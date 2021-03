Oscars 2021 | Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις στις υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες για τα Oscars 2021 ανακοινώθηκαν από την Priyanka Chopra και τον Nick Jonas και οι ταινίες Nomadland, Mank και Trial of the Chicago 7 όπως ήταν αναμενόμενο διεκδικούν τα περισσότερα αγαλματίδια.

Εκτός όμως από τις αναμενόμενες υποψηφιότητες, υπήρξαν και κάποιες που κανείς δεν περίμενε αλλά και κάποιες που προκάλεσαν έκπληξη.

Ανατροπές

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Regina King "One Night In Miami” της έδωσε μια υποψηφιότητα για Golden Globe πριν ένα μήνα, δεν την οδήγησε όμως στο κόκκινο χαλί των Oscars αφού δεν έλαβε υποψηφιότητα. Στις Χρυσές Σφαίρες πάντως έγραψε ιστορία παρά το γεγονός ότι δεν βραβεύτηκε, αφού μαζί με την Emerald Fennell και την Chloe Zhao σημείωσαν την πρώτη φορά που περισσότερες από μία γυναίκες βρέθηκαν συνυποψήφιες στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Στα Oscars, υποψηφιότητα έλαβαν μόνο οι Fennell και Zhao γράφοντας εκ νέου ιστορία στα βραβεία της Ακαδημίας ως οι πρώτες δύο γυναίκες σκηνοθέτιδες που λαμβάνουν υποψηφιότητα στην κατηγορία την ίδια χρονιά.

Μια ακόμα ταινία που δεν κατάφερε να πάρει ούτε μία υποψηφιότητα στα φετινά Oscars ήταν το ‘The Mauritanian’ παρά τις διθυραμβικές κριτικές αλλά και τις αναφορές στις Χρυσές Σφαίρες. Η Jodie Foster τιμήθηκε με Golden Globe για τον ρόλο της στην ταινία αλλά δεν πήρε υποψηφιότητα από την Ακαδημία.

Η ταινία του Spike Lee ‘Da 5 Bloods’ εντυπωσίασε στα Golden Globes που φαίνεται ότι φέτος δεν λειτούργησαν ως προπομπός για τα Oscars αφού ούτε αυτή δεν πήρε την υποψηφιότητα της Ακαδημίας. Το ‘Da 5 Bloods’ βραβεύτηκε ως καλύτερη ταινία από το National Board Review και επιλέχθηκε ως μία από τις καλύτερες 10 ταινίες της χρονιάς από το AFI.

Εκπλήξεις

Ο Thomas Vinterberg πήρε μια υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερη Σκηνοθεσία για την ταινία ‘Another Round’, το δανέζικο φιλμ που λατρέψαμε οι Ευρωπαίοι. Όπως φαίνεται κέρδισε και την αμερικάνικη Ακαδημία που δίνει για πρώτη φορά υποψηφιότητα σε αυτή την κατηγορία σε παραγωγή της Δανίας.

Ο Steven Yeun έγινε ο πρώτος Ασιάτης-Αμερικανός ηθοποιός που αναγνωρίστηκε από τα Oscars στην κατηγορία Καλύτερος Ηθοποιός. Ο Yeun δεν είχε πάρει καμία υποψηφιότητα στα Golden Globes αλλά κέρδισε την Ακαδημία με τον ρόλο του στην ταινία ‘Minari’.

Όσοι είδαν την ταινία ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’ δεν μπορούν να ξεχάσουν το τραγούδι-μπαλάντα της ταινίας, όμως σίγουρα δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα κέρδιζε μια υποψηφιότητα για Oscar. Κι όμως το τραγούδι 'Husavik (My Hometown)'κατάφερε να πάρει μια θέση στην κατηγορία Καλύτερου Τραγουδιού μαζί με τα 'Judas and the Black Messiah', 'The Life Ahead', 'One Night in Miami' και 'The Trial of the Chicago 7'.