Marilyn Monroe | Δημοπρασία με προσωπικά αντικείμενά της προς τιμή των 96ων γενεθλίων της

Η Marilyn Monroe θα έκλεινε τα 96 την 1η Ιουνίου 2022 και προς τιμή των γενεθλίων της ο οίκος δημοπρασιών Julien's Auctions πουλάει μερικά από τα πιο προσωπικά της αντικείμενα.

Οι fans της μεγάλης σταρ του old Hollywood θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν αντικείμενα όπως φορέματα από δημοφιλείς ταινίες της, εσώρουχα, κοσμήματα, φωτογραφίες, χειρόγραφες επιστολές, αλλά και έγγραφα από τη ζωή και την καριέρα της.

Με τίτλο 'Hollywood Legends', η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Beverly Hills από τις 15 έως τις 17 Ιουλίου και θα περιλαμβάνει αντικείμενα και κοστούμια από τις ταινίες "How To Marry a Millionaire”, "There’s No Business Like Show Business”, "Gentlemen Prefer Blondes”, "Some Like It Hot”, "Bus Stop” ,"Let’s Make Love” και "The Misfits.”Ανάμεσα στα κοστούμια θα είναι και το διάσημο κόκκινο φόρεμα που είχε βάλει στην ταινία 'Οι Άντρες Προτιμούν τις Ξανθιές”.

Getty Images

"Η Marilyn εξακολουθεί να είναι η νούμερο ένα film star της δεκαετίας του '50 και μία από τις σταρ με τα περισσότερα συλλεκτικά αντικείμενα σήμερα” είπε ο ιστορικός και συλλέκτης Scott Fortner που θα συμμετάσχει στη δημοπρασία, σύμφωνα με την New York Post, σκοπεύοντας να αγοράσει ένα από τα αντικείμενα της Monroe.

Ανάμεσα στα αντικείμενα θα δημοπρατηθούν το μαύρο σατέν κορμάκι με τις πούλιες που είχε φορέσει στο 'Οι Άντρες Προτιμούν τις Ξανθιές” το 1953, μια ροζ σατέν μπλούζα που είχε φορέσει το 1960 στο "Let’s Make Love”, ένα κορμάκι που είχε φορέσει σε φωτογράφιση το 1956 με τον Jack Cardiff, χειρόγραφες σημειώσεις της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ταινιών της αλλά και τα μαθήματα υποκριτικής που έκανε, ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια που φορούσε στο "How To Marry a Millionaire”, ακόμα και αρχεία από τα φορολογικά και οικονομικά έγγραφα που είχε όταν ήταν παντρεμένη με τον Arthur Miller.

"Σε αυτή τη ξεχωριστή περίσταση που θα γιορτάζαμε τα 96α γενέθλια της Marilyn Monroe, ο οίκος Julien's Auctions και το TMC έχουν την τιμή να παρουσιάζουν μια glamorous και προσωπική συλλογή πάνω από 100 αντικειμένων από τους ρόλους της και προσωπικά αντικείμενα που ζωγραφίζουν το ενδόμυχο πορτρέτο της ζωής και των πάθων της”, αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών.