Όσκαρ για τα σπέσιαλ εφέ του στη ταινία ‘Reap in the Wind’ to 1942.

H έπαυλη του Sinatra είναι χτισμένη σε ένα λόφο με θέα όλο το Λος Άντζελες.

Το σπίτι περιλαμβάνει μια μεγάλη κουζίνα του chef, επίσημη τραπεζαρία, ένα γραφείο και μπαρ.

Διαθέτει πολλά τζάκια και χώρους για ψυχαγωγία ενώ είναι εξοπλισμένο με συσκευές τελαυταίας τεχνολογίας.

Την εποχή που ζούσε εκεί η Hutchinson το σπίτι γέμιζε με πολλούς celebrities στα αμέτρητα πάρτι που έκανε, μεταξύ των οποίων η Lucille Ball, η Ava Gardner αλλά και ο Frank Sinatra.

