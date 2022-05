Tiffany & Co | Προς πώληση το μοναδικό σπίτι στον κόσμο που είναι σχεδιασμένο από τον διάσημο οίκο

Πρόκειται για το μοναδικό σπίτι που σχεδίασε ποτέ ο οίκος Tiffany & Co και πιο συγκεκριμένα ο καλλιτέχνης Louis Comfort Tiffany, γιος του Charles Tiffany, ιδρυτή του διάσημου οίκου. Το "The Ayer Mansion" που βρίσκεται στη Βοστώνη ανακοινώθηκε πως πωλείται για 17 εκατομμύρια δολάρια, χάρη στον ξεχωριστό σχεδιασμό του, ωστόσο χρήζει μεγάλης ανακαίνισης.

Η εντυπωσιακή κατοικία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα πολυτελές πενταώροφο σπίτι, βρίσκεται στην καρδιά της Βοστώνης και διαθέτει 6 υπνοδωμάτια, 13 μπάνια, 1 σαλόνι, μία βεράντα στην ταράτσα και μια αίθουσα κρασιών. Το όνομά της το πήρε από τον επιχειρηματία και συλλέκτη έργων τέχνης, Frederick Ayer, που είχε παραγγείλει το σπίτι στις αρχές του 20ου αιώνα και στην ουσία αποτελεί τον ορισμό της μεγαλοπρέπειας, όσο και της παρακμής της χρυσής εποχής.

Πιο αναλυτικά, το έργο ολοκληρώθηκε το 1901, παρουσιάστηκε το 1902 και χαρακτηρίστηκε ως εθνικό ιστορικό ορόσημο το 2005. Σήμερα, προσφέρεται ως πολυτελές οικογενειακό ακίνητο με δυνατότητες για σύγχρονη ανακαίνιση.

Όπως δήλωσε η Alice Cooney Frelinghuysen από το Μητροπολιτικό Μουσείο σχολίασε: "Ίσως η πιο πλούσια και ασυνήθιστη χρήση της ψηφιδωτής διακόσμησης από τον Tiffany σε οικιακό πλαίσιο [...] Το σπίτι είναι μια ακόμη απόδειξη της αγάπης του Tiffany για την ισλαμική τέχνη και της ερμηνείας της στο μέσο που έκανε δικό του".

Εξοπλισμένο με γυάλινη οροφή Tiffany, κοσμήματα στο φωτιστικό της σκάλας, τοξωτές οροφές και έναν εκπληκτικό ελληνικό ναό με ψηφιδωτό rompe-l'œil, το σπίτι είναι το αρχέτυπο του more is more.

*Με πληροφορίες από το www.tiffanyayermansion.com

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες: