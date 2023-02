"Riviera Rendezvous" | Το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens σάς προσφέρει την πιο ρομαντική εμπειρία για 2

Φέτος, το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens μιλάει τη γλώσσα της αγάπης, δημιουργώντας ένα ειδυλλιακό σκηνικό για ρομαντικές στιγμές με το έτερον σας ήμισυ, με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο 2023.

Ήσυχα δωμάτια με θέα στη θάλασσα που αφήνουν τον έξω κόσμο να γλιστρήσει μακριά και εντυπωσιακές εμπειρίες φαγητού και spa, είναι μερικές μόνο από τις ρομαντικές πολυτέλειες που θα σας εντυπωσιάσουν στο "Riviera Rendezvous" για δύο στο εμβληματικό, ρομαντικό καταφύγιο στην καταπράσινη χερσόνησο του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Διαθέσιμο σε όλες τις ημερομηνίες και σε οποιοδήποτε δωμάτιο από τις 3 Φεβρουαρίου έως τον Απρίλιο, το "Riviera Rendezvous" περιλαμβάνει ελάχιστη διαμονή μίας διανυκτέρευσης, που μεγιστοποιείται με check-in νωρίς το μεσημέρι και check-out αργά στις 14:00 (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα). Μια τούρτα σε σχήμα καρδιάς θα περιμένει όλα τα ζευγάρια στο δωμάτιό τους κατά την άφιξη, με προσαρμοσμένες συνθέσεις λουλουδιών (διατίθεται κατόπιν αιτήματος), δημιουργώντας το πιο ρομαντικό welcome σκηνικό. Το Riviera Rendezvous περιλαμβάνει επίσης ένα πρωτοποριακό γεύμα τεσσάρων πιάτων για δύο στο Pelagos, το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο του chef Luca Piscazzi, καθώς και την εμπειρία Twilight Treats for Two: ένα μοναδικό τσάι ηλιοβασιλέματος στο ατμοσφαιρικό Avra Bar με θέα στο Σαρωνικό, το οποίο μπορείτε να συνδυάσετε με μοναδικές γλυκές απολαύσεις.

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Χάρη στην απομονωμένη δασώδη τοποθεσία του που αγκαλιάζεται από το Αιγαίο Πέλαγος, το πολυτελές Four Seasons Astir Palace Hotel Athens έχει φιλοξενήσει μερικά από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια του κόσμου, όπως τον Αριστοτέλη Ωνάση και τη Τζάκι Κένεντι. Ακολουθήστε τα βήματά τους κάνοντας μια ρομαντική βόλτα στη φύση, περπατήστε στην ιδιωτική αμμώδη παραλία του ξενοδοχείου καθώς το φως του φεγγαριού αστράφτει στη θάλασσα ή απλώς συνδεθείτε ως ζευγάρι, μακριά από τις καθημερινές ανησυχίες, στο καταφύγιο υδροθεραπείας The Fountain House. Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο "Riviera Rendezvous", μπορείτε να βασιστείτε στο δημιουργικό προσωπικό του ξενοδοχείου, το οποίο με χαρά θα σας καθοδηγήσει με ευφάνταστες προτάσεις και ιδέες.

Να μοιράζεστε φαγητό: Μια μεγάλη πράξη αγάπης

Στους μεσογειακούς πολιτισμούς, ίσως δεν υπάρχει μεγαλύτερη πράξη αγάπης από το να μοιράζεσαι φαγητό. Γι’ αυτό και οι έμπειροι σεφ του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens –με επικεφαλής τον Sergio Favata– ρίχνουν ατελείωτο πάθος σε μενού και ιδέες, μαγειρεύοντας με την καρδιά τους.

Στην τρατορία Mercato, ένα ειδικό μενού για brunch την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου θα υμνήσει την αγάπη και τον έρωτα μέσα από αγαπημένα ιταλικά πιάτα, δημιουργώντας την τέλεια ευκαιρία για να συγκεντρωθείτε γύρω από το τραπέζι με την οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους σας για να γιορτάσετε με πνεύμα ευγνωμοσύνης τη σύνδεση και την ενότητα απολαμβάνοντας τη θέα της θάλασσας.

ASTIR PALACE HOTEL ATHENS

www.fourseasons.com/athens

Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη

τηλ. 2108901000