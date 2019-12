Rental Fashion | Γιατί πρέπει να το ξανασκεφτείτε αν διστάζετε

Μοιραστείτε το Beat σας, μοιραστείτε τη διαδρομή σας με το Uber, μοιραστείτε το σπίτι σας, μέσω Airbnb. Η εποχή που ζούμε έχει να κάνει με το sharing περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Την τελευταία δεκαετία το να μοιράζεται κανείς είναι cool. Μήπως πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο και στη βιομηχανία της μόδας; Σε έναν χώρο που απασχολεί τόσους ανθρώπους και που ευθύνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό για τη ρύπανση του πλανήτη, ίσως εκεί βρίσκεται και η λύση, ή τουλάχιστον μία από τις πολλές λύσεις που θα καταφέρουν τελικά να αντιστρέψουν την πορεία μας προς την απόλυτη καταστροφή.

Η ενοικίαση ρούχων και αξεσουάρ δεν είναι κάτι νέο, είναι όμως κάτι που φαίνεται πως όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πιο δημοφιλές. Το Rent the Runway για παράδειγμα, που λειτουργεί εδώ και 10 περίπου χρόνια, έχει πλέον αξία που ξεπερνάει το ένα εκατομμύριο δολάρια (όπως έγινε γνωστό τον περασμένο Μάρτιο). Brands όπως Urban Outfiters, Ganni και H&M ανακοίνωσαν πως πρόκειται να ξεκινήσουν πειραματικά υπηρεσίες ενοικίασης, μιας και ανησυχούν σοβαρά για τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η συνεχής παραγωγή νέων ρούχων. To HURR Collective είναι μια νέα, ανερχόμενη δύναμη στη βρετανική μόδα, που παρέχει αμέτρητες λύσεις σε ρούχα και αξεσουάρ, τα οποία μπορεί κανείς να νοικιάσει με εξαιρετικά μικρό κόστος. Όλες αυτές οι εταιρείες -και ακόμα περισσότερες- που προσφέρουν αυτή την εναλλακτική λοιπόν, είναι το νέο big thing στη μόδα. Άρα το να έχει κανείς δικά του ρούχα είναι πλέον μια λογική ξεπερασμένη;

Θα μπορούσε να είναι μια σημαντική περίσταση, μια συνέντευξη για τη δουλειά των ονείρων σας ή απλώς μία βραδιά εξόδου. Στο μυαλό των fashion lovers όλα τα παραπάνω αποτελούν αιτία ικανή -και όχι απαραίτητα αναγκαία- για να προμηθευτούν ένα νέο ρούχο. Η fast fashion κουλτούρα άλλωστε των τελευταίων χρόνων βοήθησε πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Τι πιο απλό από το να αποκτήσει κανείς ένα νέο τοπ με χαμηλό κόστος, ένα κοστούμι για μια sharp εμφάνιση ή ένα statement αξεσουάρ; Η απεριόριστη πρόσβαση στη μόδα, οι συνεχώς μεταβαλλόμενες τάσεις, η συνεχής πληροφόρηση γύρω από αυτές δημιούργησαν μια ακατανόητη και μάλλον αχρείαστη αφθονία. Ποιος έχει χώρο πλέον στις ντουλάπες του; Σχεδόν κανείς.

Η βιομηχανία της μόδας έχει συμβάλλει σημαντικά στην καταστροφή του πλανήτη, ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 35% των μικροπλαστικών που βρίσκονται στους ωκεανούς, προέρχεται από τις συνθετικές ίνες των ρούχων. Αναμενόμενο λοιπόν το να ψάχνει εξιλέωση. Η βιωσιμότητα έχει έρθει σε πρώτο πλάνο και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και το rental fashion trend γνωρίζει μεγάλη άνθιση και είναι ξεκάθαρα το μέλλον. Οι συνειδητοποιημένοι καταναλωτές έχουν καταλάβει πως δεν έχει κανένα νόημα πλέον να ξοδεύουν μεγάλα ποσά σε one season pieces. "Η ενοικίαση των ρούχων μπορεί να γίνει πολύ διασκεδαστική. Δείτε το σαν one night stand!" λέει η Sacha Newall, ιδρύτρια του My Wardrobe HQ, που προσφέρει επίσης υπηρεσίες ενοικίασης, μιλώντας στον Guardian. "Δείχνεις υπέροχη γνωρίζοντας πως δεν έχεις κάνει κακό στο περιβάλλον" συνεχίζει.

Ταιριάζει σε όλους;

Πώς μπορώ να είμαι σίγουρη ότι το ρούχο που θα νοικιάσω είναι καθαρό; Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι θα λάβω το fashion item εγκαίρως για την περίσταση που το θέλω; Η νέα λογική του rental fashion είναι απόλυτα φυσιολογικό να γεννάει και κάποια ερωτήματα σε όσους δεν έχουν εξοικειωθεί. Οι εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ενοικίασης είναι πρόθυμες να λύσουν κάθε απορία. Επιπλέον τα μοντέλα που υπάρχουν στην αγορά είναι αμέτρητα και είναι βέβαιο πως κάποιο ταιριάζει σε κάθε καταναλωτή. Το Rent the Runway για παράδειγμα προσφέρει μία συνδρομή που περιλαμβάνει και καθημερινά κομμάτια, και όχι μόνο επίσημα. Το CaaStle έχει τη λογική marketplace και συνδέει με rental υπηρεσίες γνωστών brands. To For Days νοικιάζει T-shirts και παρέχει στους πελάτες του την ελευθερία να τα χρησιμοποιήσουν σαν να ήταν δικά τους.

Ποιοι είναι αυτοί που νοικιάζουν ρούχα τελικά;

Οι millennials είναι πιο ανοιχτοί στην ιδέα να μοιραστούν κάτι, σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές. Έχουν μεγαλώσει σε αυτό που αποκαλούμε "sharing economy", έχουν συγκατοικήσει με φίλους, έχουν δανείσει ήδη ξανά και ξανά πολλά από τα υπάρχοντά τους σε αγαπημένα τους πρόσωπα. "Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πως παρόλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι στα 55 τους, που είναι πρόθυμοι να δανείσουν τα ρούχα τους. Είναι αυτοί που έχουν χτίσει μια υπέροχη γκαρνταρόμπα με τα χρόνια και θέλουν να τη μοιραστούν με τις νεότερες γενιές" αποκαλύπτει η Victoria Prew, συνιδρύτρια του HURR Collective στο βρετανικό Harper's Bazaar.

Το HURR Collective στο Λονδίνο δίνει τη δυνατότητα σε όλους να νοικιάσουν τα ρούχα τους, και αποκαλείται από πολλούς "το Airbnb της μόδας".

Έτσι θα σώσουμε τον πλανήτη;

Η βιωσιμότητα στη μόδα είναι κάτι παραπάνω από απλό trend, είναι ανάγκη και παρόλο που το κοινό δεν έχει καταλάβει ακριβώς σε τι αναφέρεται ακόμα, είναι επιτακτική. Τα επίθετα "οικολογική" ή "πράσινη", όταν συνοδεύουν τη μόδα συνήθως δημιουργούν συνειρμούς που περιλαμβάνουν ρούχα από περίεργα υλικά, μπεζ και χακί αποχρώσεις και καμία επαφή με τις τάσεις. Για τους λίγο πιο ενημερωμένους είναι σαφές πως αυτό δεν έχει πλέον καμία βάση. Κάθε μέρα βλέπουμε να "γεννιούνται" νέα sustainable brands, ή να γίνονται εξαιρετικά δημοφιλή άλλα, ήδη υπάρχοντα. Αν σκεφτεί λοιπόν κανείς ότι στις ΗΠΑ ο μέσος χρόνος ζωής των ρούχων έχει μειωθεί κατά 36% τα τελευταία χρόνια, μπορεί εύκολα να καταλάβει γιατί το rental fashion είναι μία λύση που θα βοηθήσει σημαντικά στη διάσωση του πλανήτη. Και φυσικά αυτό δεν περιλαμβάνει εκπτώσεις στο στιλ σας.

Τέλος στo "panic buying"

Ο υπερκαταναλωτισμός έχει προκύψει και από τη δύναμη των Social Media. Σύμφωνα με έρευνα του Hubbub Foundation ένας στους έξι νέους παραδέχονται ότι δεν θέλουν να ξαναφορέσουν ένα σύνολο, από τη στιγμή που θα το εμφανίσουν στα Social Media. Οι μισές σχεδόν γυναίκες που πήραν μέρος στην εν λόγω έρευνα λένε πως θέλουν να φορούν διαφορετικό look κάθε φορά που βγαίνουν έξω. Αυτή την ανάγκη λοιπόν μπορούν να καλύψουν απλώς νοικιάζοντας ένα outfit για την εκάστοτε περίσταση. Έτσι αντί να ξοδέψετε μέσα σε πανικό ένα μικροποσό σε μια last minute αγορά, μπορείτε πολύ απλά να το κρατήσετε και μελλοντικά να επενδύσετε σε κάτι που όντως χρειάζεστε και που θα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής στη γκαρνταρόμπα σας.

Τι πρέπει να κάνουν τα brands από την πλευρά τους;

H Shika Bodani, που βρίσκεται πίσω από το Front Row, επισημαίνει πως είναι πολύ σημαντικό για τα brands να συνειδητοποιήσουν αυτή τη νέα πραγματικότητα. "Πολλοί πιστεύουν ότι θα στιγματιστούν καθώς τα προϊόντα τους θα μοιάζουν second hand και θα χάσουν την πολυτέλειά τους" αναφέρει στον Guardian. "Δεν ισχύει το ίδιο για τον απλό κόσμο, μόλις καταλάβουν τη διαδικασία, θα ξεκινήσουν να την εφαρμόζουν. Η άνοδος του συνειδητοποιημένου καταναλωτή είναι κάτι που τα brands δεν μπορούν να αγνοήσουν" συνεχίζει.

To rent or not to rent?

To rent. Το ρούχο ή αξεσουάρ που χρειάζεστε, την ώρα που χρειάζεστε, με μικρότερο κόστος, χωρίς καμία έκπτωση σε ποιότητα και στιλ, και με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ποιος ο λόγος να μην το κάνετε;