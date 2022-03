Μέσα στο σπίτι που γυρίστηκε το Βασικό Ένστικτο με την Sharon Stone και τον Michael Douglas

Η πόλη Carmel της Καλιφόρνια είχε πάντα μια ομορφιά που γοήτευε τους παραγωγούς του Hollywood να γυρίσουν εκεί σκηνές για τις ταινίες ή της τηλεοπτικές σειρές τους. Τα σπίτια στον λόφο του Carmel έχουν φιλοξενήσει ανά καιρούς ταινίες όπως τα 'A Summer Place', 'Play Misty for Me' και 'The Parent Trap', ενώ σε ένα υπέροχο σπίτι εκεί είχε γυριστεί και το 'Βασικό Ένστικτο' με πρωταγωνιστές τη Sharon Stone και τον Michael Douglas.

Το σπίτι που μέχρι πρόσφατα άνηκε στον αεροπόρο Steve Follett και τον νυν ιδιοκτήτη του να επενδύει πολλά χρήματα στη διακόσμηση και την ανακαίνιση, είχε πρωταγωνιστήσει και σε πολλές σκηνές της δημοφιλούς σειράς 'Big Little Lies'.

Η έπαυλη αξίας 30 εκατομμυρίων διαθέτει 5 κρεβατοκάμαρες, 9 μπάνια, 2 κουζίνες και 12 τζάκια.

Στους εξωτερικούς χώρους υπάρχει πισίνα, σπα και μια σπηλιά που προσφέρει στιγμές χαλάρωσης σε ένα τροπικό σκηνικό.

Στον κήπο υπάρχει θερμοκήπιο, πολλές βεράντες για χαλάρωση αλλά και τραπεζαρία.

Στο σπίτι υπάρχει διώροφη βιβλιοθήκη, γυμναστήριο και σάουνα.

Τα μεγάλα παράθυρα προσφέρουν απίστευτη θέα στη θάλασσα.

Φωτογραφίες: Courtesy of Compass