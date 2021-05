Ποιος είπε ότι το νυφικό πρέπει να είναι λευκό;

Γιατί πρέπει μια γυναίκα να περιορίσει τις επιλογές της σε ένα μόνο χρώμα –ιδιαίτερα τη μέρα που θέλει να είναι πιο όμορφη και εντυπωσιακή από ποτέ; Οι celebrities σας δείχνουν το δρόμο για να αμφισβητήσετε τους κανόνες της μόδας, ακόμα και στην τελετή του γάμου σας.

Μια μικρή ιστορική αναδρομή

To λευκό φόρεμα έγινε η Νο1 επιλογή στους γάμους μετά το 1840, όταν η βασίλισσα Βικτόρια επέλεξε ένα λευκό μεταξωτό νυφικό με δαντέλα. Μέχρι τότε, οι νύφες συνήθως διάλεγαν το νυφικό τους από μια μεγάλη χρωματική γκάμα, με το κόκκινο να είναι το πιο δημοφιλές χρώμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, το άσπρο ήταν κατεξοχήν το χρώμα που φορούσαν οι γυναίκες όταν έπρεπε να παραστούν στο δικαστήριο. Το νυφικό της βασίλισσας Βικτόρια (παρόλο που, εδώ που τα λέμε, δεν ήταν και ολόλευκο αλλά κρεμ) λάνσαρε μια ολόκληρη νέα μόδα όχι μόνο για το χρώμα αλλά και για τη γραμμή του που εξακολουθεί να εμπνέει τους σχεδιαστές νυφικών.

Καθώς η μόδα αυτή εξαπλωνόταν σε ολόκληρο τον κόσμο, η επιλογή του λευκού για την ημέρα του γάμου άρχισε να αποκτά και μια συμβολική σημασία, ως το χρώμα που συνδεόταν με την αθωότητα και την αγνότητα. Επιπλέον, έδειχνε πολύ ωραίο στις φωτογραφίες της εποχής που ήταν είτε ασπρόμαυρες είτε σέπια.

Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι η επιλογή του λευκού φορέματος είναι "υποχρεωτική" σε ένα γάμο και οι οίκοι μόδας πάντα προσφέρουν εναλλακτικές για τις νύφες που προτιμούν κάτι λιγότερο παραδοσιακό. Στις δεκαετίες του ’50 και του ’60, μερικές από τις πιο διάσημες σταρ, όπως η Marilyn Monroe, η Audrey Hepburn και η Elizabeth Τaylor προτίμησαν τις εναλλακτικές του ροζ, του κίτρινου, ακόμα και του γκρι, μετατρέποντας τη νυφική τους εμφάνιση σε ένα ακόμα fashion statement. To παράδειγμά τους αργότερα ακολούθησαν οι Sara Jessica Parker, η Victoria Beckham, η Emily Ratajkowski πιο πρόσφατα και πολλά ακόμα "επώνυμες" νύφες αλλά και κοινές θνητές.

Οι σταρ που παντρεύτηκαν με χρωματιστό νυφικό

Μarilyn Monroe

Για το γάμο της με τον παίκτη του μπέιζμπολ Joe DiMaggio το 1954 η σέξι σταρ επέλεξε ένα σακάκι στο χρώμα της σοκολάτας με λευκό γιακά και σκούρα γκρι φούστα.

Elizabeth Taylor

Την πρώτη φορά που παντρεύτηκε τον Richard Barton, το 1964, αντί για το παραδοσιακό λευκό νυφικό, προτίμησε ένα καναρινί φόρεμα της σχεδιάστριας Irene Sharaff, ασορτί με την ανθοδέσμη της από κίτρινα λουλούδια.

Audrey Hepburn

Όταν η μεγαλύτερη ηγερία του στυλ επιλέγει κάτι άλλο από λευκό για το γάμο της, τότε είναι βέβαιο ότι οι κανόνες της κομψότητας δεν αποκλείουν το χρώμα όταν μιλάμε για νυφικό. Η Hepburn παντρεύτηκε τον Andrea Dotti το 1969 με νυφικό Givenchy σε γραμμή που ακολουθούσε απόλυτα τις τάσεις της μόδας των ‘60s και απαλή ροζ απόχρωση, συνδυασμένο με λευκό καλσόν και μπαλαρίνες και ασορτί γάντια και φουλάρι στα μαλλιά. Μια αληθινά υπέροχη επιλογή.

Sara Jessica Parker

Στο γάμο της με τον Matthew Broderick το 1997, η ηθοποιός έκανε την πιο εκκεντρική επιλογή, φορώντας μαύρο νυφικό. Το φόρεμα σε μίνιμαλ γραμμή που θα μπορούσε και να είναι βγαλμένο από τη γκαρνταρόμπα της carrie Bradshow –αν και η συνάντησή της με το ρόλο αυτό θα γινόταν την επόμενη χρονιά – ήταν του brand Morgan Le Fay- και αποτελούνταν από ένα λιτό μαύρο τοπ με πλούσια μεταξωτή φούστα. Παρόλο που η ίδια αργότερα δήλωσε ότι δεν ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει, αυτό αφορούσε κυρίως τη γραμμή του νυφικού και όχι το χρώμα του. "Δεν είχα σκοπό να χάσω το χρόνο μου ψάχνοντας για νυφικό", έχει πει σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar. "’Ήξερα ένα κατάστημα που ό,τι πουλούσε μου άρεσε. Έτσι το επέλεξα. Αν τα ξανάκανα σήμερα θα προτιμούσα ίσως κάτι διαφορετικό, κάτι πιο εντυπωσιακό".

Emily Ratajkowski

Το σούπερ μόντελ παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον Sebastian Bear-McClard στη Νέα Υόκρη το 2018 με ένα σύνολο που ακολουθούσε τη γενικότερη χαλαρή και αντισυμβατική ατμόσφαιρα της τελετής. Αντί για ένα παραδοσιακό φόρεμα, η Emrata φόρεσε ένα παντελόνι από το Zara και ασορτί σακάκι σε μουσταρδί χρώμα.

Victoria Beckham

Αναμφισβήτητα μια από τις γαμήλιες εμφανίσεις που θα μείνουν αξέχαστες, αφού η τουαλέτα της Victoria με την υπογραφή του σχεδιαστή Antonio Berardi, δεν είχε μόνο ιδιαίτερο μοβ χρώμα αλλά ήταν και ασορτί με το κοστούμι του γαμπρού, David Beckham. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη εμφάνιση του ζευγαριού στη δεξίωση του γάμου τους, στις 4 Ιουλίου 1999 όπου έκοψαν τη γαμήλια τούρτα με ένα ξίφος (!). Στην τελετή, εκείνος φορούσε λευκό κοστούμι κι εκείνη ένα εντυπωσιακό νυφικό Vera Wang, στο χρώμα της σαμπάνιας με έξι μέτρα ουρά και χρυσή κορώνα.

Gwen Stefani

Το 2002, η τραγουδίστρια ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας για να παντρευτεί τον Gavin Rossdale φορώντας δίχρωμο φόρεμα –λευκό και φούξια- σχεδιασμένο από τον John Galliano για τον οίκο Dior.

Julianne Moore

Για το γάμο της με τον σκηνοθέτη Bart Freundlich το 2003, η ηθοποιός επέλεξε ένα λιλά φόρεμα σε απλή γραμμή του οίκου Prada.

Emma Thomson

Για το γάμο με τον Kenneth Branagh το 1989, η ηθοποιός επέλεξε ένα πολύχρωμο τιρολέζικο φόρεμα με ιδιαίτερο μπούστο και φουσκωτά μανίκια.

Mandy Moore

H πρωταγωνίστρια του This is Us παντρεύτηκε τον μουσικό Taylor Goldsmith το 2018, ο Mandy φορώντας ένα ρομαντικό ροζ φόρεμα του οίκου Rodarte.

Kristen Bell

Ούτε φόρεμα, ούτε λευκό… Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον Dax Shepard στο Λος Άντζελες το 2013, φορώντας ένα μαύρο deux-pieces από τοπ και παντελόνι.

Chloe Sevigny

Η ηθοποιός παντρεύτηκε τον έμπορο τέχνης Siniša Mačković το Μάρτιο του 2020, αλλά ο γάμος κρατήθηκε μυστικός για περισσότερο από ένα χρόνο. Η νύφη, που λίγες μέρες μετά γέννηση το γιο τους, φορούσε ένα εφαρμοστό μαύρο φόρεμα, καλσόν και μποτάκια και ένα λευκό πέπλο.