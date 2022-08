Όλα τα εντυπωσιακά σπίτια στα οποία έζησε η Marilyn Monroe κατά τη διάρκεια της ζωής της

Στις 4 Αυγούστου συμπληρώθηκαν 60 χρόνια από τον θάνατο της Marilyn Monroe. Η ξανθιά bombshell ξεκίνησε την καριέρα της ως pin-up μοντέλο πριν γίνει γνωστή στον κινηματογράφο. Διάσημη για τις κωμωδίες της, όπως οι Some Like it Hot και Gentlemen Prefer Blondes, ήταν ένα από τα πιο λαμπρά αστέρια της 20th Century Fox. Ήταν το επίκεντρο του πρώτου τεύχους του περιοδικού Playboy και φημολογούταν ότι είχε σχέση με τον Πρόεδρο John F. Kennedy. Πριν αφήσει την τελευταία της πνοή σε ηλικία 36 ετών το 1962, η Marilyn Monroe άφησε το στίγμα της σε πολλά λαμπερά σπίτια.

Γέννημα θρέμμα του Λος Άντζελες, η Marilyn Monrow πέρασε την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφεία και αναδοχές οικογένειες. Παντρεύτηκε στα δεκαέξι της κι έζησε με τον πρώτο της σύζυγο σε ένα στούντιο στο Sherman Oaks. Καθώς ξεκίνησε να γίνεται διάσημη, έκανε ένα γρήγορο διαζύγιο στο Λας Βέγκας πριν παντρευτεί για δεύτερη φορά τον star των New York Yankees, Joe DiMaggio, με τον οποίο μετακόμισαν σε μια μεγάλη έπαυλη στο Runyon Canyon. Ο γάμος τους κράτησε μόλις εννέα μήνες.

Granville Towers -The Luxury Level | TopTenRealEstateDeals.com

Στη συνέχεια, η Marilyn νοίκιασε το ρετιρέ στο Granville Towers, ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτήρια στο Δυτικό Χόλιγουντ με εκπληκτική θέα και γαλλικό στιλ. Πρόσφατα βγήκε στην αγορά για 2,49 εκατομμύρια δολάρια.

Bing Crosby - Douglas Elliman | TopTenRealEstateDeals.com

Σύμφωνα με το μύθο, η σχέση της Marilyn με τον JFK έλαβε χώρα στα σπίτια των διάσημων φίλων του. Μια από τις πιο αγαπημένες ερωτικές φωλιές του Προέδρου ήταν το Rancho Mirage των 6.700 τετραγωνικών μέτρων του σούπερ σταρ Bing Crosby. Αυτή η όαση γεμάτη με φοίνικες περιλαμβάνει μια μεγάλη πισίνα, πόρτες εισόδου από ξύλο Μαρόκου, τρία τζάκια και ένα μπαρ. Πρόσφατα βγήκε προς πώληση για 5 εκατομμύρια δολάρια.

Wedding House - Houlihan Lawrence | TopTenRealEstateDeals.com

Ο γάμος με τον θεατρικό συγγραφέα Arthur Miller έφερε την Marilyn στη Νέα Υόρκη. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε ένα γοητευτικό παραλίμνιο σπίτι σε γαλλικό στυλ, το οποίο βρίσκεται απέναντι από τη 16η τρύπα του γηπέδου γκολφ Waccabuc Country Club. Το σφυρήλατο σίδερο, οι γαλλικές πόρτες, οι τοξωτές πόρτες και τα ευρωπαϊκά τζάκια προσδίδουν μια γοητεία από παλιό παραμύθι στην έπαυλη των 4.291 τετραγωνικών μέτρων και των έξι υπνοδωματίων. Το εν λόγω σπίτι βγήκε προς πώληση το 2017 για 1,65 εκατομμύρια δολάρια.

Brentwood - Lisa Optican | TopTenRealEstateDeals.com

Η Marilyn και ο Arthur μοίρασαν το χρόνο τους ανάμεσα σε ένα ρετιρέ στο Μανχάταν και σε ένα κτήμα στο Κονέκτικατ τα πέντε ταραχώδη χρόνια του γάμου τους. Μετά το τρίτο της διαζύγιο, η star αγόρασε ένα γοητευτικό σπίτι μεσογειακoύ στιλ στη γειτονιά Brentwood του Λος Άντζελες για 75.000 δολάρια.

Brentwood - Lisa Optican | TopTenRealEstateDeals.com

Χτισμένο το 1929, το σπίτι 2.097 τετραγωνικών μέτρων με πολύ πράσινο γρασίδι, λουλούδια και εσπεριδοειδή ήταν το πρώτο σπίτι που αγόρασε μόνη της. Πιο πρόσφατα καταχωρημένο για 6,9 εκατομμύρια δολάρια, το εν λόγω σπίτι διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, τζάκι με μεξικάνικα πλακάκια και πισίνα που σκιάζεται από ώριμα δέντρα. Τέσσερις μήνες αφότου αγόρασε το σπίτι, το σώμα της Marilyn βρέθηκε μπρούμυτα και γυμνό στο κρεβάτι της με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Κάποιοι λένε ότι το φάντασμά της εξακολουθεί να στοιχειώνει την εντυπωσιακή έπαυλη.

Πηγή: TopTenRealEstateDeals.com