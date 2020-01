2ο Athens Fashion Film Festival | Οι εμβληματικές ταινίες μόδας της φετινής διοργάνωσης

"Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Η ομορφιά της ψυχής, η ομορφιά των ιδεών, η ομορφιά της όψης, η ομορφιά πολλών στιγμών της καθημερινότητας, η ομορφιά που συναντάμε παντού στη Φύση". Η ρήση του σπουδαίου Fyodor Dostoevsky είναι και το motto του 2ου Athens Fashion Film Festival που διοργανώνεται φέτος στην Τεχνόπολη. Mε τίτλο "Όταν η ηθική συναντάει την αισθητική" το φεστιβάλ κάνει πρεμιέρα για 2η συνεχή χρονιά στις 14 Φεβρουαρίου και υπόσχεται ένα λαμπερό και ενδιαφέρον τριήμερο μόδας και σινεμά.

80 fashion film μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ στο διαγωνιστικό τμήμα, ειδικά αφιερώματα, θεματικά panel και masterclasses φέρνουν τη μόδα σε πρώτο πλάνο στη μεγάλη οθόνη, αποτελώντας σημείο συνάντησης αλλά και μία δημιουργική πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών για όσους σπουδάζουν, εργάζονται και αγαπούν το χώρο της Μόδας και του Κινηματογράφου. Η έναρξη του φεστιβάλ γίνεται με την πολυαναμενόμενη ταινία του Luca Guadagnino, "The Staggering Girl", ενώ στα highlights της φετινής διοργάνωσης βρίσκονται και 2 ακόμη ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους.

"The Staggering Girl”

Μετά την προβολή της στο τελευταίο φεστιβάλ των Καννών, τo "Staggering Girl” αποκαλύπτεται στο ελληνικό κοινό με ένα ταξίδι στο γυναικείο κόσμο, όπου η υψηλή ραπτική γίνεται μέρος της αφήγησης. Ο εξαιρετικά δημοφιλής Ιταλός σκηνοθέτης Luca Guadagnino σκηνοθετεί για λογαριασμό του Οίκου Valentino και ο κινηματογράφος γίνεται ένα με τη μόδα και την υψηλή ραπτική ανάμεσα στη Ρώμη και τη Νέα Υόρκη, το παρελθόν και το παρόν, τη μνήμη και το όνειρο που αφηγείται τη σχέση μιας ηλικιωμένης μητέρας (Marthe Keller) και της κόρης της (Julianne Moore).

"Divino Inferno: Rodin and the Gates of Hell”

Στο "Divino Inferno: Rodin and the Gates of Hell”, ο σκηνοθέτης Bruno Avellian αφηγείται την άγνωστη ιστορία πίσω από τη δημιουργία του εμβληματικού έργου "Οι Πύλες της Κολάσεως” από τον πατέρα της σύγχρονης γλυπτικής, August Rodin, διερευνόντας παράλληλα θεμελιώδη θέματα της τέχνης και της δημιουργίας. Με φανερά ποιητική διάθεση και αιχμηρή αισθητική, o ανατρεπτικός Γάλλος σκηνοθέτης και φωτογράφος, διάσημος για τη συνεργασία του με όλα τα κορυφαία luxury brands του πλανήτη, Bruno Aveillan, παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πορτραίτο για τον πιονιέρο μοντερνιστή.

"We Margiela”

Μέσα από μια γλυκόπικρη αφήγηση, η συνιδρυτής Jenny Meirens, αλλά και πολλά μέλη της δημιουργικής ομάδας του Maison Martin Margiela, περιγράφουν τη μετεωρική άνοδο - και την παρολίγον πτώση- του πλέον επιδραστικού fashion label της τελευταίας 20ετίας. To "We Margiela" καταγράφει λεπτομερώς μια διαδρομή προς την απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία, μια πορεία που χαράχτηκε πάνω στην τυχαιότητα, με αποκλειστικό οδηγό το ένστικτο και ανυπολόγιστα δημιουργικά ρίσκα, σε πείσμα των καιρών.

Info: athensfff.com