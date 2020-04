Spring update | Το λευκό φόρεμα είναι το κομμάτι κλειδί της νέας σεζόν

Θα περάσει κι αυτό. Η πιο αισιόδοξη και to the point φράση που μπορεί να ακούγεται τον τελευταίο καιρό, είναι ακριβώς αυτή, που αποτυπώνει την κατάσταση που επικρατεί αλλά και την ελπίδα ότι όλο αυτό είναι απλώς παροδικό. Η άνοιξη λοιπόν είναι προ των πυλών και από ότι φαίνεται θα είναι και η πρώτη εποχή που θα "αντιμετωπίσουμε" βγαίνοντας από το σπίτι. Ανάμεσα στα must haves της σεζόν βρίσκεται και ένα κλασικό κομμάτι που ιδιαίτερα φέτος έχει την τιμητική του. Ο λόγος για το (μικρό) λευκό φόρεμα, το οποίο έρχεται με το που αυξάνεται η θερμοκρασία να αντικαταστήσει το LBD που δεν αποχωρίζεται κανείς κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο Pierpaolo Piccioli άνοιξε την πασαρέλα του με μια σειρά από λευκά φορέματα, αποδομημένα και μη, η Loewe έδειξε υπέροχα ντραπέ και ο οίκος Burberry παρουσίασε μεταξύ άλλων και ένα party dress διακοσμημένο με φτερά.



Valentino Summer 2020

Αβίαστα κομψό, φίνο, ουδέτερο και διαθέσιμο σε αμέτρητες εκδοχές, αυτό το φόρεμα έχει κάτι το αισιόδοξο και διαχρονικό που το κάνει ακόμα πιο αγαπητό στις απανταχού fashion lovers και όχι μόνο.

Έχοντας ταυτιστεί με την χρυσή εποχή του Hollywood, όταν το λευκό φόρεμα επέλεγαν κυρίως γιατί "έγραφε” καλύτερα στις ασπρόμαυρες ταινίες, παραμένει μέχρι σήμερα μία passe partout επιλογή που ταιριάζει παντού, πλην των γάμων. Είτε λοιπόν επιλέξει κανείς την πιο glamorous και sleek εκδοχή του, όπως το Dior δια χειρός Galliano της Jennifer Aniston στα πρόσφατα SAG Awards, είτε μια πιο ρομαντική και μοντέρνα, όπως αυτές που υπογράφει η Δανή Cecilie Bahnsen το λευκό φόρεμα είναι life saver.