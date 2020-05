Γιατί συζητάμε ακόμα τα κιλά της Adele;

Η Adele κατάφερε να ταράξει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη φωτογραφία που ανέβασε με αφορμή τα γενέθλιά της. Η καλλιτέχνις έκλεισε τα 32 της χρόνια και μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στα social media, όπου φαίνεται αρκετά αδυνατισμένη. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ακολουθεί μία ειδική δίαιτα και ένα πρόγραμμα γυμναστικής, καθώς προσπαθούσε να χάσει βάρος. Fans και φίλοι έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά τη φωτογραφία της Adele, γράφοντας διάφορα κοπλιμέντα, όμως ταυτόχρονα η ανάρτησή της δημιούργησε και ένα κύμα αρνητικών σχολίων και αντιδράσεων.

Η φωτογραφία προκάλεσε μια νέα διαμάχη για το τι σημαίνει να "γιορτάζουμε" την απώλεια βάρους. Οι θαυμαστές της Adele εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με το εάν είναι αποδεκτό να σχολιάσουν το γεγονός και εάν υπάρχει ένας υγιής τρόπος να το κάνουν. Ορισμένοι τόνισαν ότι το να δίνεται έμφαση στην απώλεια βάρους ως γεγονός είναι επιβλαβές και ανθυγιεινό για τους ανθρώπους. Τα κιλά της Adele δε σχολιάζονται για πρώτη φορά, αφού το 2012, ο Karl Lagerfeld είχε χαρακτηρίσει την τραγουδίστρια υπέρβαρη. Και μπορεί ο "Kaiser" της μόδας να ήταν γνωστός για τις αμφιλεγόμενες απόψεις του, όμως η ουσία του πράγματος είναι το γιατί συζητάμε για το βάρος της Adele, ό,τι κι αν δείχνει η ζυγαριά.

Η συγγραφέας Roisin Ingle επεσήμανε ότι η απώλεια βάρους δεν είναι δείκτης αξίας και ότι η Adele πρέπει να ενθαρρύνεται για το ταλέντο της.

Adele is the same person she was. Not a better person. Not a more acceptable person. The same. The growth is on the inside. She is a strong, brilliant, talented woman.