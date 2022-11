Gwyneth Paltrow | Το πατρικό της είναι μια έπαυλη εξαιρετικής σοφιστικέ πολυτέλειας

Η Gwyneth Paltrow μεγάλωσε σε μια χολιγουντιανή οικογένεια, αφού γονείς της είναι η βραβευμένη ηθοποιός Blythe Dannes και ο σκηνοθέτης Bruce Paltrow.

H σταρ μεγάλωσε στο Λος Άντζελες, σε μια πολυτελής έπαυλη στη Σάντα Μόνικα με εξαιρετική αισθητική, το οποίο είχαν αγοράσει οι γονείς το 1976 και έμειναν εκεί μέχρι που η Gwyneth έγινε 12 ετών. Αργότερα το πούλησαν στον Jerome Dahan, ιδρυτή της ‘Citizens of Humanity and 7 for All Mankind’.

Πρόκειται για μια έπαυλη με ξεχωριστή σοφιστικέ πολυτέλεια που διαθέτει συστήματα τελευταίας τεχνολογίας για τη θέρμανση αλλά και την ασφάλεια του σπιτιού.

Η έπαυλη που χτίστηκε το 1913 διαθέτει έξι κρεβατοκάμαρες και 7.5 μπάνια.

Τα δωμάτια του σπιτιού είναι ευρύχωρα και ψηλοτάβανα με λευκούς τοίχους.

Το σπίτι διαθέτει μια πελώρια κουζίνα με ακριβές συσκευές και μαρμάρινες επιφάνειες.

Η έπαυλη διαθέτει ξενώνα, γυμναστήριο, σάουνα, γραφείο και γκαράζ με γυάλινους τοίχους.

Στους εξωτερικούς χώρους υπάρχει πισίνα και σπα αλλά και κήπος με χώρους για χαλάρωση και φαγητό.

Φωτογραφίες: Courtesy Compass