Oscar 2021 | Πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε το πάρτι του Vanity Fair

Το πιο λαμπερό πάρτι της χρονιάς με καλεσμένους τους μεγαλύτερες αστέρες του Hollywood και τους νικητές της βραδιάς των Oscars επιστρέφει, δίνοντας σε όλους τη δυνατότητα να πάρουν μια γεύση από το glam και την πολυτέλειά του, με το εισιτήριο των 50 δολαρίων.

Το πάρτι των Oscar του Vanity Fair, που συχνά μοιάζει να επισκιάζει την τελετή λόγω της εντυπωσιακής παρέλασης των αστέρων στο κόκκινο χαλί του, φέτος εξαιτίας της πανδημίας θα μετατραπεί σε ένα τριήμερο φιλανθρωπικό virtual pre-oscars event που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 μέχρι τις 15 Απριλίου, περιλαμβάνοντας συνεντεύξεις και παιχνίδια με διάσημους καλεσμένους. Μέρος των εσόδων πρόκειται να διατεθεί υπέρ του Motion Picture & Television Fund ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση λόγω του κορονοϊού.

O Michael B. Jordan, η Laura Dern, η Amanda Seyfried και η Gal Gadot είναι κάποιοι από τους διάσημους που θα καθίσουν στην καρέκλα των συνεντευξιαζομένων ενώ η 8 φορές υποψήφια με Oscar Glenn Close και ο καυστικός Sacha Baron Cohen θα συμμετέχουν σε διασκεδαστικά projects. Η Jessica Alba και η Kelly Rowland θα παίξουν στο παιχνίδι "Never Have I Ever" ενώ οι Alana Haim και Este Haim θα αντιμετωπίσουν τους Andy Samberg, Akiva Schaffer και Jorma Taccone σ'έναν αγώνα trivia.

Τα εισιτήρια που ξεκινούν από τα 18 δολάρια είναι διαθέσιμα προς αγορά ενώ τα events θα μπορούν να προβληθούν ξανά on-demand μέχρι και τις 22 Απριλίου.