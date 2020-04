10 A-list εμφανίσεις που αποδεικνύουν πως το ροζ κοστούμι ανήκει στα ανοιξιάτικα staples

Oι νέες τάσεις αλλά και αυτές που είναι πάντα κλασικές και διαχρονικές εκφράζονται ιδανικά μέσα από τις εμφανίσεις των celebrities και των royals. Το ροζ κοστούμι είναι αναμφισβήτητα μία από αυτές, αφού έχει καταφέρει να ανήκει στη κατηγορία των ανοιξιάτικων staples. Το κοστούμι προβάλλει πάντα ένα πηγαίο και αβίαστο στιλ και είναι μια σωστή επιλογή για πειραματισμούς. Η αρμονία μεταξύ του tailoring και ενός τόσο επιβλητικού χρώματος όπως το ροζ, ισορροπεί ανάμεσα στην απλή αισθητική και την κομψότητα που μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιτυχημένο look.

Tο millenial pink είναι ένα από τα χρώματα που ξεχωρίζει τις τελευταίες σεζόν και συνεχίζει να διεκδικεί όλο και περισσότερoυς ακόλουθους, ενώ φέτος έρχεται αντιμέτωπο με το ρομαντικό παστέλ. Ένα χρώμα που αποπνέει αίσθημα αισιοδοξίας, για αυτό και συχνά είναι η αγαπημένη στιλιστική επιλογή των royals.

Οι καλύτερες εμφανίσεις με πρωταγωνιστικό στοιχείο το ροζ κοστούμι είχαν μίνιμαλ στοιχεία, δημιουργούσουν κομψά μονοχρωματικά looks και ιδιαίτερα color blocking looks. Sharp γραμμές που ήρθαν αντιμέτωπες με effortless cool looks και κέντρισαν το ενδιαφέρον, επιβεβαιώνοντας πως το ροζ κοστούμι διεκδικεί επάξια μια κυρίαρχη θέση στην ανοιξιάτικη γκαρνταρόμπα.